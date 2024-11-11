Что стало с участниками музыкальных групп, песни которых в начале 2000-х играли почти из каждой колонки

Начало 2000-х стало временем появления множества классных групп. А вместе с этим и зажигательных хитов, которые один за другим гремели на радио. Песни «Ранеток», «Братьев Грим», «Банд’Эрос» звучали так часто, что многие до сих пор помнят их наизусть. Давайте же узнаем, чем сейчас занимаются участники групп, подаривших нам саундтреки нашей юности и молодости.

Группа «Ранетки» — Наташа Щелкова

Группа «Ранетки» официально начала свое существование 10 августа 2005 года. Успех ее был просто оглушительным. Участницам даже довелось выступать на разогреве у Бритни Спирс, а еще они снимались в одноименном сериале. Но, как это часто и бывает, группа со временем распалась. Наташа тогда играла на гитаре и отвечала за бэк-вокал. Именно она спустя 4 года после раскола объявила о воссоединении группы. Правда, «Ранеток» в ней осталось всего две: она и Аня Руднева. Девушки 2 года выступали довольно успешно, но затем Наташа решила, что хочет петь одна. Чем и занимается до сих пор под псевдонимом NETOXIC. А еще в своих соцсетях певица предлагает молодым артистам консультироваться с ней по вопросам, связанным с музыкой и продвижением, дает советы, как им выстраивать свой образ. Что касается личной жизни, то девушка успела выйти замуж за продюсера «Ранеток» и родить 3 детей.

Группа «Ранетки» — Аня Руднева

Tatyana Anatolievna 7 часов назад как интересно складывается жизнь - Щелкова страшилой была, а теперь Руднева тётенька) - - Ответить

Аня, пожалуй, самая запоминающаяся из «Ранеток». Еще бы, она была их голосом, автором некоторых песен и вдобавок играла на гитаре. Из группы она ушла за год до ее распада, потому что хотела заняться сольной карьерой. Также она попробовала себя в роли дизайнера украшений. Но, увы, большого успеха не случилось. Тогда девушка направила силы на личную жизнь. Она дважды была замужем и имеет по ребенку от каждого из мужей. Сейчас певица продолжает выступать, преподает вокал, участвует в подкастах, в которых делится подробностями своей жизни, в том числе и личной. Но, кажется, особенно хорошо ей удаются караоке-вечеринки, с которыми она гастролирует.

Группа «Ранетки» — Нюта Байдавлетова

Нюта, которая в группе отвечала за ударные, призналась, что после распада ей пришлось очень несладко. Никто ей не интересовался, поэтому она вынуждена была браться за любую работу: подрабатывала визажистом, учила детей играть на барабанах. Не сразу, но ей удалось вернуться в музыкальную сферу. Девушка пришла на кастинг в группу SEREBRO, а Максим Фадеев предложил ей сольный проект. Певица также успела сняться в парочке сериалов, а сейчас она вовсю записывает песни под псевдонимом Нюта, снимает клипы и пишет песни для других исполнителей. Но это еще не все. Также она занимается изготовлением свеч и позиционирует себя как блогера.

Группа «Винтаж» — Анна Плетнева

мальвина 3 часа назад А ещё у нее трое детей!)) - - Ответить

Группа образовалась в 2006 году благодаря экс-солистке «Лицея» Анне Плетневой и бывшему солисту группы «Амега» Алексею Романофу. Помимо них в коллективе были танцовщицы. Тираж первого же их альбома был продан полностью и занял 13 место по продажам. Постепенно их популярность сильно выросла: песни постоянно крутились по радио, а клипы — по телевидению. Через 10 лет девушка эффектно ушла из группы, заявив об этом выходом своего сольного сингла. А потом снова вернулась, и с той поры выступает как в составе группы, так и сольно.

Группа «Чи-Ли» — Ирина Забияка

Криптозоолог мамкин 9 часов назад Очень нравился её уникальный голос и самобытное творчество, хоть и не мой жанр. Жаль, что мало людей в поп-музыке, которые имеют индивидуальность - - Ответить

Группа была основана в 2002 году. Поначалу и называлась она по-другому — «Скрим», и Ирина была в нем на вторых ролях. Но спустя 3 года она стала солисткой, поразив всех своим уникальным голосом. А названием коллектива было выбрано ее детское прозвище. После того как они расторгли контракт со своим лейблом, им пришлось поменять стилизацию названия на «CHI-LLI». Хотя группа официально продолжает существовать, пишет песни, дает концерты, в последнее время об Ирине мало что слышно. Певица призналась, что просто не посещает те мероприятия, которые ей не интересны. А туда, куда ей хочется попасть, ее уже не зовут.

Группа «Инфинити» — Татьяна Бондаренко

Группа образовалась в 1999 году. Поначалу она называлась «Черное и белое» и состояла из двух человек. Таня отвечала за текст и музыку, а Алексей Кутузов — за аранжировку. Мгновенного успеха не случилось. Первый альбом у них провалился. Но уже в следующем году они выпустили тот самый хит «Где ты?», который продержался на вершине радиочарта аж месяц. Ребята стали мегауспешными, постоянно завоевывали верхние места в различных хит-парадах. Однако постепенно интерес к ним пошел на спад, ребята почти пропали, давая концерты только в небольших залах. Но группа не распадалась, периоды затишья сменялись у них высокой активностью. Ребята до сих пор выступают и периодически анонсируют свои новые песни и клипы.

Группа «Revoльvers» — Алексей Елистратов

Группа была основана в 1998 году. Поначалу они исполняли музыку в стиле рок, но затем по совету продюсера перешли в поп-направление. В это время к ним пришел новый солист — Алексей Елистратов. Группа была востребована и получала награды. Несмотря на то что со временем они меняли свой состав и растеряли популярность, «Revoльvers» продолжает свое существование. В своих соцсетях Алексей анонсирует выходы новых песен и клипов. Кстати, Алексей занимается не только музыкой. Будучи артистом разговорного жанра, он выступал с пародиями, снимался в кино и озвучивал киноперсонажей. Именно его голосом говорит, например, Фродо Бэггинс из «Властелина колец» и Гарри Поттер в части «Гарри Поттер и Философский камень».

Группа «Банд’Эрос» — Батишта

«Банд’Эрос» ворвались в мир музыки в 2005 году. Вскоре они выпустили дебютный альбом «Коламбия Пикчерз не представляет», песня с одноименным названием мгновенно стала хитом. Состав группы постепенно менялся. Батишта, настоящее имя которого Кирилл Петров, еще до «Банд’Эроса» был известным МС, успевшим поработать со многими хип-хоп-исполнителями. Он покинул группу в 2011 году и начал сольный проект «5010». Как он признался в недавнем интервью, дело у него пошло не так, как он хотел, и путь его стал тернист. Будучи артистичным, ярким и талантливым, музыкант решил попробовать себя как актера и стал им. Его можно увидеть и на телевидении, и на сцене театра. Также он периодически устраивает квартирники, на которых исполняет свои стихи и рэп. А помогает ему в этом джазовый коллектив.

Группа «Банд’Эрос» — Татьяна Миловидова

Татьяна пришла в группу в 2007 году, когда одна из вокалисток — Рада — ушла в декрет. Как говорит певица, она всегда занималась музыкой и дружила с ребятами, поэтому когда им понадобилась замена, они взяли ее.

Спустя 12 лет она их покинула. Но не ради того, чтобы строить сольную карьеру. Оказалось, у девушки еще со школы была мечта открыть свой ресторан, и она наконец решила ее исполнить. Певица ушла в ресторанный бизнес, хотя и музыку не забрасывает. Ей удается совмещать и творчество, и бизнес. Причем она утверждала, что не хочет ограничиваться каким-то одним направлением.

Группа «Братья Грим» — Константин Бурдаев