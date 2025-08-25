10 закулисных снимков, которые покажут, как снимали наши любимые фильмы
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Берегись автомобиля», «Покровские ворота» — эти и другие ставшие культовыми фильмы многие из нас знают чуть ли не наизусть. Поэтому мы решили, что будет здорово покопаться и найти фото со съемок, и заодно узнать что-нибудь любопытное о процессе создания любимых многими картин.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Эта культовая картина в жанре эксцентрической комедии была наполнена трюками. Большинство из них были изначально прописаны в сценарии, часть же появилась благодаря импровизации. К слову, Наталье Варлей, исполнившей роль красавицы Нины, пришлось потрудиться особенно серьезно.
Она водила две машины, обучаясь этому прямо во время съемочного процесса. Еще она спускалась со скалы, ныряла в реку и «прыгала из окна». Этот прыжок осуществлялся с помощью тонкой веревки и съемочного крана.
Помните сцену с ослом в самом начале фильме? Для нее пришлось задействовать аж 3 животных. Чтобы ослик то останавливался, то шел за Ниной, создателям картины нужно было менять вес его поклажи: стоило сделать ее чуть тяжелее, и животное сразу останавливалось.
«Служебный роман»
Светлану Немоляеву взяли на роль Олечки Рыжовой без проб. Но первый же рабочий день дался актрисе очень тяжело. Это была сцена, в которой она просит вернуть ей письмо, и актриса отчаянно переигрывала. Тогда режиссер Эльдар Рязанов отвел ее в сторону и посоветовал во время съемок представлять, что она ведет обычный разговор. Актриса его поняла и сцену сняли в 2 дубля.
Эльдар Рязанов на съемках фильма «Служебный роман» со Светланой Немоляевой и Андреем Мягковым, 1977 год.
По задумке режиссера главный герой Новосельцев должен в начале фильма производить впечатление этакого безынициативного недотепы. И с этим была проблема, ведь играть его доверили Андрею Мягкову. Тому самому актеру, который после выхода «Иронии судьбы» многими зрителями воспринимался исключительно как лирический романтик. Тогда создатели придумали наклеить Мягкову усы и добавить очки в грубой оправе.
Андрей Мягков в роли Новосельцева на съемочной площадке фильма «Служебный роман», 1977 год.
«Берегись автомобиля»
После того как «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова стала хитом, последующие его работы имели куда более скромный успех. Он отчаянно искал сюжет для нового фильма. Но вот однажды он познакомился со сценаристом Эмилем Брагинским. Встреча была судьбоносной для них обоих: вместе они написали сценарий для «Берегись автомобиля», который принес им огромный успех.
Эльдар Рязанов на съемках фильма «Берегись автомобиля» с Эмилем Брагинским, Владимиром Нахабцевым, Алексеем Кореневым, 1966 год.
Главную роль Деточкина исполнил Иннокентий Смоктуновский, которого Рязанов долго держал на примете и уговаривал сняться: актер несколько раз отказывался. Но режиссер так хотел видеть именно Смоктуновского, что специально приехал к нему в Питер из Москвы и устроил персональные пробы. А затем он приехал к нему на дачу, пообещал создать лучшие условия и выполнить все требования актера. Когда же Иннокентий наконец сдался и согласился, от него потребовали «сущую мелочь» — к началу съемок научиться водить машину.
«Покровские ворота»
По словам искусствоведа Елены Горфункель, это авторское кино, в котором режиссер Михаил Козаков «озвучил своим голосом пятидесятые годы». Татьяна Догилева утверждала, что работа с Михаилом была просто праздником: он приходил, зная текст любой роли наизусть, и показывал актерам, как нужно играть. А вот Анатолий Равикович вспоминал съемки в этом фильме как муки, потому что любое отступление от сценария воспринимались Козаковым как личное оскорбление.
Михаил Козаков на съемках фильма.
«Идиот»
Перерабатывая роман Достоевского для сценария, режиссер Иван Пырьев опустил множество сцен, сосредоточившись на событиях, которые разворачиваются вокруг Настасьи Филипповны. Актрису, которая должна была воплотить ее на экране, найти было достаточно сложно. Кинопробы проходили прямо во время съемочного процесса. В числе главных претенденток была Евгения Козырева, для нее уже даже пошили костюмы. Но когда отсняли четверть фильма, создатели обратили внимание на Юлию Борисову, молодую артистку практически без опыта в кино. К тому моменту, как она согласилась на роль, времени на репетиции уже почти не было, Юлия практически сразу вышла на съемочную площадку в платье, сшитом для Козыревой.
На съемках фильма «Идиот». Режиссер Иван Пырьев и актриса Юлия Борисова во время репетиции. Сцена в гостиной.
«Я шагаю по Москве»
Легендарный фильм начинается сценой с дождем. Снимать ее пришлось 3 дня, и за все это время в кадре появляются разные девушки. А все потому, что каждый раз после съемок актрисы куда-то пропадали, и им вынуждены были искать замену. Кстати, ноги, которые появляются в кадре, «принадлежат» даже не этим актрисам, а журналистке, приехавшей тогда брать интервью у Георгия Данелии.
