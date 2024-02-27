11 звезд, которые так поколдовали над внешностью, что мы их с трудом узнали

Звезды часто экспериментирует со своей внешностью. Порой после очередного перевоплощения мы с трудом узнаем ту или иную знаменитость. Героини нашей подборки не бояться менять свою внешность и стиль, а мы можем лишь позавидовать их фантазии и смелости.

Кристина Асмус шикарно выглядит в образе роковой брюнетки

AA / ABACA / Abaca / East News

Виктория Боня не скрывает того, что делала подтяжку бровей, лифтинг век и другие хирургические вмешательства

East News

Ольга Бузова из яркой блондинки перевоплотилась в элегантную шатенку

Сложно не согласиться с тем, что Юлии Высоцкой к лицу милые кудряшки

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Настасья Самбурская не боится экспериментировать со своим стилем и цветом волос

Tarakanov Vadim / East News

Анфиса Чехова кардинально изменилась внешне. И мы смело можем сказать, что эти изменения очень ей идут

East News

2014 год и 2024 год

Cпустя годы Иду Галич не узнать, она поразила поклонников своим кардинальным преображением

Любовь Аксенова с новой стрижкой выглядит как нимфа из сказочного леса

Ivanov Sergey / East News

Екатерина Скулкина не только изменила цвет волос, но и похудела

Zilber Mihail / East News

Рита Дакота выглядит с косичками как совершенно другой человек

Tarakanov Vadim / East News

Елена Ксенофонтова решила порадовать своих поклонников новой экстравагантной прической. Трудно поспорить с тем, что рыжий ей к лицу

Tarakanov Vadim / East News

Фото на превью East News