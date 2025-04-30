15 случайных фото, которые выглядят как шедевры из музея

Иногда случайный снимок может стать настоящим произведением искусства. В этой подборке — фотографии, которые, казалось бы, были сделаны просто на память, но их композиция, свет и эмоции напоминают полотна эпохи Ренессанса и Барокко. От портретов, достойных кисти великих мастеров, до сцен, которые словно сошли с картин Караваджо, — эти кадры доказывают, что искусство может быть ближе, чем мы думаем.