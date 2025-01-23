16 случаев, когда киношники решили не утруждать себя пошивом костюмов, а просто взяли их из других лент
Не так уж и редко художники по костюмам используют наряды, которые прежде мелькали в других фильмах. Ведь если имеющееся на складе киностудии платье отлично вписывается в антураж картины, то можно обойтись и без пошива новых изделий. Особенно в условиях ограниченного бюджета. И вот какие костюмы мы видели не в одном старом добром фильме.
Золотое платье — «Благочестивая Марта» (1980) и «Дон Сезар де Базан» (1989)
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Свитер — «Капитан Немо» (1975) и «Цыган» (1980)
Голубое платье — «О бедном гусаре замолвите слово» (1981) и «Барышня-крестьянка» (1995)
Костюм с рисунком — «Новогодние приключения Маши и Вити» (1975) и «Летучая мышь» (1979)
Разноцветное платье — «Любовь и голуби» (1985) и «Где находится нофелет?» (1987)
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Черная водолазка и цепочка — «31 июня» (1978) и «Обыкновенное чудо» (1978)
Зеленый халат — «Кольца Альманзора» (1977) и «Там, на неведомых дорожках...» (1982)
Вязаная шаль — «Отпуск за свой счет» (1981) и «Большая перемена» (1972)
Золотое платье — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)
Летняя юбка — «Неподдающиеся» (1959) и «Москва слезам не верит» (1979)
Бархатное платье — «Собака на сене» (1977) и «Благочестивая Марта» (1980)
Клетчатая рубашка — «Покровские ворота» (1983) и «Любовь и голуби» (1985)
Женское пальто — «Баламут» (1979) и «Карнавал» (1981)
Кардиган — «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975) и «Слово для защиты» (1977)
Мужское пальто — «Джентльмены удачи» (1971) и «Москва слезам не верит» (1979)
Голубое платье с воротником — «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1979) и «Сказки старого волшебника» (1984)
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Комментарии
Ну нормалтное разумное потребление, а не заметили потому, что в одних фильмах костюм знаковая часть роли, а в других просто соответствующая эпохе одежда. Специально так задумано.
А к чему это? Это нормальное использование реквизита, поэтому и фильмы были не затратные...лишь бы что то написать