У нас было две кошки. Обе стерилизованные. Когда они стали толстеть, дочка ограничила их в порциях и стала покупать самый простой не каллорийный корм. Тогда одна стала бегать на улицу и там охотилась за всякой живностью. А другая ходила по дому и орала, выпрашивала еду.
16 женщин, которым пора выдавать удостоверение детектива
Когда что-то не так, женская интуиция бьет тревогу. Героини нашей сегодняшней статьи не стали тратить время на пустые подозрения — они запустили собственное расследование и доказали свою правоту (ну, или неправоту). Приготовьтесь к драматическим поворотам.
- Моя кошка — мошенница. Я ее стерилизовала, и она очень быстро потолстела. Пришлось сажать на диету. Я стала ей давать корма в два раза меньше. При этом я человек занятой, много информации в голове, и порой случаются провалы типа два раза вскипятить чайник.
Короче, кошка этим воспользовалась. Схема была такая: я насыпала кошке корм и уходила по делам. Она набивала щеки кормом и уносила его в свой домик. Где-то половину ныкала там, а остальное съедала. Один час — и миска пуста.
Когда я возвращалась на кухню, она начинала об меня тереться, будто бы я не кормила ее. А миска-то пуста — по моей логике получалось так: если бы я ее кормила, то в миске точно что-то было бы. Ну, я и насыпала ей еще одну порцию.
Спалилась кошка по глупости. Слишком громко хрустела в своем домике. А потом я проследила за ней. © Подслушано / Ideer
- У меня парень был безработный, сидел дома. Как-то я пришла со своей работы и обнаружила в раковине две тарелки, да и еды было съедено больше, чем в него одного влезло бы. Я забеспокоилась и влезла в его телефон — о да, я была права. © NotADoorMatNoMoore / Reddit
- Моя мама — настоящий детектив. Как-то я легла в стационар и не хотела ей об этом говорить. В тот же день мама звонит сестре и говорит: «Рассказывай, с Катей что-то случилось?» Сестра начала съезжать с темы, мол, с чего ты взяла? Мама такая: «Она с мужем в одно время в сети, значит, переписываются, следовательно, находятся в разных местах». © Подслушано / Ideer
О! Моя любимая актриса Мэрил Стрип в мюзикле "Мамма Миа!" Кстати, там тоже идёт расследование - дочь главной героини пытается выяснить кто её отец.
- Любовница бывшего как-то заявилась ко мне в моей же одежде. То ли второпях перепутала, то ли он ей ее подарил. Конечно, она все отрицала и говорила, что просто купила такую же кофточку. Только вот не знала она, что на кофточке красуется едва заметное масляное пятно. Его мне поставила сестра. Позже в этой истории случился занятный сюжетный поворот: мы с ней подружились! И обе бросили его. Ха. © Gummiebear411 / Reddit
- Заподозрила мужа в измене. Не отвечал на звонки после работы, пропадал куда-то на пару часов. Ну, я и проследила за ним. Настроенная на скандал и развод, обнаружила его в танцевальной студии. Очень стеснялся своего нового увлечения и хотел показать мне готовый танец, как только его полностью изучит. © Подслушано / Ideer
"Очень стеснялся своего нового увлечения". А врать жене не стеснялся.
- Встретила парня с поезда и с первых секунд чувствую — какой-то это левый мужик, а не мой парень. Неожиданно стал пить латте на кокосовом молоке и сменил парфюм. Потом лежим с ним, планируем поездку через пару дней. Он в любви признается и начинает монолог про доверие. Как важно доверять друг другу и не проверять телефоны. Говорю, мол, ладно, договорились, но вот сейчас дай мне свой телефон, я посмотрю. Он дает. Я иду в раздел удаленных фото, а там... Ну, вы поняли. © vinston_valeri
- Парень прислал мне свою фотку. Он там в солнечных очках. А в стеклах отражалась его вторая девушка. © thelonelocust / Reddit
Объясните мне историю про удаленные фото, плиз! Что значит "левый мужик"?
- Встречаюсь с девушкой несколько месяцев, и вдруг она упоминает, что уже знакома с моей родней. Что, блин? Выяснилось, что моя не в меру любопытная сестра скооперировалась с парочкой двоюродных сестер и они вместе отыскали мою девушку в социальных сетях, задружились с ней и теперь «общаются» (читайте «допрашивают») с ней без моего ведома. © throwaway1234567888 / Reddit
- Я с работы домой пришла, а у мужа рабочий телефон разрывается от сообщений. Пишет ему женщина, которую он в командировке встретил и замуж позвал. Я поставила ультиматум: я или она. Он тут же ее бросил, а потом взял да и укатил в очередную поездку с еще одной женщиной. Была и третья девушка, как оказалось. После этого я уж с ним рассталась, конечно. © HarleyQuin1031 / Reddit
Вот уж никогда не стала бы продолжать отношения с парнем если бы узнала что у него была интрижка с другой женщиной в то время когда со мной встречался. Это нужно себя вообще не уважать и ставить ниже плинтуса.
- Веселимся мы на свадьбе моего брата, и тут мужу вдруг куда-то понадобилось уехать. Типа друзья ждут. Отпустила. Домой пришел под утро и сразу уснул. А у него СМС-ки одна за другой валятся. Думаю, вдруг что-то срочное. Девушка пишет, что очень переживает, доехал ли он. Отвечать ей я не стала, но номер телефона записала.
Дождавшись пробуждения сына, беру его в охапку и стрелой лечу на женский совет с сестрами. Придумали план.
Звоню я этой девушке и говорю, что мы ей дарим бесплатную сим-карту, диктуйте адрес, куда привезти. Приезжаем — она к нам вылетает, счастливая. На меня очень похожа, только молоденькая совсем. Я говорю, мол, надо для отчета фото сделать — и мы с ней фоткаемся.
Распечатала я фотку, положила в конверт и полетела домой. Мужу сунула — ни один мускул не дрогнул. «А кто это?» — спрашивает меня. Потом, конечно, плакал и извинялся, но выставила я его из дома в тот же день. © karim__karina
- У собаки сильная аллергия на курицу. Сразу становится вся красная и чешется. А кот, наоборот, курицу обожает. Я готовила наггетсы, дала пару кусочков коту и отошла. Тут слышу громкое «мяу» и цоканье когтей собаки. Выглядываю тихонько из-за угла и вижу, как кот делится курицей с собакой. Дай, думаю, проверю: снова дала коту немножко и проследила. Кот мяукает — собака бежит и ест. © Подслушано / Ideer
- Была на концерте любимой группы и в толпе все время переглядывалась с одним парнем, но смелости подойти и познакомиться не нашлось. А потом нас раскидало по залу, когда все начали прыгать и толкаться. Поделилась с подругой, которая тогда была со мной. Сказала ей, что профукала свой шанс. Так она нашла его за каких-то 20 минут! По сумке с брендом кофейни, которая у него была. Нашла страницу этой кофейни, прошерстила ее подписчиков и нашла его! © Карамель / VK
- Оставила у парня флакончик духов. И вот в выходные он мне шлет фотку с этими духами и пишет: «Потрясающий аромат. Я по тебе скучаю». Не учел он одну маленькую деталь: фотка была «живая» и при ее проигрывании я увидела, как у него в душе кто-то моется. © Lil-cloud-999 / Reddit
- Познакомила подругу с парнем. Он ей не понравился с первого взгляда, по лицу видно было. Она две недели терпела, а потом вывалила на меня вагон информации. Оказалось, помимо ребенка, о котором я не знала, у него еще есть две девушки. Все это подруженька накопала в интернете. Вот за что люблю ее — даже к неприязни к каким-то людям она подходит очень обстоятельно. © Карамель / VK
- Была в гостях у подруги, когда ее парень задержался на работе. Как пришел, попросил пришить ему пуговицу на куртке. Она взялась за иголку и вдруг заметила длинный белый волос. Сама она брюнетка. К куртке пригляделась — а куртка-то, оказывается, в помаде. Да и к тому же обычно он приходит и сразу идет к холодильнику, чтобы быстро перекусить, а в этот раз пришел сытым. Короче, парень даже не пытался врать, когда она его к стенке приперла. © Карамель / VK
- Муж в соцсети написал пост о том, что получил работу мечты. Я смотрю — там какая-то девица уж больно восторженный комментарий оставила. Радуется за моего мужа больше, чем я сама. Дай-ка, думаю, проверю его предыдущие посты — ну и точно, на каждом стоит ее лайк и какой-нибудь комментарий. Полезла к ней в профиль фотки смотреть, а на одной она сидит на капоте машины моего мужа. © Theresnolight5 / Reddit
Как то давно встречалась с парнем. Виделись два или три раза в неделю. И вдруг он стал говорить что много работы, занят. Стали встречаться раз в неделю или реже. И ещё когда обнимал меня говорил, что я похудела. Хотя я была всё такая же. Я в шутку говорила "какую толстуху ты там без меня обнимаешь?" А потом выяснилось что и правда у него появилась другая девушка, выше и толще меня. Случайно увидела его с ней под ручку. Конечно же сразу бросила его.