Там в комментах под оригиналом пишут, что это скорее всего плодовые тела слизевиков.
Это такое удивительное создание, которое умеет жить в виде отдельных амёб, может мигрировать нa довольно большое расстояние, а может склеиваться вместе в единое большое плодовое тело наподобие гриба и рассеивать споры. Самое удивительное, по моему мнению, то, что те амёбы, которые образуют опорную ножку, просто yмирaют и не дают потомства, но помогают таким способом другим родственным особям распространиться нa большее расстояние. Альтруизм в чистом виде.
15 теплых историй, в которых сюжет закручен до предела — как крышки на банках
Самое время метать на стол любовно приготовленные осенью закрутки, готовить вкусные пироги и тазики с оливье. И, конечно, читать истории о том, как кого-то угораздило попасть в такие ситуации, что остается лишь похихикать.
- Отправила мужа в магазин за уксусом, дверь не закрыла. Стою заливаю рассол. Тут слышу шаги — вернулся. Говорю ему: «Давай быстрее, сейчас все остынет!» — и руку тяну не глядя. Мне в ладонь вкладывают батон. Я возмущенно поворачиваюсь — стоит сосед с пятого этажа, прижимает к груди пакет молока и испуганно моргает. Оказалось, перепутал этажи, зашел на автомате «домой», а тут я командую. Самое смешное, что он, пятясь к выходу, виновато спросил: «А уксус-то вам все-таки нужен? Если что, я сейчас свой занесу!»
- Как-то полезла я под ванну посмотреть, откуда вода течет, и нашла там штук десять банок варенья сроком годности до 80-х годов. Почесала репу, позвонила мужу посоветоваться, не выкинуть ли. Муж поржал и предположил, что это свекровь когда-то притащила. Ну, звоню свекрови. Спрашиваю: «Ваше, мам?» А она в ответ: «Мое, не выбрасывайте, я на дачу заберу». И ведь забрала! © e.gavrilova.story
- Как-то раз к нам в гости на Новый год приехал двоюродный брат мужа с женой и маленькой дочкой. А жена его — профессиональный повар. Она настояла, что полностью сама приготовит новогодний стол, а я буду заниматься детьми. «Вот это подарок!» — обрадовалась я. А утром меня и мужа ждал сюрприз — у нас обоих скрутило живот, потому что во всех блюдах было немерено масла, майонеза и чеснока! © Татьяна Воронина / Dzen
«Жена обещала, что мы заедем в питомник «просто посмотреть»
- Была у нас соседка, баб Валя, и как-то она решила приготовить облепиховое варенье. Поставила варить в обед, а к вечеру весь подъезд был окутан не самым вкусным запахом облепихи. Кто-то даже вызвал участкового, и тот по квартирам прошелся. Так и выяснили, что баба Валя варит варенье. А на следующий день она всем соседям дала на пробу — так все охали и ахали от изумительного вкуса. Так впечатлились, что на следующий сезон баб Валю завалили облепихой и сахаром, чтобы она приготовила свое фирменное варенье. Даже на электричество скинулись. © r_kappassov
- Занялась я закатками. Сначала огурцы консервировала. Дочь увидела меня на кухне, подошла, предложила помощь. Я согласилась, рассказала ей, что и как нужно кидать в баночку. Она мне с огурцами помогла. Через некоторое время и с помидорами. Под конец и кабачки законсервировали. Дочь радостно убежала, закончив помогать. И только тогда я увидела, что есть одна банка с надкушенным огурцом, надкушенным помидором и надкушенным кабачком. Все попробовала. © Мамдаринка / VK
«Мой куст томатов определенно вышел из-под контроля»
- Мне предстоит 3 дня дороги, а деньги на кафешки тратить жалко. Так что я взяла с собой консервы. В аэропорту оказалось, что их в ручную кладь брать нельзя. Тогда я спросила сотрудников, можно ли я просто их съем, все равно не завтракала. Мне разрешили, но с одним условием — чтобы я стояла рядом с охраной. Теперь в моей копилке есть история, как я съела две банки консервов под присмотром французского контроля. © natalie.careful
- Давным-давно бабушка со стороны отца попросила моих маму и папу обои переклеить, а сама ушла на работу. Сказала им: «Когда все сделаете, поешьте». Ну, они закончили, идут на кухню, открывают холодильник, а там стоит банка с хреном и записка: «Ребята, ешьте хрен». И больше ничего нет. Когда бабушке родители рассказали эту историю спустя 30 лет, она обиделась и сказала, что такого не было! © Подслушано / Ideer
- Муж не так давно купил гараж. Друзья были в недоумении, зачем ему такое приобретение. Машины у нас нет, да и не планируется. Только я знала цель этой покупки. Все ради того, чтобы у нас было место для хранения закаток! Погреба нет, на балконе места мало, а моя мама и его мама прямо тоннами поставляют нам запасы маринованных огурчиков, помидорчиков, варенья и компотов. Хитрюга не может нарадоваться «коллекции» закруток, которая сейчас заполонила весь гараж. © Мамдаринка / VK
«Кто-то выращивает гигантские тыквы и расстраивается, что они недобрали чутка по весу, а у нас — урожай микропомидорок»
- Обожаю варенье. Приезжал в деревню к маме, она мне дала несколько банок. Я не удержался и по дороге домой открыл одну. Дорога долгая, а я почти на каждой заправке останавливался и ел хлеб с вареньем. Привез детям и жене пять банок вместо шести. Мама позвонила и спрашивает у моей жены: «Как там Рома? Сколько банок варенья вам привез? Пять? Стареет сынуля. Раньше несколько по дороге съедал». © Не все поймут / VK
- Пригласили меня на свадьбу куда-то к черту на кулички. Поехала, заблудилась и попала в деревню. Постучалась в какой-то дом, и вышла оттуда бабуля. Объяснила мне, как проехать, а я решила купить у нее пару банок приправ и свежую клубничку. Бабушка ответила, что клубника есть, только собрать надо. Я такая, мол, ну ладно, подожду. А она мне: «Че стоишь-то? Идем, помогать будешь». Короче, я в платье, с прической и макияжем собирала с баб Таней клубнику прямо с грядки. Она мне рассказывала о своем огороде, о детях, о молодости. Давала житейские советы. Иногда мы просто молчали. Мне было так комфортно и хорошо в тот момент. Время пролетело незаметно, и ни на какую свадьбу я потом не поехала. © venus_222_02
- У свекров карликовая вишня такая плодоносная была, что каждый год делали варенье. Правда, все жаловались на косточки в нем, но свекрови об этом сказать не осмеливались. Мы с мужем только поженились и приехали на дачу к его родителям. Я и ляпнула: «А почему бы не почистить вишню сразу, чтобы потом удобно есть было?» Свекровь зыркнула, подошла ко мне и как выдаст: «Отлично, милая, вот и попробуй сделать сама. Уверена, у тебя все получится». Куда было деваться? В итоге вся кухня была в вишне, зато зимой мы наконец поели варенье без косточек. Акция была одноразовая, потому что больше добровольцев не находилось.
«Я просто хочу понять: что выросло на моем салате?»
- Моя свекровь всегда делает очень много закаток на зиму. Приедем к ней, а она расхваливает себя: и то вам накатала, и это для вас заготовила. А как зима — даже не предлагает взять баночку. Один год была я беременная, приехали к ней на дачу. Стоит там свежезакатаная партия салатиков. Она опять свою песню запела, а я мужу и говорю: «Давай грузи все в багажник, мы же на машине, а зимой я с животом буду, когда нам за закатками ездить?» Муж тоже просек, что пора маму проучить, и все подчистую загрузил в машину. © Мамдаринка / VK
- Моя любимая свекровь как-то предложила вместе сделать соленья на зиму. Муж с отцом в это время были в гараже. Свекровь делилась своими уникальными рецептами, как вдруг с криками прибежала соседка: «Кошмар! Они там совсем уже! Вы видели, что они творят?» И унеслась прочь. Мы все побросали — и за ней. А в гараже мужики доедали мясо, которое свекровь с соседкой вместе засолили на зиму. Вот досталось им потом...
«Странный огурец»
- Приехала домой на долгожданные выходные. Было время ужина, а на кухне моего любимого домашнего кетчупа нет. На улице — морозец, идти в летнюю кухню, где хранится консервация, мне было лень. Я папу попросила. Это услышала мама, и между нами разразился спор:
— Я не поняла, ты что это моего мужа гоняешь, выйди замуж и своего гоняй!
— В первую очередь он мой папа!
— Ну, уж нет, в первую очередь он мой муж!
И вот в спор резко ворвался папа:
— Так, а ну хватит, в первую очередь я свой Олежек! © Подслушано / Ideer
- Бабушкина квартира досталась дяде. Он там замутил уборку и вывоз мебели, а первым делом освободил погреб от старой консервации. Вынес все банки на помойку, и народ все растаскал. Вот дядя офигел, когда нашел бабулин блокнот, а там написано: «Кольца, серьги, золото — в вареньях». © Подслушано / Ideer
