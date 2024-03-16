14 звезд нашей юности, которые за свою карьеру так лихо менялись, будто прожили несколько жизней подряд
Музыка
4 часа назад
Знаменитости всегда на виду у публики, поэтому они стараются тщательно следить за своей внешностью. Пробовать новые образы. Помните ли вы, как мы лихо отплясывали под такие известные хиты, как «Музыка нас связала», «Рябиновые бусы» и «Окончен школьный роман»? Исполнительны этих эпичных хитов за свою карьеру сменили множество образов, а мы можем лишь восхититься тем, с какой легкостью у них получается перевоплощаться.
Ирина Понаровская
Лада Дэнс
East News
Алика Смехова
Жанна Эппле
Катя Лель
East News
Алена Апина
Лариса Черникова
Натали
Линда
Жанна Агузарова
Алиса Мон
Любовь Успенская
Наталья Штурм
Маргарита Суханкина
East News
Еще несколько интересных статей про наших любимых звезд:
Фото на превью Наталья Штурм / YouTube
Комментарии
Уведомления
Похожее
15+ человек, уверенных в том, что у некоторых вещей срок годности никогда не заканчивается
Народное творчество
5 месяцев назад
Посмотрите, как мечтали выглядеть все женщины планеты в год вашего рождения
20+ доказательств того, что зима — это не только шапки и перчатки, но и чудеса на каждом шагу
Народное творчество
1 месяц назад
13 секретных уловок, благодаря которым знаменитости затмевают звезды на небе
15+ курьеров, которые вместе с заказом привезли еще и вагон впечатлений
Народное творчество
5 месяцев назад
В каких нарядах выходили замуж 16 моделей, которым не привыкать носить свадебные платья на подиуме
Народное творчество
1 год назад
12 случаев, когда киношники потратили на съемки кучу денег, но так схалтурили, что зрителям до сих пор обидно
Кино
6 месяцев назад
18 фотопародий от австралийской актрисы, меняющей представление об идеальных снимках в Instagram
Фотографы
1 год назад
18 молодоженов, которые нарушили все свадебные правила и не пожалели
Народное творчество
11 месяцев назад
8 знаменитостей, которые изменились после родов и не стали стесняться своего неидеального тела
Семья
3 года назад
20+ пар наших и зарубежных звезд, которые оказались ровесниками. И мы не можем решить, кто круче выглядит
20 человек, которые мечтали вкусно поесть, а получили какое-то безумие вместо еды
Маразмы
1 год назад
Молодеет и молодеет...