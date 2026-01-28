15 историй о сессиях, которые легко можно брать в сценарии ситкомов

Ностальгия
36 минут назад
15 историй о сессиях, которые легко можно брать в сценарии ситкомов

Каждый, кто в жизни сдавал экзамены, надолго запоминает это сложное время подготовки и напряжения нервов. Студенческая сессия — это время, когда жизнь пишет сюжеты покруче любого кино. В этой подборке — живые истории о том, как находчивость и случай помогали студентам там, где одних знаний было мало.

  • Я сдавал экзамен по видеосвязи. Первый билет рассказал успешно, а во втором ничего не знал. И не придумал ничего лучше, чем просто шевелить губами, будто звук пропал, а я рассказываю. Все бы ничего, но тут препод решил позвонить мне на телефон, чтобы сказать, что звука нет. А телефон лежал рядом и запиликал, пока я продолжал беззвучно шевелить губами. В итоге получил тройбан за креативность.
  • Мой самый первый экзамен в университете выпал на 2 января. Пока все вокруг отдыхали и ели салатики, я всю ночь перед сдачей пыхтел над билетами. Тем более, сдавать предстояло довольно вредному, хоть и забавному преподу. В итоге я всю ночь не спал, с квадратной головой пришел на экзамен. И тут препод на меня посмотрел, нахмурился, и такой: «Дима, а ты чего приперся? Тебе же пятерку автоматом прописали». Оказалось, мой завкафедрой в конце года подошел к этому преподу, и показал ему студентов, которым можно просто выставить пятерки и отпустить, потому что они учатся хорошо. Но меня-то об этом никто не предупредил!
  • Экзамены в моей жизни были разные: провальные и блестяще сданные. Но самым страшным был тот, который я принимала у своей сестры. Меня трясло, я не могла на неё смотреть спокойно — так переживала, что она ошибется! Она отвечала прекрасно, но один раз ошиблась, и я поставила ей четыре, хотя любого другого студента в этой ситуации вытянула бы на пять. Зато подозрения других студентов, что она учится по блату, сразу исчезли. © Подслушано / Ideer
  • За полгода до экзамена нам раздали ответы. Я в себе был уверен и не жульничал. Первый пробник — двойка, второй — аналогично. Тут я уже занервничал. А ко мне подходит декан и подмигивает, мол, ты бы все-таки в бумажки посмотрел. Смотрю, а там, оказывается, ошибка на ошибке! Куча ошибочных ответов вбита в систему! Невозможно получить пятерку, если отвечаешь правильно. Потому нам и раздали бумажки с ответами, чтобы учить наизусть. То есть учить, где и на какой вопрос вбит неправильный ответ! А все потому, что ассистентам было лень переписывать и менять программу. Сдал на пять, но мозги скрипели неимоверно на каждый вопрос «с подвохом». © Подслушано / Ideer
  • Когда я писала свой первый экзамен, то очень волновалась и, естественно, нашла в интернете много примет на удачу, ибо только на головушку свою рассчитывать было страшно. Одна из них гласила: «Положи монету под пятку, и будет тебе удача». Так и сделала. После экзамена села в общественный транспорт. Понимаю, что в кармане у меня не хватает. А потом вспоминаю про резерв под пяткой! Ох, уж эти взгляды прохожих, когда снимаешь ботинок и достаешь оттуда деньги. © Подслушано / Ideer
  • Обожаю наш универ за то, что здесь все по справедливости. Началась у нас зимняя сессия, все упорно готовились к экзаменам, а я и так все хорошо знала, поэтому особо не парилась. Считала, что смогу легко написать все, тем более, что там всего по два вопроса будет. Начался экзамен, мне попался билет, который сначала меня напугал. Я перечитала его пару раз, затем подошла к преподавателю и тихонько сказала: «Но мы же это не учили. Это вообще не по нашему предмету». Он сказал, что я права, что разбираюсь в предмете, поставил пять и отпустил. Я знала, что будет легко, но чтобы настолько. © Карамель / VK
  • Сдавала экзамен, пока ждала преподавателя от скуки поставила на билете точку — этот экзамен я благополучно завалила. На пересдаче препод не стал заморачиваться и делать новые билеты, и я, естественно, вытянула тот же самый билет — сдала на хорошую оценку, вот это я понимаю, инвестиция в будущее. © Подслушано / Ideer
  • У меня есть примета: для успеха перед экзаменом со мной должно что-нибудь приключиться. Последний экзамен — иду и нервничаю, что я ничего не забыла, не потеряла. И тут около универа на меня нападает голубь! Дико испугалась. Сдала на отлично © Подслушано / Ideer
  • На первом курсе была физика, преподавательница своеобразная, но предмет давала хорошо. У меня немного не хватало до автомата, на который шла, уже не помню условий. В итоге пришла на экзамен с остальными студентами, быстренько написала все на 5, а физичка выдает: «И чего приходила то?» © OsenOsen / ADME
  • Дело было на экзамене по механике, машиностроение. Экзамен тяжелый, многие сидели, схватившись за голову. Примерно через час парень, сидевший недалеко от меня, внезапно вскочил и громко заявил: «Да ну его, я сдаюсь». И ушел, хлопнув дверью. Секунд через десять поднялся другой парень и такой: «Я тоже». © Unknown author / Reddit
  • Мой муж очень верит в приметы. Один раз я жутко опаздывала на важный экзамен. Практически перед самым универом дорогу перебежала черная кошка, и мой благоверный решил поехать в объезд. Универ не очень удобно расположен. В итоге я опоздала на сорок минут, меня не впустили в аудиторию, экзамен не сдан, зато из-за черной кошки с нами ничего плохого не случится! © Подслушано / Ideer
  • Поверила в существование вещих снов еще в школе. Накануне экзамена по истории приснилось, что вытяну первый и седьмой вопрос, получу отлично, хотя не готовилась и знаниями не блистала, а рядом сидящие девочки получат две четверки и одну пятерку. Проснувшись, сделала только две эти шпаргалки и пошла сдавать. Тяну первый билет — седьмой! Второй — пустой! Учительница объясняет, пустой — выбирай сама, какой будешь отвечать. Естественно, отвечала первый. Отметки все получили, как во сне. © Подслушано / Ideer
  • Экзамен, воскресенье, в 10 утра. Препод сильно опоздал и говорит: «Я знаю, что выходной, и что вы долго ждали, но скидок делать не буду». Его перебивает студентка: «А в день рождения тоже?» Группа немного теряется от такой наглости, а препод реагирует незамедлительно: «Паспорт с собой?» Именинница показывает паспорт, а препод говорит: «Верно, давайте зачетку». Поставил «отлично». Так я заработала первую пятерку в своем студенчестве! © Подслушано / Ideer
  • Поступил в магистратуру в 2020 году. Вступительный экзамен был в дистанционном формате. Незадолго до начала экзамена дома отключили свет. Аккумулятор ноутбука слабенький, зарядку долго не держит. Университет в другом городе. Но мне повезло: недалеко от дома находится наша дача, досталась в наследство от прабабушки. Там свет не отключили. Но там в доме очень пыльно, а на пыль у меня аллергия. Тогда я протянул удлинитель из дома и сдавал экзамен на улице. Никогда бы не подумал, что сдавать экзамен придется в вишневом саду. © Подслушано / Ideer
  • Сидим мы, значит, на экзамене. А препод, прежде чем раздать билеты, объявляет: «Внимание! Сегодня у меня особое условие. Кто меня реально удивит — получает пятерку автоматом!»
    Мы все, конечно, удивились! И тут, в этот самый момент, встает мой друг и уверенно подходит к столу препода. Долго копошится в карманах и торжественно вытаскивает билеты на премьеру какого-то мультфильма: «Я для брата это, конечно, купил, но раз уж такое дело, берите! И я знаю, что сегодня у вашей жены день рождения, поэтому хотите побыстрее от нас избавиться и вернуться домой».
    Препод был поражен такой прямолинейностью. Он посмотрел на билеты, на друга, на нас... и, наконец, громко рассмеялся. «Стасов, ты победил! — сказал он. — Садись, отлично!»

А у вас были классные истории на экзаменах? Рассказывайте в комментариях, и можете тоже стать героем одной из наших подборок! А еще почитайте, как у людей воспоминания о сессии остались на всю жизнь.


Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее