Мы сравнили 28 актрис из разных поколений в одном возрасте и нехило так обалдели

Культура
4 минуты назад

Множество фильмов из прошлого до сих пор восхищают и еще долго будут трогать зрителей не только своими сюжетами, но и красотой и утонченностью актрис. Наверняка каждый помнит образ Натальи Кустинской из «Три плюс два», героиню Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса» и Золушку в исполнении Янины Жеймо. А вы знаете, в каком возрасте эти актрисы сыграли свои культовые роли? Мы узнали и заодно сравнили их с современными звездами.

Наталья Андрейченко и Елизавета Боярская (33 года)

Наталья Кустинская и Ангелина Стречина (25 лет)

Лариса Гузеева и Валентина Мазунина (25 лет)

Елена Коренева и Елизавета Арзамасова (26 лет)

Янина Жеймо и Елена Яковлева (38 лет)

Александра Яковлева и Татьяна Бабенкова (30 лет)

Маргарита Терехова и Лукерья Ильяшенко (32 года)

Татьяна Догилева и Агния Дитковските (33 года)

Любовь Полищук и Оксана Акиньшина (34 года)

Светлана Немоляева и Светлана Камынина (44 года)

Светлана Светличная и Юлия Александрова (39 лет)

Алиса Фрейндлих и Мария Шалаева (40 лет)

Раиса Рязанова и Елена Подкаминская (42 года)

Софико Чиаурели и Екатерина Гусева (45 лет)

Каждое новое поколение отличается от предыдущего. И это объяснимо, ведь меняется образ жизни, мода, да и косметология не стоит на месте. Одно остается неизменным — талантливые люди есть во все времена, и благодаря им мы можем всегда наслаждаться музыкой, фильмами, спектаклями, книгами и многим другим.

Фото на превью Золушка / Ленфильм, Каменская-1 / НТВ-Кино

Комментарии

Уведомления

Похожее