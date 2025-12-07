18 историй о том, что экзамены — это не про оценки, а про воспоминания на всю жизнь

Сам придумал сюжет "Вишнёвого сада", т.е., вообще, не читал пьесу?
-
-
Ответить
Каждый экзамен — это маленькое приключение. Иногда героическое, иногда стыдное, иногда настолько абсурдное, что хочется спросить: «Это точно было со мной?» Мы собрали истории, которые доказывают: оценки давно забылись, а вот эмоции — остались навсегда.
Сам придумал сюжет "Вишнёвого сада", т.е., вообще, не читал пьесу?
А разве билеты возвращают в общую кучу? Насколько помню, каждый студент брал новый билет из оставшихся
Хорошо, что история выдуманная, а то человек старался, хотел пятерку получить, а ему с ничего поставили 4
А у вас были забавные истории про экзамены? Расскажите в комментариях.
Еще по теме: