15 теплых историй, в которых сюжет закручен до предела — как крышки на банках

Там в комментах под оригиналом пишут, что это скорее всего плодовые тела слизевиков.

Это такое удивительное создание, которое умеет жить в виде отдельных амёб, может мигрировать нa довольно большое расстояние, а может склеиваться вместе в единое большое плодовое тело наподобие гриба и рассеивать споры. Самое удивительное, по моему мнению, то, что те амёбы, которые образуют опорную ножку, просто yмирaют и не дают потомства, но помогают таким способом другим родственным особям распространиться нa большее расстояние. Альтруизм в чистом виде.