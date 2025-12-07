18 историй о том, что экзамены — это не про оценки, а про воспоминания на всю жизнь

Каждый экзамен — это маленькое приключение. Иногда героическое, иногда стыдное, иногда настолько абсурдное, что хочется спросить: «Это точно было со мной?» Мы собрали истории, которые доказывают: оценки давно забылись, а вот эмоции — остались навсегда.