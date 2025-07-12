Как выглядели люди, о внешности которых мы можем судить только по парадным портретам, да по кино

Культура
4 часа назад

Когда мы представляем себе исторических личностей, в голове всплывают либо лоснящиеся парадные портреты и величественные монументы во дворцах и музеях, либо видение режиссера переданное через актеров с безупречным гримом и не всегда достоверными костюмами. Но реальность, как водится, была куда интереснее. Мы использовали все доступные исторические описания, чтобы показать вам, как на самом деле выглядели знаменитые фигуры прошлого — без художественных приукрашиваний и идеализации.

В статье использованы изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Маргарита де Валуа

А вот так королеву Марго увидел искусственный интеллект

AI-generated image
Светлана БМВ
2 часа назад

Нна портрете более достоверный вариант. В то время была мода нна высокий лоб (который выбривали) и тонкие брови (которые выщипывали). ИИ не знает этих особенностей моды средневековья?

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Жанна Д’Арк

А вот так, по описаниям историков, Орлеанскую деву сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image

Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур

А вот так, по описаниям современников, маркизу сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image
анна августина
9 часов назад

ИИ изобразил какую-то другую женщину. По отзывам современников маркиза была миловидной и очень обаятельной, но не красавицей.

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Анна Болейн

А вот такой вдохновительницу «Зеленых рукавов» сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image
Светлана БМВ
2 часа назад

Нет, совсем другой образ. К портету Анны Болейн подходит образ сгенерированный ИИ Маргариты Валуа. А здесь какая-то мулатка.

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Уильям Шекспир

А вот так Эйвонский бард выглядел по мнению историков и искусственного интеллекта

AI-generated image

Винсент Ван Гог

Вот так художник видел себя сам, а ниже — как его увидел искусственный интеллект

AI-generated image

Мэри Шелли

Судя по описаниям современников портрет выше довольно точно отображал внешность юной писательницы

AI-generated image

Джейн Остин

А так писательницу сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image

Елизавета Тюдор

А вот так, по словам историков, в юности выглядела Елизавета I

AI-generated image

Мария Стюарт

А так шотландскую королеву сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image

Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье

Светлана БМВ
2 часа назад

То ли в то время были в моде длинные носы, то ли они все нна самом деле были длинноносыми. Здесь тоже актёр вообще не соответствует портретному сходству.

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Вот так, по видению ИИ, выглядел знаменитый кардинал

AI-generated image
Вайншток Анастасия
3 часа назад

А помоложе его нельзя было сделать? Не знаю чем он мне так симпатичен, то ли острым умом, то ли проницательностью, но он же не всю жизнь был изможденным стариком!

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Гай Юлий Цезарь

Светлана БМВ
2 часа назад

Постаревший Ален де Лон выдаёт себя своими голубыми глазами. Есть сходство с изваянием в чертах лица, в мимических морщинах.

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Историки считают, что внешность римского патриция была именно такой

AI-generated image

У Цзэтянь

А вот так единственная императрица Китая выглядела на самом деле

AI-generated image

Датэ Масамунэ

А вот так знаменитого самурая сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image

Чезаре Борджиа

Светлана БМВ
1 час назад

У них там что? Дефицит нна худосочных и длинноносых актёров? Опять актёр с "будкой" вместо лица.

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А вот так знаменитого сына Борджиа описывали историки и сгенерировал ИИ

AI-generated image
анна августина
8 часов назад

Чезаре хорош, похож на себя и историчен в другом сериале "Борджиа", немецко- французском. А канадский сериал снят для беременных домохозяек, и от этого пуделька, который н а фото, обхохочешься.

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Леонардо да Винчи

Вот как на самом деле, по мнению ИИ, великий гений выглядел в молодости

AI-generated image

Фрэнсис Дрейк

А так знаменитого мореплавателя сгенерировал искусственный интеллект

AI-generated image

Комментарии

Уведомления
Giada
8 часов назад

По мнению Ии все люди в прошлом были прям красивыми. What a lie!

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Ольга Курпякова
2 часа назад

Извините меня, я не по теме статьи, но вот только сейчас смогла зайти на сайт, последний раз была здесь 22 июня, а потом что-то случилось и только сейчас смогла войти. В чём была причина - неразрешимая загадка мироздания.

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