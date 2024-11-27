17 человек, о чьих кулинарных подвигах нужно слагать легенды

Вкусно готовить — дело непростое. Иногда вот безукоризненно следуешь рецепту, а получается ерунда. А накидаешь ингредиентов «на глаз» — пальчики оближешь! Настоящая магия, не иначе. Герои сегодняшней статьи рассказали о своих успехах и провалах на кухне.

«Я приготовила своему папе на День отца рамен. Это моя первая попытка, на которую ушло около 30 часов. Тут только бульон 18 часов томился»

Как накормить малоежку

Мои дети ели все. Еда улетала со стола — только ее и видели. А вот соседская квелая девочка не ела ничего. Уж ей и рыбки, и икорки, и клубничку парниковую — лизнет что-то брезгливо и все. К нам придет, через час-другой бегут или мама или бабушка: «Юля, домой, пора обедать». И уводят. А тут как-то запросили мои молочной лапши. И только это я лапшу в молоко закинула, пришла другая соседка, мы и заболтались. Вспомнила про лапшу, домой бегом, а в лапше ложка стоит. И мелкие уже зубами клацают, есть им подавай. Смотрю, и Юля усаживается за стол вместе с моими. Ну что, масла, сахара в кашу из лапши — и все съели, да с добавкой. И Юля уплетала за двоих. Ой, на здоровье. А наутро прибежала Юлина мама: «А ну колись, что ты за кашу такую сварила из лапши? Юлька с утра просит — свари да свари. В кои-то веки! А как варить?» А я ей говорю, мол, да просто варить: ставь на огонь, кидай лапшу и приходи ко мне трындеть минут на тридцать. Вот вам и будет каша из лапши.

«У меня получилось испечь настоящий рог изобилия»

Волшебные бабушкины рецепты

Моя бабушка потрясающе готовила и на праздники, и на каждый день. Умела из самых простых продуктов приготовить просто божественную вкуснятину. Но она ушла из жизни, когда я еще была мелкой, и никаких рецептов или секретов передать не успела, среди ее вещей тоже не нашлось никаких записей. Оставшееся детство я ела всякую безвкусную бурду, которую готовила мама, и очень скучала по бабушке и ее вкусняшкам.

Когда сама начала готовить, много экспериментировала, пробовала разные рецепты. Но иногда вкусы из детства появляются в самых неожиданных местах. Один раз в дорогущем ресторане во Франции подали мясо в соусе точь-в-точь как у бабушки. Рецепт, конечно, узнать не удалось. Или в пекарне в небольшой итальянской деревушке вдруг оказались очень похожие по вкусу и виду пирожные. Там даже по-английски никто не говорил. И так много раз уже было, но ни разу не удалось узнать рецепт.

Как?! Вот как вообще человек, не выезжавший из маленького городка в глубинке, мог такое готовить из того, что выросло в огороде и удалось купить в магазине. Для меня это до сих пор загадка, и я все еще надеюсь отыскать где-нибудь ее волшебную книгу с рецептами. © Подслушано / Ideer

«Смотрите, как мой муж украсил торт. Клянусь, это его первая попытка»

Ого, да у него твердая рука. Мне бы хотелось повторить такое. © Sudden_Badger_7663 / Reddit

Когда для идеального результата не нужен рецепт

Углядела в дорогущей кулинарной книге аппетитный пирожок. Обычно стряпаю практически на глаз, условно соблюдая пропорции, но тут рецепт от именитого француза, решила выполнить все в точности, с весами и мерной кружкой. Еще мелькнула мысль, что тесто жидковато, но, может, это я не догоняю высокую кухню? Испекла. Съела, конечно, но тесто действительно жидковато было, опал пирожок.

Плюнула, на второй раз пекла, как привыкла, на глаз. Вышло идеально! С тех пор не люблю вот это вот все: 144 грамма сахара, 176 граммов муки, духовку на 185 градусов. © Подслушано / Ideer

«Мой папа испек пирог в виде кракена»

Про готовку «на глазок»

Когда я вижу, как готовит сестра моего мужа, меня просто передергивает. Я люблю заранее все отмерить, начистить, подготовить, а потом уже, собственно, начинать сам процесс. У этой же все на бегу! Одновременно чистит, жарит, подсыпает, уроки у детей проверяет, посуду моет. Такое ощущение, что просто валит в кастрюлю все, что под руку попадет. Все на глаз. Специи любые, вперемешку и с горкой.

Рецепт спрашивать бесполезно, она сама не помнит, чего бросила и сколько: «Ну щепотку», «Маленько», «Сыпани там», — и мое любимое: «Муки так, чтобы густенько, но несильно!» А больше всего бесит, что это реально вкусно. © Подслушано / Ideer

Когда снаружи просто красивый торт, а внутри нежданчик

Главный секрет маминого тортика

Решила однажды испечь по рецепту из маминой тетради торт «Муравейник». Все ингредиенты добавила, поставила в духовку. Через 5 минут заглядываю — нет торта, растаял! Я в слезы. Тут тетя в гости зашла, спрашивает, что делала. Я говорю, что все строго по рецепту. А она спрашивает: «Муку добавляла?» А в рецепте, блин, ни слова про муку! Для мамы это было само собой, а ребенку как это понять-то? В общем, достали жижу, добавили муки, и приготовили-таки этот тортик. © TAHbKA2007 / Pikabu

«Я в отъезде, а муж готовит и шлет такие фото»

Нет, ну это повод для развода. © clueless*** / Reddit

Загадочный рецепт от бабушки

Одно из самых приятных воспоминаний из начальной школы — это как на день рождения бабушка напекла угощение для всех моих одноклассников. И это было не простое печенье, а в форме роз. Оно даже было розового цвета, потому что бабуля добавляла свекольный сок с чем-то еще. Хрустящее, как хворост, и в сахарной пудре. Тогда я этого не понимала, хотела принести конфеты, как все, а сейчас... Сколько не пыталась найти этот рецепт — не нашла! Все ее кулинарные блокноты перерыла — ничего. Что же это за диво дивное?! © Подслушано / Ideer

«Я испекла себе на день рождения маленький тортик с лягушкой»

Не все рецепты, найденные в сети, одинаково хороши

Недавно нашла рецепт «универсального теста» для пиццы, бездрожжевое. Заинтересовалась, замесила, раскатала, собрала пиццу и отправила в духовку. Все по рецепту, без глазомеров. После положенного времени достала пиццу — красивая! А пахнет, ммм... Вкуснота! Я ее резать — а никак. Взяла пальцами за самый краешек и подняла — даже не погнулась. А когда полностью остыла, даже не хотела ломаться. Зацементировалась. Мораль: будьте осторожнее с рецептами из интернета. © Очень интересное имя / ADME

«Папа приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»

Когда ну очень не хочешь выдавать свои секреты

Ездила как-то на экскурсию. В группе была женщина, и поделилась она со всеми ну просто изумительным пирогом. Я попросила рецепт. Но как бы я ни пыталась ему следовать, эффект был один — бегала на унитаз. Показала рецепт подруге (она отлично готовит), а та как давай ржать! Оказалось, что в рецепте несовместимые продукты, и реакция организма естественна. Тетя в большой шляпе и с вкусным пирогом, ты жаба! © Подслушано / Ideer

«Вот мой сладкий букет»

Бонус: бывают и такие «семейные рецепты»

Мой муж вечно просил меня приготовить пюре «как у мамы». У меня вроде бы вкусно, но не то. Прошу у свекрови рецепт, а она постоянно увиливает. Секрет раскрылся случайно. Я помогала ей на кухне, открыла шкафчик и обнаружила кучу банок порошкового пюре. Даже не знаю, говорить ли мужу, но я рада, что узнала этот секрет, а то уже стала думать, что готовить не умею. © Подслушано / Ideer