14 умельцев, которые не захотели отдавать свои денежки и сделали красоту сами
Фотоподборки
4 часа назад
В нашем мире красота требует не жертв, а денег. Стрижка, покраска, ноготочки, новое платье, которому бы желательно не потерять форму после первой стирки. В общем, зарплата исчезает на глазах. Героиням нашей подборки это все надоело, и они решили кое-что сделать самостоятельно.
1. «Я не хотела отдавать за стрижку „маллет“ $ 90 и сделала ее себе сама»
2. «Моя мама купила это платье за $ 1 из-за мягкой красивой ткани. Пришлось полностью его раскроить и сшить заново»
Из-за неправильной длины и слишком облегающей посадки платье выглядит куце.
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3. «В 2 часа ночи мне вдруг резко захотелось подстричься. Я безумно довольна результатом своего импульсивного решения»
4. «Я сшила себе платье на День святого Валентина из простыни за $ 2»
5. «Мне очень близка эстетика дизайнера Едзи Ямамото. Сегодня я сшила для себя асимметричный многослойный топ в его стиле. Это заняло у меня примерно 10 часов»
6. «Хотя до моей свадьбы еще 9 месяцев, я уже вовсю тренируюсь делать себе праздничный макияж»
7. «Моя семья была расстроена, что я не купила „настоящее“ свадебное платье, а сшила его сама»
8. «Сшила себе на скорую руку платье в деловом стиле»
9. «Сшила себе пальто, чтобы пережить канадскую зиму»
10. «Мне пришлось стричь каждый локон по отдельности»
11. «Сегодня я сшила свою первую рубашку»
12. «Наконец-то мне удалось нарисовать эти стрелки тенями. Не идеально, но я довольна»
13. «Психанула и все отрезала»
- Ты реально сама это сделала? Это что за магия вне Хогвартса, блин! © bat_eyes_lizard_legs / Reddit
14. «Сшила платье на выпускной в аспирантуру»
- Да тебе за швейное мастерство надо докторскую дать! © Violet_Plum_Tea / Reddit
А вот еще несколько человек с золотыми руками:
Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью Annuszka / Reddit
Комментарии
Уведомления
а я все думала,в каком стиле бомж ,живущий за гаражами одевается? теперь знаю,в стиле Ямамото))
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Десять месяцев тренироваться в нанесении макияжа для свадьбы=)))) и, наконец-то, мое любимое: я сшила себе платье на бал из старой простыни..
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