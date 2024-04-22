15+ неожиданных фактов о наших любимых фильмах, узнав которые вы аж обалдеете

Многие из нас любят пересматривать старые фильмы. Однако мало кто знает, что многие из них таят в себе множество секретов. Возможно, вы даже не догадывались о том, что концовка «Бриллиантовой руки» должна была быть другой и весьма неожиданной. Или что вместо Валерия Гаркалина сыграть в «Ширли-мырли» мог Александр Абдулов.

1.

Олег Даль и Валентина Теличкина считали Леонида Гайдая легковесным режиссером, но все же согласились сыграть в его фильме «Не может быть!» В конце съемок у Даля отношение к Гайдаю не изменилось, а вот Теличкина была в восторге от мастера. Гротескный образ невесты своей героини актриса додумывала сама. Но и гримеры над ней славно поработали, ведь на экране женщину не узнали ни поклонники, ни друзья. Одна из подруг Теличкиной, выйдя из кинотеатра после премьеры, прямо спросила: «Что это за идиотка?»

2.

Василий Пичул хотел, чтобы главную роль в его картине «Маленькая Вера» сыграла Ирина Апексимова, и даже утвердил ее. Однако на тот момент актрисе уже предложили работу в «Башне» Виктора Трегубовича, и она решила посоветоваться с Олегом Табаковым. Он порекомендовал выбрать Трегубовича, ведь тот уже был именитым режиссером, а Пичул только начинал свой профессиональный путь. Апексимова послушала опытного коллегу. В итоге режиссеру предложили рассмотреть кандидатуру Натальи Негоды, которая тогда преимущественно играла в театре. Однако сценарий ей совсем не понравился, а Пичула не впечатлили пробы. На утверждении Натальи настояла Татьяна Лиознова, которая курировала съемки. Сама девушка согласилась принять участие в фильме лишь ради Александры Табаковой, которая играла ее подругу. Актрисы дружили со времен института.

3.

Леонид Гайдай хотел сделать концовку фильма «Бриллиантовая рука» более лиричной. Предполагалось, что в финале семья Горбунковых в полном составе выйдет из подъезда. У Семена Семеновича загипсованы обе руки. Героиня Нины Гребешковой должна была взять под руку своего экранного мужа и прошептать ему на ухо: «Сеня, я хотела тебе сказать... У нас будет ребенок!» Но Леонид Иович решил отказаться от такой концовки, так как его многократно критиковали за бытовые зарисовки в фильмах.

4.

Владимир Меньшов долгое время искал актера, который смог бы воплотить на экране Васю Кроликова и его братьев в фильме «Ширли-Мырли». Он рассматривал кандидатуры Александра Абдулова и Олега Табакова, но они чем-то его не устраивали. Меньшов ходил на спектакли, прогоны и антрепризы, в результате отдал главную роль Валерию Гаркалину. На студии были не очень-то довольны кандидатурой. Режиссеру лишь с помощью ультиматума удалось отстоять Гаркалина, который в то время довольно редко появлялся на телеэкранах.

5.

Николая Еременко-мл. довольно долго уговаривали сняться в картине «31 июня». Актера буквально трясло от одной только мысли о том, что его заставят петь, да и танцевать он особо не хотел. Актеру пообещали, что его герой петь не станет, ему максимум нужно будет пританцовывать. Только на таких условиях Еременко согласился сниматься. Однако в дальнейшем он отказывался участвовать в подобных романтических фильмах.

6.

Наверняка многие помнят эпизод из «Джентльменов удачи», в котором Евгений Леонов едет на верблюде. Актеру никак не удавалось взгромоздиться на верблюда Бориса, и тогда режиссер Александр Серый предложил дрессировщику посадить Леонова себе на плечи, самому спрятаться за животное и идти синхронно. Зрители не заметили никакого подвоха.

Еще один забавный эпизод связан с тем же верблюдом Борисом и Савелием Крамаровым. В одной из сцен Борис по-настоящему плюет в актера, но это было, скажем так, импровизацией животного. В первом кадре должны были показать вытягивающего губы верблюда, а во втором — Крамарова, облитого пеной для бритья. Однако актер так дразнил Бориса, что тот взял и плюнул в него по-настоящему.

7.

Изначально предполагалось, что роль скромника Паши достанется Александру Панкратову-Черному, а роль отвязного ловеласа Гены — Андрею Миронову. Но последний хотел сыграть Пашу и договорился с Панкратовым-Черным о рокировке. Актеры получили одобрение режиссера, после чего Миронов уехал на гастроли. А вот худсовет не утвердил кандидатуру Миронова, поиски актера на роль Паши продолжились.

Совершенно случайно сценарист Анатолий Эйрамджан встретил в буфете Владимира Меньшова, тот как раз пил кофе с эклером. Заметив интерес к своей персоне, Меньшов занервничал и уронил пирожное в кофе, потом пытался его выловить. В тот момент Эйрамджан понял, что именно таким должен быть Паша. Сценарист подошел к Меньшову и предложил ему роль, тот сразу же согласился.

8.

Сцена с логопедом и девочкой Леночкой — одна из самых запоминающихся в фильме «По семейным обстоятельствам». Четырехлетнюю Катю привела на съемки ее бабушка — актриса Зоя Василькова. Девочка пришла на съемочную площадку с вместительной сумкой, в которую планировала сложить... весь свой гонорар. К слову, эта роль стала для Кати Васильковой первой и последней. Родители были категорически против актерской карьеры дочери. Она поступила на филфак, а в данный момент работает в туристическом бизнесе.

9.

Изначально на роль Ольги в «Зимней вишне» утвердили Наталью Андрейченко, но в начале съемок она вышла замуж и уехала за границу. В этой картине должен был сыграть и Сергей Шакуров, однако он не сработался с Еленой Сафроновой. Его заменили Виталием Соломиным, который, даже не читая сценария, сразу приступил к съемкам.

Сценарий пришлось переписать под сдержанную Елену Сафонову, заменившую характерную Наталью Андрейченко. Сценарист предполагал, что героиня должна быть женственной и с длинными локонами, но режиссер видел Ольгу с короткими волосами и отправил актрису стричься. Сафонова попала к мастеру, которая до этого делала лишь мужские стрижки. Когда актриса пришла на съемочную площадку, все были в шоке, а режиссер подумывал о том, чтобы выдать Елене парик. Но потом он понял, что героиня должна выглядеть именно так.

10.

Анастасии Вертинской, для которой роль Ассоль в «Алых парусах» стала дебютной, нравилось сниматься в картине, но ее пугал громкий голос режиссера Александра Птушко. Казалось, что он кричит от возмущения, но это было не так. Когда съемки закончились, Вертинская осознала, что отстала от школьной программы, и поступила в вечернюю школу. Там она раздавала учителям автографы. Спустя много лет женщина признавалась, что Ассоль была ей чужда по характеру, а своей работой в фильме она недовольна. Будучи еще совсем неопытной, актриса не совсем понимала, что и как нужно делать в кадре.

11.

Одна из самых драматичных сцен в фильме «Мужики!» — отчаянная погоня собаки за уезжающей машиной, в которой находились ее киношные хозяева. Эпизод пытались снять несколько раз, однако пес Рекс все время лишь провожал взглядом уезжающее авто и уходил по своим делам. Не помогали даже мясо и колбаса, которыми собаку пытались приманить из окна машины. Отчаявшись, члены съемочной группы пошли за хозяйкой Рекса. Та села в машину, посмотрела в окно, помахала псу, и тогда машина поехала. Лишь так удалось снять ту душераздирающую сцену.

12.

Роль Фроси Бурлаковой в картине «Приходите завтра» досталась жене режиссера Евгения Ташкова — Екатерине Савиновой. Ташков не мог смотреть на то, как супруга страдает из-за невостребованности, поэтому предложил ей вместе с ним написать сценарий, а потом и сняться в главной роли. Кстати, фамилию своей героини Савинова позаимствовала у своей подруги Евдокии Бурлаковой. Многим запомнилась сцена приезда Фроси к скульптору Николаю Васильевичу. Этот эпизод был списан с реальной жизни. Племянница режиссера однажды чуть не вынесла дверь, когда со всей силы стучалась в нее, потому что не знала о существовании дверных звонков. А еще героиня Бурлаковой громко говорит — так же, как и племянница Ташкова, которая работала кондуктором и пыталась перекричать шум в транспорте.

13.

Изначально на роль Татьяны режиссер фильма «Спортлото-82» планировал взять Ларису Удовиченко, но худсовет был против. По результатам проб утвердили Светлану Аманову, для которой эта работа стала по-настоящему звездной.

Мало кто знает, но в эпизоде, когда Михаил Пуговкин пытал апельсинами Михаила Кокшенова, задействовали всего один реальный цитрус, остальные были бутафорскими. Дело в том, что тогда киношникам не удалось обнаружить в продаже апельсины, пришлось выкручиваться.

14.

Довольно непросто дались съемки в ленте «Приключения Буратино» Роману Столкарцу, который сыграл Пьеро. Мальчику наносили на зубы специальный белый лак, юный актер даже не мог поесть в течение дня. А еще длинные рукава костюма мешали ходить в туалет. Однако Роман стеснялся говорить об этом и наотрез отказывался от напитков. Стоит отметить, что съемки проводились на жаре.

15.

Не так давно выяснилось, что у Труса, Балбеса и Бывалого, героев фильмов «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», были вполне себе реальные имена. Труса звали Дмитрием Зелинским, Бывалого — Федором Бурлаковым, а Балбеса — Василием Дорошиным.