10 закулисных снимков, которые покажут, как снимали наши любимые фильмы

Перерабатывая роман Достоевского для сценария, режиссер Иван Пырьев опустил множество сцен, сосредоточившись на событиях, которые разворачиваются вокруг Настасьи Филипповны. Актрису, которая должна была воплотить ее на экране, найти было достаточно сложно. Кинопробы проходили прямо во время съемочного процесса. В числе главных претенденток была Евгения Козырева, для нее уже даже пошили костюмы. Но когда отсняли четверть фильма, создатели обратили внимание на Юлию Борисову, молодую артистку практически без опыта в кино. К тому моменту, как она согласилась на роль, времени на репетиции уже почти не было, Юлия практически сразу вышла на съемочную площадку в платье, сшитом для Козыревой.