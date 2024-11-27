17 человек, о чьих кулинарных подвигах нужно слагать легенды
Кухня
2 часа назад
Вкусно готовить — дело непростое. Иногда вот безукоризненно следуешь рецепту, а получается ерунда. А накидаешь ингредиентов «на глаз» — пальчики оближешь! Настоящая магия, не иначе. Герои сегодняшней статьи рассказали о своих успехах и провалах на кухне.
«Я приготовила своему папе на День отца рамен. Это моя первая попытка, на которую ушло около 30 часов. Тут только бульон 18 часов томился»
Как накормить малоежку
- Мои дети ели все. Еда улетала со стола — только ее и видели. А вот соседская квелая девочка не ела ничего. Уж ей и рыбки, и икорки, и клубничку парниковую — лизнет что-то брезгливо и все. К нам придет, через час-другой бегут или мама или бабушка: «Юля, домой, пора обедать». И уводят. А тут как-то запросили мои молочной лапши. И только это я лапшу в молоко закинула, пришла другая соседка, мы и заболтались. Вспомнила про лапшу, домой бегом, а в лапше ложка стоит. И мелкие уже зубами клацают, есть им подавай. Смотрю, и Юля усаживается за стол вместе с моими. Ну что, масла, сахара в кашу из лапши — и все съели, да с добавкой. И Юля уплетала за двоих. Ой, на здоровье. А наутро прибежала Юлина мама: «А ну колись, что ты за кашу такую сварила из лапши? Юлька с утра просит — свари да свари. В кои-то веки! А как варить?» А я ей говорю, мол, да просто варить: ставь на огонь, кидай лапшу и приходи ко мне трындеть минут на тридцать. Вот вам и будет каша из лапши.
«У меня получилось испечь настоящий рог изобилия»
Волшебные бабушкины рецепты
- Моя бабушка потрясающе готовила и на праздники, и на каждый день. Умела из самых простых продуктов приготовить просто божественную вкуснятину. Но она ушла из жизни, когда я еще была мелкой, и никаких рецептов или секретов передать не успела, среди ее вещей тоже не нашлось никаких записей. Оставшееся детство я ела всякую безвкусную бурду, которую готовила мама, и очень скучала по бабушке и ее вкусняшкам.
Когда сама начала готовить, много экспериментировала, пробовала разные рецепты. Но иногда вкусы из детства появляются в самых неожиданных местах. Один раз в дорогущем ресторане во Франции подали мясо в соусе точь-в-точь как у бабушки. Рецепт, конечно, узнать не удалось. Или в пекарне в небольшой итальянской деревушке вдруг оказались очень похожие по вкусу и виду пирожные. Там даже по-английски никто не говорил. И так много раз уже было, но ни разу не удалось узнать рецепт.
Как?! Вот как вообще человек, не выезжавший из маленького городка в глубинке, мог такое готовить из того, что выросло в огороде и удалось купить в магазине. Для меня это до сих пор загадка, и я все еще надеюсь отыскать где-нибудь ее волшебную книгу с рецептами. © Подслушано / Ideer
«Смотрите, как мой муж украсил торт. Клянусь, это его первая попытка»
- Ого, да у него твердая рука. Мне бы хотелось повторить такое. © Sudden_Badger_7663 / Reddit
Когда для идеального результата не нужен рецепт
- Углядела в дорогущей кулинарной книге аппетитный пирожок. Обычно стряпаю практически на глаз, условно соблюдая пропорции, но тут рецепт от именитого француза, решила выполнить все в точности, с весами и мерной кружкой. Еще мелькнула мысль, что тесто жидковато, но, может, это я не догоняю высокую кухню? Испекла. Съела, конечно, но тесто действительно жидковато было, опал пирожок.
Плюнула, на второй раз пекла, как привыкла, на глаз. Вышло идеально! С тех пор не люблю вот это вот все: 144 грамма сахара, 176 граммов муки, духовку на 185 градусов. © Подслушано / Ideer
«Мой папа испек пирог в виде кракена»
Про готовку «на глазок»
- Когда я вижу, как готовит сестра моего мужа, меня просто передергивает. Я люблю заранее все отмерить, начистить, подготовить, а потом уже, собственно, начинать сам процесс. У этой же все на бегу! Одновременно чистит, жарит, подсыпает, уроки у детей проверяет, посуду моет. Такое ощущение, что просто валит в кастрюлю все, что под руку попадет. Все на глаз. Специи любые, вперемешку и с горкой.
Рецепт спрашивать бесполезно, она сама не помнит, чего бросила и сколько: «Ну щепотку», «Маленько», «Сыпани там», — и мое любимое: «Муки так, чтобы густенько, но несильно!» А больше всего бесит, что это реально вкусно. © Подслушано / Ideer
Когда снаружи просто красивый торт, а внутри нежданчик
Главный секрет маминого тортика
- Решила однажды испечь по рецепту из маминой тетради торт «Муравейник». Все ингредиенты добавила, поставила в духовку. Через 5 минут заглядываю — нет торта, растаял! Я в слезы. Тут тетя в гости зашла, спрашивает, что делала. Я говорю, что все строго по рецепту. А она спрашивает: «Муку добавляла?» А в рецепте, блин, ни слова про муку! Для мамы это было само собой, а ребенку как это понять-то? В общем, достали жижу, добавили муки, и приготовили-таки этот тортик. © TAHbKA2007 / Pikabu
«Я в отъезде, а муж готовит и шлет такие фото»
- Нет, ну это повод для развода. © clueless*** / Reddit
Загадочный рецепт от бабушки
- Одно из самых приятных воспоминаний из начальной школы — это как на день рождения бабушка напекла угощение для всех моих одноклассников. И это было не простое печенье, а в форме роз. Оно даже было розового цвета, потому что бабуля добавляла свекольный сок с чем-то еще. Хрустящее, как хворост, и в сахарной пудре. Тогда я этого не понимала, хотела принести конфеты, как все, а сейчас... Сколько не пыталась найти этот рецепт — не нашла! Все ее кулинарные блокноты перерыла — ничего. Что же это за диво дивное?! © Подслушано / Ideer
«Я испекла себе на день рождения маленький тортик с лягушкой»
Не все рецепты, найденные в сети, одинаково хороши
- Недавно нашла рецепт «универсального теста» для пиццы, бездрожжевое. Заинтересовалась, замесила, раскатала, собрала пиццу и отправила в духовку. Все по рецепту, без глазомеров. После положенного времени достала пиццу — красивая! А пахнет, ммм... Вкуснота! Я ее резать — а никак. Взяла пальцами за самый краешек и подняла — даже не погнулась. А когда полностью остыла, даже не хотела ломаться. Зацементировалась. Мораль: будьте осторожнее с рецептами из интернета. © Очень интересное имя / ADME
«Папа приготовил на ужин что-то непонятное, но невероятно вкусное»
Когда ну очень не хочешь выдавать свои секреты
- Ездила как-то на экскурсию. В группе была женщина, и поделилась она со всеми ну просто изумительным пирогом. Я попросила рецепт. Но как бы я ни пыталась ему следовать, эффект был один — бегала на унитаз. Показала рецепт подруге (она отлично готовит), а та как давай ржать! Оказалось, что в рецепте несовместимые продукты, и реакция организма естественна. Тетя в большой шляпе и с вкусным пирогом, ты жаба! © Подслушано / Ideer
«Вот мой сладкий букет»
Бонус: бывают и такие «семейные рецепты»
- Мой муж вечно просил меня приготовить пюре «как у мамы». У меня вроде бы вкусно, но не то. Прошу у свекрови рецепт, а она постоянно увиливает. Секрет раскрылся случайно. Я помогала ей на кухне, открыла шкафчик и обнаружила кучу банок порошкового пюре. Даже не знаю, говорить ли мужу, но я рада, что узнала этот секрет, а то уже стала думать, что готовить не умею. © Подслушано / Ideer
А в другой нашей статье опытные хозяйки поделились лайфхаками, которые помогают им поддерживать на кухне безупречный порядок.
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