Как изменились исполнители, под чьи хиты мы отплясывали еще вчера
Знаменитости
2 часа назад
Каждый год мы стабильно поем про "тополиный пух, жара, июль", а потом вдруг оказывается, что этой песне целых 26 лет. И многие исполнители тех времен выглядят уже совсем не так, как в клипах.
Митя Фомин ("Hi-Fi")
East News, Tarakanov Vadim / East News
Тимофей Пронькин ("Hi-Fi")
East News, Ivanov Sergey / East News
Надежда Игошина (Ангина )
ZERKALO / East News, Kashaev Pavel / East News
Оксана Почепа (Акула)
East News
Вы же тоже почему-то наизусть помните просто "Кислотный DJ, хей! Кислотный music, хей!"?
Настя Крайнова («Тутси»)
East News, Tarakanov Vadim / East News
А почему у неё справа четыре брови? Я пропустила приход новой моды?
-
-
Ответить
Карина Кокс («Сливки»)
ZERKALO / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Раньше не замечала, что глаза так сильно отличаются у нее. Левый заметно меньше
-
-
Ответить
Светлана Назаренко (Ая, «Город 312»)
East News, Kashaev Pavel / East News
Ну что за прическа... на Федунькив тут походит. Вот более острая, более короткая ей больше подойдет. Тут она как елочка.
-
-
Ответить
Ирина Нельсон ("REFLEX")
East News, Komsomolskaya Pravda / East News
Катя Лель
East News, Komsomolskaya Pravda / East News
Марина Максимова (МакSим)
ZERKALO / East News
Павел Артемьев ("Корни")
East News
Алексей Кабанов ("Корни")
East News, East News
Андрей Григорьев-Апполонов ("Иванушки International")
East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
А вот еще несколько статей, от которых сводит олдскулы:
Фото на превью East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ вещей, которые давно пора списать в утиль, а они все служат, не унимаются
Народное творчество
1 год назад
14 человек, которые нос к носу столкнулись со знаменитостями и до сих пор не могут прийти в себя
Народное творчество
1 год назад
15 человек, из-за которых супергерои вот-вот лишатся работы
Истории
1 неделя назад
13 твитов от людей, на чьем чувстве юмора держится весь интернет
Народное творчество
4 года назад
15 красавчиков времен нашей юности, при взгляде на которых и теперь коленки подгибаются
Культура
2 года назад
15 звездных доказательств того, что людям смешанной национальности природа отсыпает красоту фургонами
Музыка
2 года назад
10 звезд, которые попробовали перекроить внешность, а теперь шарахаются от подобных процедур как от огня
Знаменитости
2 месяца назад
20 человек, которые пытались сделать милое фото своего кота и опять потерпели фиаско
Животные
3 года назад
18 женщин, которые попали на шоу о преображениях и вышли после него другими людьми
Сделай сам
2 года назад
14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека
Кино
7 месяцев назад
12 особенностей жизни финок, которые нашим женщинам и не снились
Культура
3 года назад
20+ человек, которые долго хранили в тайне рецепты своих коронных блюд и вот теперь готовы ими поделиться
Народное творчество
3 года назад