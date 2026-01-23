16 героев нашего детства, которые в современных образах будто стали нам еще ближе

16 героев нашего детства, которые в современных образах будто стали нам еще ближе

Что, если бы Ассоль ждала свои алые паруса на набережной современного курорта, а Пеппи Длинныйчулок заказывала бы безлактозный латте? Мы устроили любимым сказочным героям настоящий апгрейд, чтобы посмотреть, как они впишутся в современную реальность. Приготовьтесь удивляться: Русалочка запросто могла бы сняться в рекламе шампуня, а свадебный образ Настеньки из «Морозко» получился таким сногсшибательным, что может вызвать у вас желание немедленно выйти замуж.

16. «Гостья из будущего»

15. «Василиса Прекрасная»

14. «Морозко»

13. «Приключения Буратино»

12. «Пеппи Длинныйчулок»

11. «Варвара-краса, длинная коса»

10. «Приключения Электроника»

9. «Сказка о потерянном времени»

8. «Как Иванушка—дурачок за чудом ходил»

7. «Про Красную Шапочку»

6. «Русалочка»

5. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

4. «Финист — Ясный сокол»

3. «Синяя птица»

2. «Старая, старая сказка»

1. «Алые паруса»

