10 известных дам, которые всем хейтерам назло гордо демонстрируют свои нормальные женские тела

Музыка
2 часа назад

Мы привыкли, что звезды в основном публикуют вылизанные фотографии. Все как один с идеальными фигурами, гладкой кожей и роскошной шевелюрой. Однако появившийся запрос на естественность поменял правила игры. И все чаще в социальных сетях можно увидеть фотки, которые доказывают, что звезды такие же люди, как и мы.

Ольга Бузова

Ольга Бузова одна из тех знаменитостей, которая часто бывает в центре горячих обсуждений. Так, например, в последнее время подписчики то и дело разгадывают фигуру звезды в ее социальных сетях. Под фотографиями в открытой одежде можно найти немало грубых и токсичных комментариев. Но саму Ольгу они, судя по всему, совершенно не заботят. «Творог обезжиренный, а я — нет!» — отшучивается Бузова и правильно делает.

Алена Свиридова

Исполнительница хита «Розовый фламинго» обладает сногсшибательной фигурой. Впрочем, она не упала Алене Свиридовой с неба. С ее слов, это результат упорных трудов и огромной любви к спорту. Свиридова каждое утро выходит на пробежки, занимается плаванием, много ходит, а также очень внимательно относится к своему рациону.

Елена Ваенга

В одном из своих интервью Елена Ваенга рассказывала, что за свою жизнь была и в маленьком, и в большом весе. Сейчас она не стремится к экстремальной худобе. По словам певицы, ради «заветного 40-го размера» она ни за что не станет истязать свой организм. А когда артистка хочет похудеть, она просто покупает платье на размер меньше. Такая мотивация работает для нее лучше всего.

Ирина Пегова

Ирина Пегова — гордая обладательница ярко выраженных форм. Одни говорят о них с восторгом, друге — злословят. Так, например, когда актриса занялась спортом и скинула вес, многие поклонники этого не оценили.

Впрочем, сама Пегова говорит, что любит и принимает себя в любом весе: «Я не переживала по оводу своей фигуры ни когда была „селедкой“, ни когда у меня вдруг появились формы».

Дана Борисова

Фигура Даны Борисовой многим тоже не дает покоя. Еще в 2022 году она сделала две липосакции, одна из которых была не очень удачной. Светская львица пишет, что после второй операции у нее появились бугры и асимметрия. После этого мало какое фото Борисовой в купальнике обходится без едких комментариев. Сама Дана иронизирует на этот счет: «Как же приятно не опять, а снова, обсудить чужое целлюлитное тельце. Итак, Дана Борисова обнажила неспортивную фигуру в купальнике».

Екатерина Скулкина

На старте своей карьеры Екатерина Скулкина была статной женщиной с аппетитными формами. Однако спустя время Скулкина начала активно заниматься спортом.

Некоторые поклонники обвинили Екатерину в лицемерии. Всем им звезда ответила четко и ясно: «Мне реально всегда было комфортно в своем теле! Но захотелось увидеть себя другой, узнать — могу ли я сама себя изменить, захотелось проверить свои силы, возможности и оздоровить организм!».

Алена Апина

Nika88
13 минут назад

Апина говорит, что нужно быть как Бузова - какая замечательная статья 👍

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Невозможно без зависти смотреть на фотографии Алены Апиной. Тонкая талия, стройные ноги. Многие могут только позавидовать такому телу. И Апина без стеснения демонстрирует его в своих социальных сетях.

Артистка не скрывает, что часть заслуг ее потрясающей формы лежит на хирургах и косметологах. Впрочем, Апина не видит в этом ничего страшного, и всем злопыхателям назло говорит, что нужно быть как Бузова и не обращать внимание на сплетни.

Наталья Бочкарева

Чадо Брюн
20 часов назад

Я понимаю, что очень хочется использовать по поводу и без яркие метафоры, но блин, картины Рубенса почти все видели…

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Природа наградила Наталью Бочкареву рубенсовскими формами. И она без стеснения демонстрирует их в своих социальных сетях.

Для поддержания себя в тонусе актриса активно занимается спортом и не соблюдает никаких диет. Впрочем, она также спокойно относится и к хирургическим способам похудения. Главное по ее мнению — любить себя в любом возрасте и виде и не прекращать работать над собой.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс часто демонстрирует в социальных сетях свое стройное и подтянутое тело. Одни хвалят актрису за силу воли и железную дисциплину, другие же говорят, что в таком возрасте уже не стоит демонстрировать себя со всех сторон.

Однако саму Бледанс такие комментарии, судя по всему, совершенно не волнуют. Она все также без зазрения совести публикует свои фотографии в открытой одежде. А также признается в любви к спорту и сбалансированному питанию.

Анфиса Чехова

Notya
50 минут назад

Молодец, спору нет. Но мне кажется, что слишком большая грудь на сильно худой фигуре - это странно и не очень красиво

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Многие помнят, что Анфиса Чехова всегда обладала пышными формами. Однако за последние несколько лет она сильно изменилась. И жесткие диеты тут совершенно не при чем. Чехова снизила вес за счет правильного питания и тренировок. Она считает, что все в этой жизни нужно делать из любви к себе. По ее словам, процесс похудения должен быть актом заботы об организме, а не наказанием. То же самое касается и спорта.

Впрочем, многие звезды все еще довольно часто публикуют фотки, которые сильно отличаются от тех, что делают папарацци. Убедитесь сами.

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