15+ мастериц макияжа, которым никакой фотошоп и в помине не нужен

Сегодня макияж превратился в особую форму искусства. Для многих женщин это не только способ замаскировать какие-то недостатки, а возможность творческого самовыражения. Героини нашей подборки навострились орудовать косметикой так, что хочется взять у них парочку уроков.

"Я не особо уверена в себе, поэтому трачу кучу времени и косметики на этот "макияж без макияжа"

© Hollie_Ford / Reddit Вианна 2 часа назад Красивая девочка, но ума не приложу, на что она тут тратит кучу времени. Если красишься постоянно, рука набита. У меня максимум 10-15 минут уходит на макияж, если прям на выход, но это же не куча времени - - Ответить

«Пристрастилась к блесткам»

© TheCharise98 / Reddit Вианна 2 часа назад И не только к блесткам, но и безумному количеству румян будто Марфуша из Морозко, плохо накрашенным бровям и странным стрелкам. Где тут у эдми мастерица макияжа, не знаю. Разве что циркового макияжа - - Ответить

«На первом фото я реально не накрашена, а это — мой „макияж без макияжа“»

© glmisa / Reddit Вианна 2 часа назад Эдми, это для троллинга, да? Потому что увидеть мастерицу макияжа в той, что сделала из своего лица не то начищенный самовар, не то маслиничный блин, сложно - - Ответить

«Меня часто называют потной и блестящей из-за того, что кожа хорошо увлажнена. Неважно, сколько пудры я использую, это всегда заканчивается одинаково».

«Я перестала профессионально заниматься макияжем пару лет назад. Стоит ли мне вернуться?»

«Я: Ненавижу использовать черные тени для век, их слишком сложно растушевывать! Также я:»

«Мне так нравится, когда в магазинах косметики меня спрашивают, уж не визажист ли я»

© MelsMakeupLounge / Reddit Вианна 2 часа назад Визажист? Еще и с таким безумным мейкапом по магазинам? Вот прям с румянами по принципу "много - не мало" и криво накрашенными губами? Ага - - Ответить

«Сделала маникюр, а потом и накрасилась соответствующе»

© unusualgrapes / Reddit Вианна 2 часа назад А нoс тоже накрaсила или просто пеpeбрaла и поэтому он крacный? Даже интересно, к-у-д-а она в этом виде пoйдет. Разве что на Хэллoуин изoбрaжать грибoчек-цвeтoчек - - Ответить

«Я обычно так не крашусь, но здорово же получилось! Таким макияжем и коллег напугать можно»

«На этот образ меня вдохновила Памела Андерсон»

«Впервые попробовала сделать макияж век в технике „cut crease“, так муж сказал, что я похожа на страшную куклу!»

«Впервые с рождения сына ярко накрасилась и даже накладные ресницы добавила. Как у меня получилось?»

Выглядит классно, очень свежо и красиво. © beansoupissoupy / Reddit

«Всегда щедро наношу румяна, иначе чувствую себя как будто без одежды»

«Макияж на выпускной. Это был лучший вечер в моей жизни»

© Nesfelle / Reddit Вианна 2 часа назад Какой тpeш! Такая миловидная девочка, и настолько неудачный мейкпап. Тон в сто слоев очень виден, но это ладно. Как она додумалась вообще не свои цвета взять? Вид совершенно нездоровый - - Ответить

«Вот как я накрасилась для большого мероприятия, где мне предстояло увидеть свою семью, с которой я почти не общаюсь»

«Этот макияж придавал мне уверенности в течение всех этих крайне некомфортных часов».

«Простой летний образ»

© TheCharise98 / Reddit Вианна 2 часа назад Высыпать на себя все румяна в доме это новый тренд какой? И непременно надо еще нос сделать красным? Кроме буйных румян, не вижу вообще ничего интересного, что бы можно было обсудить. Самый банальный макияж - - Ответить

«Раньше я терпеть не могла разноцветные тени, но сегодня накрасилась сине-зелеными, и мне так понравился результат»

© Majesticflamingo1023 / Reddit Вианна 2 часа назад И получилась как панда, только не с чepными "oчкaми", а с зeлeными, но смысл тоже. Яркие тени или карандаш вполне можно на каждый день, но точно не так красить. И вообще купила бы салфеток для лица, потому что блестит так, что в нее, как в зеркало, можно смотреться - - Ответить

«Коллега спросила, как это я умудряюсь такие идеальные стрелки рисовать. Считаю, это успех»

© ja_milee / Reddit Вианна 2 часа назад Не знаю, хорошо это, когда подруга щадит твои чувства, или плохо, потому что ты считаешь, что уже все круто. Стрелки кривые и ооооооочень далеки от идеальных - - Ответить

«Муж говорит, я чутка перестаралась»

© canihavetwococacolas / Reddit Вианна 2 часа назад А вот тут удачно подобран цвет макияжа, он и с волосами сочетается, и с тоном кожи. Да, очевидно, не для всех. Но ей идет, хотя мастерского в наложении ярких теней ничего нет. - - Ответить

Красься так каждый день, классно же получилось! © NotAChameleon / Reddit

«По советам заменила подводку и тушь на коричневые. Согласна, так намного лучше»