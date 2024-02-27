11 звезд, которые так поколдовали над внешностью, что мы их с трудом узнали
Культура
2 часа назад
Звезды часто экспериментирует со своей внешностью. Порой после очередного перевоплощения мы с трудом узнаем ту или иную знаменитость. Героини нашей подборки не бояться менять свою внешность и стиль, а мы можем лишь позавидовать их фантазии и смелости.
Кристина Асмус шикарно выглядит в образе роковой брюнетки
AA / ABACA / Abaca / East News
Виктория Боня не скрывает того, что делала подтяжку бровей, лифтинг век и другие хирургические вмешательства
East News
Ольга Бузова из яркой блондинки перевоплотилась в элегантную шатенку
Сложно не согласиться с тем, что Юлии Высоцкой к лицу милые кудряшки
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Настасья Самбурская не боится экспериментировать со своим стилем и цветом волос
Tarakanov Vadim / East News
Насисечник сбился и весь образ какой-то набекрень. Фото слева мне больше нравится
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Анфиса Чехова кардинально изменилась внешне. И мы смело можем сказать, что эти изменения очень ей идут
East News
2014 год и 2024 год
Cпустя годы Иду Галич не узнать, она поразила поклонников своим кардинальным преображением
Любовь Аксенова с новой стрижкой выглядит как нимфа из сказочного леса
Ivanov Sergey / East News
Екатерина Скулкина не только изменила цвет волос, но и похудела
Zilber Mihail / East News
Рита Дакота выглядит с косичками как совершенно другой человек
Tarakanov Vadim / East News
Елена Ксенофонтова решила порадовать своих поклонников новой экстравагантной прической. Трудно поспорить с тем, что рыжий ей к лицу
Tarakanov Vadim / East News
Мы любим писать про жизнь и стиль наших звезд. У нас еще несколько занимательных статей на эту тему:
Фото на превью East News
Комментарии
Уведомления
Боня себя фотошопит сильно, как и Дакота и Анфиса Чехова ( худит) поэтому странно сравнивать сильно обработанные и зафильтрованные фото с обычными
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Не самое удачное фото, где она блондинка. Но всё же мне кажется, что ей блондинкой лучше, как-то органичнее.