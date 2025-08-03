Вот как бы выглядели 16 любимых мультгероев, если бы они стали реальными. Результат поражает

Интересное
1 час назад

В детстве мы лишь могли представлять, как любимые мультяшные герои оживают за пределами экрана. Теперь, когда ИИ способен воплотить самые смелые фантазии, мы просто не могли пройти мимо и проверить: а как бы выглядели эти персонажи в реальном мире?

Антошка из мультфильма «Рыжий, рыжий, конопатый»

Баба Яга из «Приключения домовёнка»

Гриф и страус из мультфильма «Крылья, ноги и хвосты»

Иа-Иа из «Винни Пуха»

Анастасия
1 час назад

Мне почему то кажется, что Ив должен быть моложе. Там же в мультике все персонажи как будто детского возраста, кроме совы.

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Волчонок и Ух из мультфильма «Большой Ух»

Шамаханская царица из «Три богатыря и Шамаханская царица»

Иван и Царь-девица из мультфильма «Конек-Горбунок»

Братья колобки из «Следствие ведут Колобки»

Антилопа из мультфильма «Золотая антилопа»

Мистер Пронька из одноименного мультфильма «Mister Пронька»

Дюдюка Барбидокская, «Подарок для слона» и «Клад»

Гена из «Чебурашка»

Тот, что с пучком и бумагами из «Фильм, фильм, фильм»

Мама дяди Федора из «Зима в Простоквашино»

Хоккеист из «Шайбу! Шайбу!»

Гениальный сыщик из мультфильма «По следам бременских музыкантов»

Конечно, у каждого из нас свое представление о том, как эти персонажи могли бы выглядеть вживую. Возможно, кто-то вообразил бы их более сказочными, а кто-то — еще более реалистичными. Но одно можно сказать точно: даже в «настоящем» виде они не теряют своего характера и харизмы, которые заставляют нас любить их снова и снова.

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