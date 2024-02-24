Мы сравнили 28 актрис из разных поколений в одном возрасте и нехило так обалдели
Культура
4 минуты назад
Множество фильмов из прошлого до сих пор восхищают и еще долго будут трогать зрителей не только своими сюжетами, но и красотой и утонченностью актрис. Наверняка каждый помнит образ Натальи Кустинской из «Три плюс два», героиню Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса» и Золушку в исполнении Янины Жеймо. А вы знаете, в каком возрасте эти актрисы сыграли свои культовые роли? Мы узнали и заодно сравнили их с современными звездами.
Наталья Андрейченко и Елизавета Боярская (33 года)
Наталья Кустинская и Ангелина Стречина (25 лет)
Лариса Гузеева и Валентина Мазунина (25 лет)
Елена Коренева и Елизавета Арзамасова (26 лет)
Янина Жеймо и Елена Яковлева (38 лет)
Александра Яковлева и Татьяна Бабенкова (30 лет)
Маргарита Терехова и Лукерья Ильяшенко (32 года)
Татьяна Догилева и Агния Дитковските (33 года)
Любовь Полищук и Оксана Акиньшина (34 года)
Светлана Немоляева и Светлана Камынина (44 года)
Светлана Светличная и Юлия Александрова (39 лет)
Алиса Фрейндлих и Мария Шалаева (40 лет)
Раиса Рязанова и Елена Подкаминская (42 года)
Софико Чиаурели и Екатерина Гусева (45 лет)
Каждое новое поколение отличается от предыдущего. И это объяснимо, ведь меняется образ жизни, мода, да и косметология не стоит на месте. Одно остается неизменным — талантливые люди есть во все времена, и благодаря им мы можем всегда наслаждаться музыкой, фильмами, спектаклями, книгами и многим другим.
Фото на превью Золушка / Ленфильм, Каменская-1 / НТВ-Кино
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