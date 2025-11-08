16 женщин, которым пора выдавать удостоверение детектива

Как то давно встречалась с парнем. Виделись два или три раза в неделю. И вдруг он стал говорить что много работы, занят. Стали встречаться раз в неделю или реже. И ещё когда обнимал меня говорил, что я похудела. Хотя я была всё такая же. Я в шутку говорила "какую толстуху ты там без меня обнимаешь?" А потом выяснилось что и правда у него появилась другая девушка, выше и толще меня. Случайно увидела его с ней под ручку. Конечно же сразу бросила его.