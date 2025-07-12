Как выглядели люди, о внешности которых мы можем судить только по парадным портретам, да по кино

Когда мы представляем себе исторических личностей, в голове всплывают либо лоснящиеся парадные портреты и величественные монументы во дворцах и музеях, либо видение режиссера переданное через актеров с безупречным гримом и не всегда достоверными костюмами. Но реальность, как водится, была куда интереснее. Мы использовали все доступные исторические описания, чтобы показать вам, как на самом деле выглядели знаменитые фигуры прошлого — без художественных приукрашиваний и идеализации.