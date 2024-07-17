Красивая девочка, но ума не приложу, на что она тут тратит кучу времени. Если красишься постоянно, рука набита. У меня максимум 10-15 минут уходит на макияж, если прям на выход, но это же не куча времени
15+ мастериц макияжа, которым никакой фотошоп и в помине не нужен
Сегодня макияж превратился в особую форму искусства. Для многих женщин это не только способ замаскировать какие-то недостатки, а возможность творческого самовыражения. Героини нашей подборки навострились орудовать косметикой так, что хочется взять у них парочку уроков.
"Я не особо уверена в себе, поэтому трачу кучу времени и косметики на этот "макияж без макияжа"
«Пристрастилась к блесткам»
И не только к блесткам, но и безумному количеству румян будто Марфуша из Морозко, плохо накрашенным бровям и странным стрелкам. Где тут у эдми мастерица макияжа, не знаю. Разве что циркового макияжа
«На первом фото я реально не накрашена, а это — мой „макияж без макияжа“»
Эдми, это для троллинга, да? Потому что увидеть мастерицу макияжа в той, что сделала из своего лица не то начищенный самовар, не то маслиничный блин, сложно
«Меня часто называют потной и блестящей из-за того, что кожа хорошо увлажнена. Неважно, сколько пудры я использую, это всегда заканчивается одинаково».
«Я перестала профессионально заниматься макияжем пару лет назад. Стоит ли мне вернуться?»
«Я: Ненавижу использовать черные тени для век, их слишком сложно растушевывать! Также я:»
Для вечернего макияжа красиво. Но с таким выражением лица без разницы, как накрасилась
«Мне так нравится, когда в магазинах косметики меня спрашивают, уж не визажист ли я»
Визажист? Еще и с таким безумным мейкапом по магазинам? Вот прям с румянами по принципу "много - не мало" и криво накрашенными губами? Ага
«Сделала маникюр, а потом и накрасилась соответствующе»
А нoс тоже накрaсила или просто пеpeбрaла и поэтому он крacный? Даже интересно, к-у-д-а она в этом виде пoйдет. Разве что на Хэллoуин изoбрaжать грибoчек-цвeтoчек
«Я обычно так не крашусь, но здорово же получилось! Таким макияжем и коллег напугать можно»
«На этот образ меня вдохновила Памела Андерсон»
«Впервые попробовала сделать макияж век в технике „cut crease“, так муж сказал, что я похожа на страшную куклу!»
«Впервые с рождения сына ярко накрасилась и даже накладные ресницы добавила. Как у меня получилось?»
Эдми, вы на таких мастериц ориентируетесь, да? Потому что так обычно девочки красятся, когда до маминой косметики удалось дотянуться
- Выглядит классно, очень свежо и красиво. © beansoupissoupy / Reddit
«Всегда щедро наношу румяна, иначе чувствую себя как будто без одежды»
«Макияж на выпускной. Это был лучший вечер в моей жизни»
Какой тpeш! Такая миловидная девочка, и настолько неудачный мейкпап. Тон в сто слоев очень виден, но это ладно. Как она додумалась вообще не свои цвета взять? Вид совершенно нездоровый
«Вот как я накрасилась для большого мероприятия, где мне предстояло увидеть свою семью, с которой я почти не общаюсь»
Макияж нормальный, наряд и украшения тоже, если она индианка, иначе странноватенько
«Этот макияж придавал мне уверенности в течение всех этих крайне некомфортных часов».
«Простой летний образ»
Высыпать на себя все румяна в доме это новый тренд какой? И непременно надо еще нос сделать красным? Кроме буйных румян, не вижу вообще ничего интересного, что бы можно было обсудить. Самый банальный макияж
«Раньше я терпеть не могла разноцветные тени, но сегодня накрасилась сине-зелеными, и мне так понравился результат»
И получилась как панда, только не с чepными "oчкaми", а с зeлeными, но смысл тоже. Яркие тени или карандаш вполне можно на каждый день, но точно не так красить. И вообще купила бы салфеток для лица, потому что блестит так, что в нее, как в зеркало, можно смотреться
«Коллега спросила, как это я умудряюсь такие идеальные стрелки рисовать. Считаю, это успех»
Не знаю, хорошо это, когда подруга щадит твои чувства, или плохо, потому что ты считаешь, что уже все круто. Стрелки кривые и ооооооочень далеки от идеальных
«Муж говорит, я чутка перестаралась»
А вот тут удачно подобран цвет макияжа, он и с волосами сочетается, и с тоном кожи. Да, очевидно, не для всех. Но ей идет, хотя мастерского в наложении ярких теней ничего нет.
- Красься так каждый день, классно же получилось! © NotAChameleon / Reddit
«По советам заменила подводку и тушь на коричневые. Согласна, так намного лучше»
Пока не прочитала описание, не догоняла, что тут мастерского. На левом замазаны веснушки (или пигментация), на правом нет, а она, оказывается, о туши вообще писала :)
В нашем мире красота требует не жертв, а денег. Стрижка, покраска, ноготочки. В общем, зарплата исчезает на глазах. Героиням нашей подборки это все надоело, и они решили кое-что сделать самостоятельно. А вот еще 15+ человек, которые сами создают одежду и подходят к этому со всей ответственностью.
Комментарии
"Я не особо уверена в себе, поэтому трачу кучу времени и косметики на этот "макияж без макияжа"
Да да да да... 😂
Тут даже не к посту комментарий, а к Вианне:
"И тут Остапа понесло"
Я смотрю пригорает с каждого поста эдми:)