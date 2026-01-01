16 людей, чья жизнь стала ярче благодаря их нестандартной фамилии или имени

Эти истории доказывают: не так важно, что написано в графе «ФИО», как умение вовремя посмеяться над ситуацией. В конце концов, быть «Жмастером Макиным» или «Романтишником» куда интереснее, чем просто затеряться в толпе. Нестандартная фамилия — это не баг, а фича, которая гарантирует, что вас точно не забудут.

А вам встречались люди с «говорящими» фамилиями, в которые сложно поверить с первого раза?