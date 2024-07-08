14 умельцев, которые не захотели отдавать свои денежки и сделали красоту сами

В нашем мире красота требует не жертв, а денег. Стрижка, покраска, ноготочки, новое платье, которому бы желательно не потерять форму после первой стирки. В общем, зарплата исчезает на глазах. Героиням нашей подборки это все надоело, и они решили кое-что сделать самостоятельно.

1. «Я не хотела отдавать за стрижку „маллет“ $ 90 и сделала ее себе сама»

2. «Моя мама купила это платье за $ 1 из-за мягкой красивой ткани. Пришлось полностью его раскроить и сшить заново»

3. «В 2 часа ночи мне вдруг резко захотелось подстричься. Я безумно довольна результатом своего импульсивного решения»

4. «Я сшила себе платье на День святого Валентина из простыни за $ 2»

5. «Мне очень близка эстетика дизайнера Едзи Ямамото. Сегодня я сшила для себя асимметричный многослойный топ в его стиле. Это заняло у меня примерно 10 часов»

6. «Хотя до моей свадьбы еще 9 месяцев, я уже вовсю тренируюсь делать себе праздничный макияж»

7. «Моя семья была расстроена, что я не купила „настоящее“ свадебное платье, а сшила его сама»

8. «Сшила себе на скорую руку платье в деловом стиле»

9. «Сшила себе пальто, чтобы пережить канадскую зиму»

10. «Мне пришлось стричь каждый локон по отдельности»

11. «Сегодня я сшила свою первую рубашку»

12. «Наконец-то мне удалось нарисовать эти стрелки тенями. Не идеально, но я довольна»

13. «Психанула и все отрезала»

Ты реально сама это сделала? Это что за магия вне Хогвартса, блин! © bat_eyes_lizard_legs / Reddit

14. «Сшила платье на выпускной в аспирантуру»

Да тебе за швейное мастерство надо докторскую дать! © Violet_Plum_Tea / Reddit

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.