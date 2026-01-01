16 людей, чья жизнь стала ярче благодаря их нестандартной фамилии или имени
Паспортные данные обычно воспринимаются как сухая бюрократическая формальность. Однако для некоторых людей графа с именем и фамилией превращается в бесконечный источник приключений и комичных ситуаций. Простые знакомства, рабочие переклички или визиты к врачу оборачиваются для обладателей нестандартных данных настоящим испытанием на чувство юмора.
- Родился сын, назвали Святозар. Муж звонит матери, говорит: «Внук у тебя родился! Святозар назвали!» А свекровь удивленно: «Как-как?» Ну и супруг решил пошутить: «Динозавр, говорю!». На той стороне тишина, потом после долгой паузы: «Сынок, а разве такое имя бывает?» © Инкогнито 1707 / Dzen
- Моя девичья фамилия — Мокеева. Всегда приходилось говорить, что через «о». Вышла замуж, стала Абрамовой. Почему-то часто называли Амбаровой. Во втором браке стала Назаровой. Думаю: ну, уж теперь точно не будут путать. Ага! В первый же раз, когда звонила по телефону в клинику, назвала фамилию Назарова, администратор уточнила: «Шахназарова?» © Julia Nazarova / ADME
- Пришла на прием дама. В паспорте в графе имя написано: «Квитанция». Я удивилась, а она как давай заливаться. Поблагодарила своего отца, ведь когда он пошел оформлять метрики, на радостях перепутал. И в сельсовете вписали «Квитанция» вместо Констанция. А ее родители уж очень любили творчество Дюма и хотели назвать доченьку Констанцией. Так и жила эта дама с таким именем. Говорила, что будет менять. Но поменяла ли? Не знаю. © Светлана Минина / Dzen
- Пришел клиент по фамилии Король. Вальяжно так сел на стул и надменно спрашивает: «Конечно же, ты знаешь, какая у меня фамилия. Я говорю, что нет. А он: «Ну, первая „к“, а последняя — „ь“». И при этом еще больше распластывается на стуле. Я сделал предположение, ответив: «Конь?» © aykaklim
- Я всегда обнимал дочь и говорил: «Папина, папина!» Дочь добавляла: «И мамина тоже!» Однажды смотрел хоккей по телику, дочь рядом играла. Комментатор упомянул хоккеиста Мамина, а дочь, не отвлекаясь от игрушки, пролепетала: «И папин тоже!» © artbeton / Pikabu
У меня был зубной врач по фамилии Король. Круто звучит: "Иду на приём к Королю". И это не ложь.
- Вызвал электрика. Он приехал, но все сделал так плохо, что мне было даже удивительно, как вообще такое возможно. Потом оказалось, что его фамилия Букин. На вопрос, не Гена ли его зовут, обиженно промолвил: «Нет, Сергей. И вообще, если что, меня всегда вызывайте». Было это во времена популярности сериала «Счастливы вместе». © Светлана Семёнова / Dzen
- Уходила в декрет. На мое место перевели коллегу, а вместо нее искали новичка. Тут босс пришел и радостно заявил: «Все, ребят! Больше у нас не будет вопросов типа, кто это все будет делать или исправлять. Кадровики нашли нам парня с фамилией Пушкин!» © Dnemsognem / Pikabu
- У моей бабушки была фамилия Морозова. В институте меня окрестили боярыней Морозовой. Два курса ею была. Однажды заболела, вызвали врача. Он спросил имя. Подруга ответила: «Боярыня Морозова!» Врач ответил: «Какая же боярыня? Вообще-то спина прямая, голову держит! Тут не иначе, как княгиня». В общем, 3 и 4 курсы ходила с титулом «ваше сиятельство». © Ольга Кошеверова / Dzen
- Пришел на новую работу. Через какое-то время слышу, коллега кому-то говорит: «Надо романтишнику позвонить». А потом опять кто-то: «Надо романтишника вызвать». Я уже напрягся, ничего не понимаю. Ну, думаю, дела девчачьи. И тут к моему компу потребовалось подключить личную почту, спросил, к кому могу обратиться за помощью. И все как один: «К романтишнику!» Оказалось, они все это время говорили про Рому-айтишника. © Александр Медведев / Dzen
- Как-то раз на лекции шепотом общались с подругой. Она сказала, что родители не просто так назвали ее Анна, объяснив это так: «Чтобы имя было тоже палиндромом, как и фамилия». С ряда перед нами оборачивается парнишка и в ужасе спрашивает: «Тебя зовут Палиндром?» © liberetta
- У сотрудницы дочь выходила замуж, готовили поздравление. Наша главбух узнала, какая фамилия будет у молодой жены, и заявила, что от нее будет отдельная открытка. А все это было ради того, чтобы подписать: «Борщ от Кисель». © Lynx / ADME
Интересно, какую фамилию можно сделать палиндромом? Навскидку в голову ничего не приходит.
- В нашем магазине работала девушка-промоутер. Им положены бейджи с именем и фамилией. А фамилия у нее самая обычная — Рогозина. Так вот, консультирует она какого-то дедушку, а тот благодарит ее и напоследок делает такой комплимент: «Какое у вас редкое и красивое имя — РогозИна». Почему-то на бейдже напечатали фамилию крупно, а имя бисерным шрифтом. Поэтому так и получилось. © Дарья Melcoria / Dzen
- Как-то наши сотрудники поехали перевозить зерно в соседнюю область. Заехали в гостиницу, начали регистрироваться. Представляются: «Уткин», «Гусев», «Петушков», «Баранов», «Козлов». Регистраторша решила, что над ней издеваются, и громко заявила: «Назовите свои настоящие фамилии! Я не буду оформлять этот скотно-птичий двор!» © Ольга Савельева / Dzen
- Слышала разговор двух пациенток в поликлинике:
— Простите, в этом кабинете хирург принимает?
— Да, Лицевой.
— Я с ногой вообще-то пришла. © Sovsemkuku / Pikabu
- Был у нас в сервисе мастер по фамилии Жмакин. Как-то к нам забежала всполошенная клиентка и во весь голос произнесла:
— А где у вас тут Жмастер Макин?
Угадайте, как его с тех пор все звали. © Алексей Зима / Dzen
- Как-то мама заболела. Папа начал вызывать неотложку. На том конце провода оператор говорит: «Вызов принят. Ваш врач Полин». Папа не расслышал и говорит: «Пусть другой приедет! Нам-то какое дело, что ваш врач болен!» Долго выносил мозг оператору, пока не сообразил, что это просто фамилия такая. © Елена Куликова / Dzen
Эти истории доказывают: не так важно, что написано в графе «ФИО», как умение вовремя посмеяться над ситуацией. В конце концов, быть «Жмастером Макиным» или «Романтишником» куда интереснее, чем просто затеряться в толпе. Нестандартная фамилия — это не баг, а фича, которая гарантирует, что вас точно не забудут.
А вам встречались люди с «говорящими» фамилиями, в которые сложно поверить с первого раза?
Комментарии
У меня такая фамилия, что редко кто её пишет правильно, особенно, в документах или в билетах - приходится постоянно проверять и следить, чтобы была написана правильно.
Работала я в детской спортивной школе и был у нас один тренер с отчеством Пипкаврохович. Я долго терпела, но однажды спросила и оказалось его дед был участником военного конфликта Советского Союза и Японии в 1938 году на дальнем востоке, из-за спорный территорий, бои закончились победой Красной Армии, и дед, в честь этой победы назвал родившегося сына Пипкаврохом, что означает - После Исторической Победы Красной Армии В Районе Озера Хасан.
У меня в фамилии нет ни одной буквы, которой не было бы и в греческом алфавите, и все равно греки умудряются делать ошибки. К папиной фамилии прибавляли окончание мужского рода -ас. В одном документе на греческом первая буква имени мамы А, а латиницей та же буква вдруг В.
А подругу Ольгу записали как Васил Ева Ольга. Имя Ольга греки знают, а фамилию ей разбили и добавили второе имя.