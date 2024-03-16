14 звезд нашей юности, которые за свою карьеру так лихо менялись, будто прожили несколько жизней подряд

Знаменитости всегда на виду у публики, поэтому они стараются тщательно следить за своей внешностью. Пробовать новые образы. Помните ли вы, как мы лихо отплясывали под такие известные хиты, как «Музыка нас связала», «Рябиновые бусы» и «Окончен школьный роман»? Исполнительны этих эпичных хитов за свою карьеру сменили множество образов, а мы можем лишь восхититься тем, с какой легкостью у них получается перевоплощаться.