16 случаев, когда киношники решили не утруждать себя пошивом костюмов, а просто взяли их из других лент

Не так уж и редко художники по костюмам используют наряды, которые прежде мелькали в других фильмах. Ведь если имеющееся на складе киностудии платье отлично вписывается в антураж картины, то можно обойтись и без пошива новых изделий. Особенно в условиях ограниченного бюджета. И вот какие костюмы мы видели не в одном старом добром фильме.

Золотое платье — «Благочестивая Марта» (1980) и «Дон Сезар де Базан» (1989)

От Маргариты Тереховой глаз не отвести — такая красотка! А ведь она так и не нашла счастья в личной жизни. Подробнее — в этой статье.

Свитер — «Капитан Немо» (1975) и «Цыган» (1980)

Голубое платье — «О бедном гусаре замолвите слово» (1981) и «Барышня-крестьянка» (1995)

Костюм с рисунком — «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975) и «Летучая мышь» (1979)

Разноцветное платье — «Любовь и голуби» (1985) и «Где находится нофелет?» (1987)

Кстати, о фильме «Любовь и голуби». Недавно мы посмотрели на него новым взглядом и поняли, кто из героев на самом деле заслуживает сочувствия. Почитать об этом можно здесь.

Черная водолазка и цепочка — «31 июня» (1978) и «Обыкновенное чудо» (1978)

Зеленый халат — «Кольца Альманзора» (1977) и «Там, на неведомых дорожках...» (1982)

Вязаная шаль — «Отпуск за свой счет» (1981) и «Большая перемена» (1972)

Золотое платье — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)

Летняя юбка — «Неподдающиеся» (1959) и «Москва слезам не верит» (1979)

Бархатное платье — «Собака на сене» (1977) и «Благочестивая Марта» (1980)

Клетчатая рубашка — «Покровские ворота» (1983) и «Любовь и голуби» (1985)

Женское пальто — «Баламут» (1979) и «Карнавал» (1981)

Кардиган — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Слово для защиты» (1977)

Мужское пальто — «Джентльмены удачи» (1971) и «Москва слезам не верит» (1979)

Голубое платье с воротником — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)