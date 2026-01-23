16 героев нашего детства, которые в современных образах будто стали нам еще ближе

Что, если бы Ассоль ждала свои алые паруса на набережной современного курорта, а Пеппи Длинныйчулок заказывала бы безлактозный латте? Мы устроили любимым сказочным героям настоящий апгрейд, чтобы посмотреть, как они впишутся в современную реальность. Приготовьтесь удивляться: Русалочка запросто могла бы сняться в рекламе шампуня, а свадебный образ Настеньки из «Морозко» получился таким сногсшибательным, что может вызвать у вас желание немедленно выйти замуж.