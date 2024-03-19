11 звезд, которые до сих пор краснеют при мысли о своих прошлых образах

Знаменитости как никто другой любят эксперименты со стилем. Но не все из них бывают удачными. В нашей подборке 12 медийных личностей, которым не дают покоя их модные промахи. Да-да, даже у звезд возникают сожаления по поводу того или иного образа.

Хейли Бибер

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / East News

Хейли Бибер является настоящей иконой моды, но даже у нее случались промахи. Девушка вспомнила об одном из таких случаев, рассказав: «Первое, что приходит на ум, это розовое платье-жилет. Я думала, что это самая милая вещь на свете. Но потом появились фотографии. Я была похожа на подарок».

Джессика Бил

Джессика Бил смотрится эффектно в любом образе. Но, оказывается, она жалеет о многих своих ранних выходах из-за того, что они были слишком откровенными. По мнению актрисы, она слишком поздно созрела для моды. «Мне бы хотелось больше экспериментировать. Я бы однозначно сделала все по-другому», — говорит Джессика.

Ким Кардашьян

PacificCoastNews.com/EAST NEWS , PacificCoastNews.com/EAST NEWS

Ким назвала период с 2007 по 2012 годы худшим временем для ее стиля. Больше всего звезда сожалеет о туфлях на платформе, которые она носила для того, чтобы выглядеть выше. «Самым сложным для меня было — перейти от обуви на платформе к моделям без нее. Я носила туфли на тройной платформе, они были просто сумасшедшими. Я была одержима ими, они были у меня во всех цветах», — рассказывает Ким.

Джулианна Мур

В одном из интервью Джулианна Мур рассказала, что сожалеет об образе для премии «Золотой глобус» в 1998 году. «Церемония состоялась сразу после рождения моего сына. Очевидно, что блестящее атласное платье с очень глубоким вырезом было ошибкой. Макияж и прическа тоже были неудачными. Это просто фиаско», — говорит Мур.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй вспомнила случай, произошедший в начале ее карьеры, который до сих пор заставляет ее краснеть. «Я была очень молода и оделась для мероприятия, вышла на красную дорожку и не знала, что мое платье прозрачное, а на мне не было бюстгальтера. Это была очень длинная дорожка, и никто, никто из присутствующих не сказал мне, что платье просвечивает, или не подумал предложить куртку», — делится актриса.

Крисси Тайген

В 2013 году Крисси появилась на публике в черном трикотажном платье тонкой вязки, которое предательски просвечивало при вспышке фотокамер. Позже девушка публично заявила, что считает наряд недопустимым, и посоветовала примерять одежду при ярком свете.

Хайди Клум

© UPI / Alamy Stock Photo , EVERETT COLLECTION/EAST NEWS EVERETT COLLECTION/EAST NEWS

Для премии «Оскар-2008» Хайди выбрала роскошное красное платье. Но больше всего внимания привлекла прическа модели. Вспоминая этот образ, Клум рассказала: «Что мне не нравится здесь, так это мой гигантский пучок. Помню, я спросила у своего стилиста, не слишком ли он большой. А она такая: „Нет, мне нравится эта булочка. Она должна быть побольше“. В итоге, когда я пришла на церемонию, все только и смотрели на волосы. А я шутила, что припрятала под пучком закуски на случай, если проголодаюсь».

Аманда Сейфрид

На премьере «Дрянных девчонок» в 2004 году Аманда появилась в черном прозрачном платье. Все бы ничего, но актриса промахнулась с выбором нижнего белья. «У меня не было стилиста, я не знала ни одного модного правила, поэтому надела белый бюстгальтер под черное платье и трусики без корректирующего белья», — вспоминает девушка.

Гвинет Пэлтроу

Спустя годы Гвинет призналась, что жалеет о выборе платья для церемонии «Оскар-2000»: «Это классное платье, но точно не для „Оскара“. Я выбрала его, потому что хотела быть невидимкой».

Пэрис Хилтон

На кинофестивале «Сандэнс» в 2001 году Пэрис появилась в платье принцессы, состоящем из черного бюстье и из фиолетовой юбки-пачки. Спустя 20 лет звезда призналась, что считает этот выход своим самым большим модным провалом. «Это было слишком радикально. Я не могла носить каблуки из-за того, что шел снег, и пришла в огромных сапогах. Было настолько холодно, что вдобавок мне пришлось надеть еще и шапку», — говорит Пэрис.

Тейлор Свифт

Певица поделилась, что вспоминает о многих своих ранних образах с сожалением. «Я начала ходить по красным дорожкам, когда мне было 16. Думаю, я слишком много раз пропускала выпускные, поэтому носила платья, которые выглядели так, как будто я могла носить их на выпускной. Пастельные, в стиле принцессы... Я не могу вспомнить ни одного конкретного платья, а вижу их все как огромное размытое пятно», — рассказала девушка. И в шутку добавила: «Пожалуйста, не размещайте их большие фотографии в своей статье, например: «Слайд-шоу ужасных платьев Тейлор на выпускной!» Извини, Тейлор, мы должны показать одно из них.