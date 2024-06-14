Как выглядят 14 звезд, под чьи хиты мы лихо отплясывали в юности

Знаменитости
1 час назад

Кажется, еще недавно мы подпевали «чашке кофею-ю-ю», а потом оказывается, что с даты выхода этой песни прошло 27 лет. И исполнители тех времен успели нехило измениться.

Владимир Левкин, группа «На-На»

East News, Lomohov Anatoly / East News

Юлия Савичева

ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News

Марина Хлебникова

Ollissiya Makerpeace
1 час назад

Тоже мне нашли пример. Я помню, что с ней не так давно случился несчастный случай. Она в реанимации лежала. Слава Богу что выжила.

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Лада Дэнс

East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Ирина Салтыкова

East News, Зуйко Оксана / Komsomolskaya Pravda / East News

Влад Сташевский

East News, Tarakanov Vadim / East News

Алиса Мон

East News, Tarakanov Vadim / East News

Богдан Титомир

East News

Аркадий Укупник

East News, Kashaev Pavel / East News

Алена Апина

East News, Tarakanov Vadim / East News

Кай Метов

© Кай Метов / YouTube, Tarakanov Vadim / East News

Авраам Руссо

East News, Kashaev Pavel / East News

Азиза

Сергей Минаев

EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

А вот еще несколько статей, от которых ностальгия в глаз попадает:

Комментарии

Уведомления
Tina Tanton
33 минуты назад

дорогие Эдми, сколько можно статей на тему: ах как постарели кумиры. но с 90-х годов прошло уже, слава Богу, 30(!!!!!) лет. неужели за 30 лет никто не изменился из вас?...

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