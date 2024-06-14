Тоже мне нашли пример. Я помню, что с ней не так давно случился несчастный случай. Она в реанимации лежала. Слава Богу что выжила.
Как выглядят 14 звезд, под чьи хиты мы лихо отплясывали в юности
Знаменитости
1 час назад
Кажется, еще недавно мы подпевали «чашке кофею-ю-ю», а потом оказывается, что с даты выхода этой песни прошло 27 лет. И исполнители тех времен успели нехило измениться.
Владимир Левкин, группа «На-На»
East News, Lomohov Anatoly / East News
Юлия Савичева
ZERKALO / East News, Tarakanov Vadim / East News
Марина Хлебникова
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Лада Дэнс
East News, Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Ирина Салтыкова
East News, Зуйко Оксана / Komsomolskaya Pravda / East News
Влад Сташевский
East News, Tarakanov Vadim / East News
Алиса Мон
East News, Tarakanov Vadim / East News
Богдан Титомир
East News
Аркадий Укупник
East News, Kashaev Pavel / East News
Алена Апина
East News, Tarakanov Vadim / East News
Кай Метов
Авраам Руссо
East News, Kashaev Pavel / East News
Азиза
© Leo Medvedev / Лев Леонидович Медведев / Wikimedia Commons, © CC BY-SA 4.0, Kashaev Pavel / East News
Сергей Минаев
EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News
А вот еще несколько статей, от которых ностальгия в глаз попадает:
- 14 звезд нашей юности, которые за свою карьеру так лихо менялись, будто прожили несколько жизней подряд
- Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод
- Мы вспомнили, как выглядели в молодости 14 любимых знаменитостей. И это чистая ностальгия
Комментарии
Уведомления
дорогие Эдми, сколько можно статей на тему: ах как постарели кумиры. но с 90-х годов прошло уже, слава Богу, 30(!!!!!) лет. неужели за 30 лет никто не изменился из вас?...
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