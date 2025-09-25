25 котов, у которых, кажется, сломались настройки комфорта

Есть две вещи, в которых наши любимые пушистики разбираются лучше всех: как очаровать человека и как найти самое удобное место в доме. У них своя, совершенно особенная философия уюта, которую нам не понять. Мы собрали 25 уморительных доказательств того, что пушистики — настоящие гуру в поиске самых странных, но самых удобных мест для отдыха.

«Купила кошке когтеточку, но она оказалась маловата. И вот как она показала, что ненавидит ее всей душой»

«Пришла к коллеге присмотреть за кошкой. А тут такое. Я не могу сдержать смех»

«Она отвергла все кошачьи кроватки, но обожает противень для индейки за $2»

«Жена сделала фото пушистика и показала мне. На секунду я впал в ступор и не понимал, на что смотрю»

«Пришли к ветеринару. Найдите мою кошку на этом фото»

«Он делает это каждый день и может спать так часами»

«Кто-нибудь знает, почему он так лежит? Это забавно»

«В такой позе я застал своего кота. Похоже, он специально ждал, пока я достану телефон и сделаю этот кадр»

«А у ваших котов тоже есть привычка так сидеть?»

«Вот что происходит, когда я говорю ему, что не могу работать с ним на коленях»

«Она всегда сидит на стуле, опираясь локтем на подлокотник, прямо как человек»

«За секунду до того, как этот милый пушистик начнет разносить всю кухню»

«Мой мальчик даже не заинтересовался этой пиццей. Он просто хотел посидеть в коробке»

«Где поместился — там и уселся»

«У моей кошки слабость к моему мужчине»

«Познакомьтесь с маленькой Зигги»

«Вернулась домой и увидела своего бойфренда с котом вот в таком виде»

«Папина кошка родила котят. И вот пошел папа как-то надеть сапоги»

«Вот каким я нашла своего пушистика этим утром»

«Сэнди думает, что она хорошо спряталась»

«В это время года важно защитить перцы от заморозков»

«Найдите кота»

«Проснулся в 3 часа ночи и увидел это»

«Просто обычный гитарный чехол»

«Фрэнки обожает спать в обуви. Каждую ночь я получаю фото, где он уютно устроился»