Мы сравнили 28 актрис из разных поколений в одном возрасте и нехило так обалдели

Множество фильмов из прошлого до сих пор восхищают и еще долго будут трогать зрителей не только своими сюжетами, но и красотой и утонченностью актрис. Наверняка каждый помнит образ Натальи Кустинской из «Три плюс два», героиню Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса» и Золушку в исполнении Янины Жеймо. А вы знаете, в каком возрасте эти актрисы сыграли свои культовые роли? Мы узнали и заодно сравнили их с современными звездами.