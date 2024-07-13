Как изменились исполнители, под чьи хиты мы отплясывали еще вчера

Знаменитости
2 часа назад

Каждый год мы стабильно поем про "тополиный пух, жара, июль", а потом вдруг оказывается, что этой песне целых 26 лет. И многие исполнители тех времен выглядят уже совсем не так, как в клипах.

Митя Фомин ("Hi-Fi")

East News, Tarakanov Vadim / East News

Тимофей Пронькин ("Hi-Fi")

East News, Ivanov Sergey / East News

Надежда Игошина (Ангина )

ZERKALO / East News, Kashaev Pavel / East News

Оксана Почепа (Акула)

East News

Вы же тоже почему-то наизусть помните просто "Кислотный DJ, хей! Кислотный music, хей!"?

Настя Крайнова («Тутси»)

East News, Tarakanov Vadim / East News

Карина Кокс («Сливки»)

ZERKALO / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Zest
1 час назад

Раньше не замечала, что глаза так сильно отличаются у нее. Левый заметно меньше

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Светлана Назаренко (Ая, «Город 312»)

East News, Kashaev Pavel / East News
Zest
1 час назад

Ну что за прическа... на Федунькив тут походит. Вот более острая, более короткая ей больше подойдет. Тут она как елочка.

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Ирина Нельсон ("REFLEX")

East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Катя Лель

East News, Komsomolskaya Pravda / East News

Марина Максимова (МакSим)

ZERKALO / East News

Павел Артемьев ("Корни")

East News

Алексей Кабанов ("Корни")

East News, East News

Андрей Григорьев-Апполонов ("Иванушки International")

East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

А вот еще несколько статей, от которых сводит олдскулы:

Фото на превью East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

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