10 известных дам, которые всем хейтерам назло гордо демонстрируют свои нормальные женские тела

Мы привыкли, что звезды в основном публикуют вылизанные фотографии. Все как один с идеальными фигурами, гладкой кожей и роскошной шевелюрой. Однако появившийся запрос на естественность поменял правила игры. И все чаще в социальных сетях можно увидеть фотки, которые доказывают, что звезды такие же люди, как и мы.

Ольга Бузова

Ольга Бузова одна из тех знаменитостей, которая часто бывает в центре горячих обсуждений. Так, например, в последнее время подписчики то и дело разгадывают фигуру звезды в ее социальных сетях. Под фотографиями в открытой одежде можно найти немало грубых и токсичных комментариев. Но саму Ольгу они, судя по всему, совершенно не заботят. «Творог обезжиренный, а я — нет!» — отшучивается Бузова и правильно делает.

Алена Свиридова

Исполнительница хита «Розовый фламинго» обладает сногсшибательной фигурой. Впрочем, она не упала Алене Свиридовой с неба. С ее слов, это результат упорных трудов и огромной любви к спорту. Свиридова каждое утро выходит на пробежки, занимается плаванием, много ходит, а также очень внимательно относится к своему рациону.

Елена Ваенга

В одном из своих интервью Елена Ваенга рассказывала, что за свою жизнь была и в маленьком, и в большом весе. Сейчас она не стремится к экстремальной худобе. По словам певицы, ради «заветного 40-го размера» она ни за что не станет истязать свой организм. А когда артистка хочет похудеть, она просто покупает платье на размер меньше. Такая мотивация работает для нее лучше всего.

Ирина Пегова

Криптокартограф даркнета 20 часов назад «Я не переживала по оводу своей фигуры, но переживала по шершню своей души» - - Ответить

Ирина Пегова — гордая обладательница ярко выраженных форм. Одни говорят о них с восторгом, друге — злословят. Так, например, когда актриса занялась спортом и скинула вес, многие поклонники этого не оценили. Впрочем, сама Пегова говорит, что любит и принимает себя в любом весе: «Я не переживала по оводу своей фигуры ни когда была „селедкой“, ни когда у меня вдруг появились формы».

Дана Борисова

Фигура Даны Борисовой многим тоже не дает покоя. Еще в 2022 году она сделала две липосакции, одна из которых была не очень удачной. Светская львица пишет, что после второй операции у нее появились бугры и асимметрия. После этого мало какое фото Борисовой в купальнике обходится без едких комментариев. Сама Дана иронизирует на этот счет: «Как же приятно не опять, а снова, обсудить чужое целлюлитное тельце. Итак, Дана Борисова обнажила неспортивную фигуру в купальнике».

Екатерина Скулкина

На старте своей карьеры Екатерина Скулкина была статной женщиной с аппетитными формами. Однако спустя время Скулкина начала активно заниматься спортом. Некоторые поклонники обвинили Екатерину в лицемерии. Всем им звезда ответила четко и ясно: «Мне реально всегда было комфортно в своем теле! Но захотелось увидеть себя другой, узнать — могу ли я сама себя изменить, захотелось проверить свои силы, возможности и оздоровить организм!».

Алена Апина

Nika88 13 минут назад Апина говорит, что нужно быть как Бузова - какая замечательная статья 👍 - - Ответить

Невозможно без зависти смотреть на фотографии Алены Апиной. Тонкая талия, стройные ноги. Многие могут только позавидовать такому телу. И Апина без стеснения демонстрирует его в своих социальных сетях. Артистка не скрывает, что часть заслуг ее потрясающей формы лежит на хирургах и косметологах. Впрочем, Апина не видит в этом ничего страшного, и всем злопыхателям назло говорит, что нужно быть как Бузова и не обращать внимание на сплетни.

Наталья Бочкарева

Чадо Брюн 20 часов назад Я понимаю, что очень хочется использовать по поводу и без яркие метафоры, но блин, картины Рубенса почти все видели… - - Ответить

Природа наградила Наталью Бочкареву рубенсовскими формами. И она без стеснения демонстрирует их в своих социальных сетях. Для поддержания себя в тонусе актриса активно занимается спортом и не соблюдает никаких диет. Впрочем, она также спокойно относится и к хирургическим способам похудения. Главное по ее мнению — любить себя в любом возрасте и виде и не прекращать работать над собой.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс часто демонстрирует в социальных сетях свое стройное и подтянутое тело. Одни хвалят актрису за силу воли и железную дисциплину, другие же говорят, что в таком возрасте уже не стоит демонстрировать себя со всех сторон. Однако саму Бледанс такие комментарии, судя по всему, совершенно не волнуют. Она все также без зазрения совести публикует свои фотографии в открытой одежде. А также признается в любви к спорту и сбалансированному питанию.

Анфиса Чехова

Notya 50 минут назад Молодец, спору нет. Но мне кажется, что слишком большая грудь на сильно худой фигуре - это странно и не очень красиво - - Ответить

Многие помнят, что Анфиса Чехова всегда обладала пышными формами. Однако за последние несколько лет она сильно изменилась. И жесткие диеты тут совершенно не при чем. Чехова снизила вес за счет правильного питания и тренировок. Она считает, что все в этой жизни нужно делать из любви к себе. По ее словам, процесс похудения должен быть актом заботы об организме, а не наказанием. То же самое касается и спорта.