18 историй о том, что экзамены — это не про оценки, а про воспоминания на всю жизнь

Истории
2 часа назад
18 историй о том, что экзамены — это не про оценки, а про воспоминания на всю жизнь

Каждый экзамен — это маленькое приключение. Иногда героическое, иногда стыдное, иногда настолько абсурдное, что хочется спросить: «Это точно было со мной?» Мы собрали истории, которые доказывают: оценки давно забылись, а вот эмоции — остались навсегда.

  • Моя мама — моя стена. Когда-то я очень боялась сдавать экзамен по скрипке... Мне было 7 или 8 лет. Мама сказала: «Глупости! Ты посмотри на комиссию и представь, что они сидят не на стульях, а на унитазах... Они просто люди. Играй». Я сдала экзамен прекрасно! Мне было так легко и смешно в моменте. В самые сложные моменты моих экзаменов я всегда представляю комиссию на унитазах — и стресс сразу проходит, и я сдаю хорошо! Спасибо, мама! © anastasiaveremechik
  • Помню, в школе я написала пробник экзамена на 98 баллов. Тогда моя классная руководительница сказала на общем собрании при всех родителях и одноклассниках, что я все списала и что мне должно быть стыдно (а я — единственная, кто не пошел к ней на платные курсы). Мне стало очень обидно, поэтому я из вредности написала сам экзамен на 100 баллов. © neuro_mamka
  • На экзамене в спортзале универа зазвонил телефон. Все пытались понять, чей. Вдруг встал парень, поднял трубку и сказал: «Он зовет? Я уже в пути». Снял очки, галстук, рубашку, сорвал спортивные штаны на кнопках — а под всем этим красовался костюм супермена. Потом он выбежал из спортзала, а сотни студентов в этот момент просто умирали со смеху. © S***Kitty / Reddit
  • Когда я много лет назад сдавал экзамен, он проходил в актовом зале школы, где у каждой парты были маленькие откидные столики. Они были просто крошечные, а леворукие парты были в дефиците. Я левша, поэтому мне и еще паре ребят предложили пересесть в учительскую. Там — мягкие большие кресла на колесиках, нормальный стол, тишина и полный комфорт. А в это время в актовом зале, где бедняги продолжали писать экзамен, прямо посреди теста прорвало канализационную трубу в потолке. © caltomin / Reddit
  • Сдавал литературу в школе — «Вишневый сад». Сам придумал сюжет, персонажей, сделал вывод, о чем думал автор и что хотел донести. Учительница мой монолог слушала внимательно, а в конце посмеялась. Поставила трояк за попытку. © azizoff / Pikabu
  • Перед первой сессией нам сказали, что один препод дарит отличникам пакет вкусных ништяков. Мы, конечно, вдохновились: зубрили всю ночь, пришли на экзамен, выдали все, что знали, сидим довольные — ждем мясной бонус. Но тут в конце препод выдал: «В этом году решил по-другому — отличники и так стипендию получат, а вот троечники без ничего останутся». И начал раздавать запасы провизии тем, кто еле-еле вытянул. Мы чуть не разревелись. Учеба — это и так боль, а тут еще колбаса прошла мимо. © ШКогвартс / VK
  • В школе мне нравилась одна девушка. Ей не давался один предмет, и на экзамене я передал ей калькулятор с ответами. Но учитель тут же забрал его и отнес заведующему. Тот сказал, что ничего странного не нашел и вернул калькулятор. Я беру его в руки — и вижу, что он стер все ответы. © lemayo / Reddit
  • Последний год в меде я решила немного расслабиться и на финальный экзамен пришла почти без подготовки — была уверена, что и так все знаю. Практику сдала идеально, а вот на теории застопорилась: вроде понимаю, но нормально сформулировать не могу. И тут внезапно выдаю: «В третьем сезоне „Доктора Хауса“ был похожий случай». Преподаватель посмотрел, спросил, не сериалы ли я смотрела вместо подготовки. Я честно призналась. В итоге пару минут обсудили меддрамы, обменялись рекомендациями — и меня отпустили. Репутация отличницы спасла. © Палата № 6 / VK
  • Один мой однокурсник был добровольным пожарным. Прямо во время экзамена у него сработал пожарный пейджер. Он подпрыгнул, задел стол, врезался в стену и вылетел из аудитории. Преподаватель, ошарашенно глядя ему вслед, говорит: «Экзамен, что ли, слишком сложный показался?» А его напарник по лабораторным спокойно так отвечает: «Он же пожарный... Пересдаст, когда вернется». © mpierre / Reddit
  • Недавно дедушка рассказал историю из студенчества. Его однокурсник Шурик поспорил, что сумеет списать у самого строгого препода. Наступает день экзамена, Шурик заходит первым. Глаза красные, нос течет — явно прикинулся больным. Препод посмотрел на него, вздохнул, но сказал: «Отвечать все равно будешь». Шурик пошел готовиться. Сидит, нюхает, шмыгает, каждые пару минут достает носовой платок, сморкается. Только вот платков у него было не один-два, а целых двадцать восемь — по количеству билетов. В каждом был спрятан нужный ответ. Сначала достает один, смотрит, утирается, потом другой. Так и списал все, а в итоге получил четверку. И спор выиграл. © Палата № 6 / VK
  • В университете я выработала свою собственную систему сдачи экзаменов. Ниже четверки не получала никогда! Я просто просила одного из человека из первой пятерки поставить маленькую точку на обратной стороне билета. Человек выходил с экзамена, а я спрашивала его о вопросе и готовилась к нему. Заходила в кабинет, смотрела на все билеты, шутила, что выбор слишком большой, мол, не знаю даже что и выбрать, а сама искала тот самый билет с точечкой на обратной стороне. © Не все поймут / VK
  • Сидели с папой на кухне, и он рассказал историю из студенчества. К экзамену нужно было выучить 40 билетов, по 2 вопроса в каждом. Папа выучил всего один вопрос одного билета — но так, будто это истина всей жизни. И вытянул именно его! Справился с первым вопросом, на втором завис, но женщина из комиссии сказала: «Вижу, что вы знаете предмет. Можете идти, пять!» Я слушала и офигевала. © Не все поймут / VK
Хильдур
55 минут назад

А разве билеты возвращают в общую кучу? Насколько помню, каждый студент брал новый билет из оставшихся

-
-
Ответить
  • Летняя сессия должна была закончиться тремя экзаменами. Я готовилась к ним так, словно это вопрос жизни и смерти — учила и повторяла везде, спала по пару часов в день. До абсурда дошло, когда я выдумала себе четвертый экзамен и выучила материал, который не нужен. Подруга вовремя остановила меня, иначе я бы пошла на несуществующий экзамен в 8 утра. До чего доводит сессия... © ШКогвартс / VK
  • Как-то принимала экзамен у студентов третьего курса. Зашли они все вместе, взяли билеты, стали готовиться. Подходили по одному, отвечали. Когда осталось человека четыре, заметила, что один парень уснул прямо на последней парте. Мы затихли и прислушались, потому что он шептал материал, причем так подробно и грамотно, что стало понятно — в теме он явно разбирается. Проверили его билет, а там и вправду тема, которую он нашептывал. Проснулся в конце экзамена, а у него уже четыре стоит. © Не все поймут / VK
Чадо Брюн
1 час назад

Хорошо, что история выдуманная, а то человек старался, хотел пятерку получить, а ему с ничего поставили 4

-
-
Ответить
  • 9 класс, экзамен по математике. Принимает строгая математичка. На решение дают 2 часа, а я, отличница, сдаю за полчаса. Математичка смотрит и выдает: «Переписывай». И так раз за разом, на протяжении часа. В конце она закатила глаза и выдала: «И это отличница?! Даже не понимает, как составлять черновик». © Stories / VK
  • Я сдавал тест по немецкому в школе, когда начался дождь. Вдруг парень, сидящий у окошка, кричит: «Вот блин!» — и все в классе перепугались. Он продолжает: «Я забыл закрыть окно дома!» И потом лезет через окно, рядом с которым сидит, и мчится через двор в соседний район. © Commander672 / Reddit
  • На середине финального экзамена по биологии в аудиторию влетает парень в пижамных штанах, босой, в руках вытянутая рука с карандашом. И все. Дышит тяжело, волосы взъерошены, явно только что проснулся. Он хватает бланк с заданиями и садится за стол — приступать к экзамену, который чуть не проспал. © designgoddess / Reddit
  • Осталась одна ночь перед важнейшим днем, я сижу у себя в комнате, третью кружку кофе допиваю, зубрю весь материал, пытаясь вбить себе в голову все, что мне нужно запомнить. И на самой важной теме, которую я должна была знать идеально, мне резко захотелось вспомнить свой утренник в детском саду, где я играла Белоснежку. Почему-то в этом «представлении» со мной был принц, которого я не могла вспомнить. Сидела и больше часа искала фотки этого мальчика, пыталась найти все, что мне помогло бы вспомнить его имя. И тут в пять утра я понимаю, что он был Колей и просто играл гнома... Нужно ли говорить о том, что на самом экзамене я забыла все, кроме гнома Коли? © Палата № 6 / VK

А у вас были забавные истории про экзамены? Расскажите в комментариях.

Еще по теме:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее