Как выглядели люди, о внешности которых мы можем судить только по парадным портретам, да по кино
Когда мы представляем себе исторических личностей, в голове всплывают либо лоснящиеся парадные портреты и величественные монументы во дворцах и музеях, либо видение режиссера переданное через актеров с безупречным гримом и не всегда достоверными костюмами. Но реальность, как водится, была куда интереснее. Мы использовали все доступные исторические описания, чтобы показать вам, как на самом деле выглядели знаменитые фигуры прошлого — без художественных приукрашиваний и идеализации.
В статье использованы изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
Маргарита де Валуа
А вот так королеву Марго увидел искусственный интеллект
Нна портрете более достоверный вариант. В то время была мода нна высокий лоб (который выбривали) и тонкие брови (которые выщипывали). ИИ не знает этих особенностей моды средневековья?
Жанна Д’Арк
А вот так, по описаниям историков, Орлеанскую деву сгенерировал искусственный интеллект
Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур
А вот так, по описаниям современников, маркизу сгенерировал искусственный интеллект
ИИ изобразил какую-то другую женщину. По отзывам современников маркиза была миловидной и очень обаятельной, но не красавицей.
Анна Болейн
А вот такой вдохновительницу «Зеленых рукавов» сгенерировал искусственный интеллект
Нет, совсем другой образ. К портету Анны Болейн подходит образ сгенерированный ИИ Маргариты Валуа. А здесь какая-то мулатка.
Уильям Шекспир
А вот так Эйвонский бард выглядел по мнению историков и искусственного интеллекта
Винсент Ван Гог
Вот так художник видел себя сам, а ниже — как его увидел искусственный интеллект
Мэри Шелли
Не нашлось актрисы с худым лицом и длинным носом? Вообще в ноль - "в кино".
Судя по описаниям современников портрет выше довольно точно отображал внешность юной писательницы
Джейн Остин
А так писательницу сгенерировал искусственный интеллект
Елизавета Тюдор
А вот так, по словам историков, в юности выглядела Елизавета I
Так она выглядела в 30. А в юности считалась горячей красавицей.
Мария Стюарт
А так шотландскую королеву сгенерировал искусственный интеллект
Она блондинка была! И потрясающе красива. А это какая-то рыжая пуританская тетушка.
Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье
То ли в то время были в моде длинные носы, то ли они все нна самом деле были длинноносыми. Здесь тоже актёр вообще не соответствует портретному сходству.
Вот так, по видению ИИ, выглядел знаменитый кардинал
А помоложе его нельзя было сделать? Не знаю чем он мне так симпатичен, то ли острым умом, то ли проницательностью, но он же не всю жизнь был изможденным стариком!
Гай Юлий Цезарь
Постаревший Ален де Лон выдаёт себя своими голубыми глазами. Есть сходство с изваянием в чертах лица, в мимических морщинах.
Историки считают, что внешность римского патриция была именно такой
У Цзэтянь
А вот так единственная императрица Китая выглядела на самом деле
Датэ Масамунэ
А вот так знаменитого самурая сгенерировал искусственный интеллект
Чезаре Борджиа
У них там что? Дефицит нна худосочных и длинноносых актёров? Опять актёр с "будкой" вместо лица.
А вот так знаменитого сына Борджиа описывали историки и сгенерировал ИИ
Чезаре хорош, похож на себя и историчен в другом сериале "Борджиа", немецко- французском. А канадский сериал снят для беременных домохозяек, и от этого пуделька, который н а фото, обхохочешься.
Леонардо да Винчи
Вот как на самом деле, по мнению ИИ, великий гений выглядел в молодости
Фрэнсис Дрейк
А так знаменитого мореплавателя сгенерировал искусственный интеллект
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Комментарии
Извините меня, я не по теме статьи, но вот только сейчас смогла зайти на сайт, последний раз была здесь 22 июня, а потом что-то случилось и только сейчас смогла войти. В чём была причина - неразрешимая загадка мироздания.