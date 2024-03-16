14 звезд нашей юности, которые за свою карьеру так лихо менялись, будто прожили несколько жизней подряд

Музыка
4 часа назад

Знаменитости всегда на виду у публики, поэтому они стараются тщательно следить за своей внешностью. Пробовать новые образы. Помните ли вы, как мы лихо отплясывали под такие известные хиты, как «Музыка нас связала», «Рябиновые бусы» и «Окончен школьный роман»? Исполнительны этих эпичных хитов за свою карьеру сменили множество образов, а мы можем лишь восхититься тем, с какой легкостью у них получается перевоплощаться.

Ирина Понаровская

Лада Дэнс

East News

Алика Смехова

Жанна Эппле

Катя Лель

East News

Алена Апина

Лариса Черникова

Натали

Линда

Жанна Агузарова

Алиса Мон

Любовь Успенская

Наталья Штурм

Маргарита Суханкина

East News

Еще несколько интересных статей про наших любимых звезд:

Фото на превью Наталья Штурм / YouTube

Комментарии

Уведомления

Похожее