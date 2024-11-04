Как выглядели женщины, о чьей внешности мы привыкли судить по портретам великих художников

Внешность многих известных женщин знакома нам только по портретам. Зачастую художники опираются на собственное видение, создавая картины, поэтому героини на полотнах могут сильно отличаться от «оригинала». Мы решили отыскать фотоснимки знаменитых моделей и узнать, как же выглядели женщины с портретов на самом деле.

Кее Вос-Стрикер

Долгое время считалось, что молодая женщина, изображенная на полотне «Воспоминание о саде в Эттене», — это сестра художника Виллемина. Однако один из исследователей предположил, что Ван Гог на самом деле нарисовал свою кузину Кее, в которую в тот момент был влюблен. Ван Гог трогательно ухаживал за барышней и, наконец, рискнул сделать ей предложение, на что Кее ответила знаменитой фразой: «Нет! Ни за что! Никогда!» После этого женщина уехала и больше никогда не встречалась с живописцем.

Лиза Трео

Трео была любимой моделью Ренуара на протяжении шести лет и появилась на многих полотнах художника. Не много известно об истинном характере их взаимоотношений, но ходили слухи, что Лиза Трео подарила Ренуару двоих детей. Их творческий союз закончился неожиданно. Спустя два года после рождения младшей дочери Лиза неожиданно перестала позировать художнику и до конца своих дней не встречалась и не разговаривала с ним. Ренуар также не упоминал Лизу ни в интервью, ни в мемуарах.

Ева Гонсалес

Ева Гонсалес была единственной официальной ученицей Эдуарда Мане. Девушка начала брать уроки у известного живописца, когда тот был не в фаворе. Последние картины мастера вызвали шквал критики, и он замкнулся в себе. Однако работа с Евой вывела Мане из этого состояния.



Мери Лоран

Мэри Лоран была дамой полусвета и музой великих мастеров. Она родилась в небогатой семье: ее мать была прачкой, а отца Мэри никогда не знала. В 16 лет Лоран смогла вырваться в Париж, где начала играть на театральной сцене. Вскоре она познакомилась с богатым стоматологом Томасом Эвансом, который стал ее содержать. Именно средства Эванса помогли Лоран открыть свой известный салон, где встречались писатели, художники и другие творческие личности. В разное время ее возлюбленными были Франсуа Коппе, Стефан Малларме и Эдуард Мане. Для последнего Лоран часто позировала.

Эмили Амбр

Эмили Амбр исполняла на оперной сцене ведущие партии сопрано. Некоторое время девушка была возлюбленной короля Нидерландов. Ее голосом восхищались многие современники, однако сейчас ее знают не как певицу, а как женщину, изображенную на известном портрете художника Эдуарда Мане «Кармен».

Алина Шариго

Алина познакомилась с Ренуаром, когда ей было 20 лет, а ему почти 40. Вскоре девушка согласилась позировать для художника. После долгого романа и рождения первого сына пара вступила в брак. Именно Алина поддерживала Ренуара, когда у него с годами развился ревматоидный артрит.



Валли Нойциль

Валли была возлюбленной и моделью Эгона Шиле на протяжении четырех лет, пока художник не решил выгодно жениться. Правда, Шиле совершенно не планировал разрывать отношения с пассией и даже предложил ей вместе ездить в отпуск, на что девушка ответила решительным отказом. После расставания Валли и Эгон больше никогда не виделись, а спустя два года девушка скончалась от скарлатины.

Алекса Уайлдинг

Алекса Уайлдинг была одной из любимых натурщиц известного художника-прерафаэлита Данте Россетти и вдохновила художника на создание многих картин. К сожалению, до наших дней дошло слишком мало фактов из биографии этой красавицы. Просто, в отличие от других моделей, Алексу и Россетти связывали только деловые и дружеские отношения — великой страсти между ними не вспыхнуло. При этом художник финансово поддерживал женщину и после того, как она перестала для него позировать.

Эффи Грей

Эффи влюбилась в художника Милле, когда тот писал портрет ее мужа Джона Рескина. Брак женщины был на редкость неудачным, так что однажды она сказала Рескину, что хочет навестить родных. Оказавшись под родительским кровом, Эффи отправила мужу обручальное кольцо вместе с сообщением о том, что подает на развод. Вскоре брак был расторгнут, а спустя год Эффи и Милле поженились. История этого знаменитого любовного треугольника стала основой для нескольких пьес, фильмов и оперы.

Фридерика Беер-Монти

Девушка родилась в зажиточной семье и с молодых лет увлекалась искусством. В 23 года она отправилась путешествовать по миру со своим возлюбленным, художником Гансом Белером, хотя родители молодых людей выступали против их романа. Когда Ганс захотел порадовать свою девушку особенным подарком, планируя купить для нее жемчужное ожерелье, Фридерика заявила, что хотела бы получить свой портрет в исполнении Густава Климта. Великий художник сначала наотрез отказывался рисовать Фридерику, но позже согласился. В 30-х годах прошлого века Фридерика переехала в Америку, где сначала работала в художественной галерее, а затем стала ее руководителем.

Мэри Кэссетт

Мэри Кэссетт называют одной из трех «великих дам» импрессионизма. Женщина с детства мечтала стать профессиональной художницей и в 22 года переехала в Париж, чтобы изучать живопись самостоятельно. Однажды Мэри увидела на витрине картину Эдгара Дега, и это изменило всю ее жизнь. Вскоре художники подружились, их связывали общие интересы, и они долгое время сотрудничали. Мэри не только писала картины, но и выступала в роли модели для Дега.

Гертруда Вернон

Гертруда Вернон происходила из аристократической семьи и в 1889 году стала супругой лорда Агнью из Лохнау. Через несколько лет дама решила заказать свой портрет знаменитому художнику Джону Сингеру Сардженту. Картина обрела небывалую популярность, что подняло престиж Гертруды в глазах общества.

Сюзанна Ошеде

Сюзанна Ошеде была падчерицей художника и часто появлялась на его полотнах. Когда любимая модель Мане решила выйти замуж, он встретил это в штыки. Правда, художник быстро изменил свое мнение, узнав, что избранник девушки, художник Теодор Батлер, происходит из довольно состоятельной семьи.

Адель Мэйер

Богатство супруга позволило Адель Мэйер войти в аристократические круги, но она не хотела посвящать все свое время светской жизни. Вместе с мужем женщина коллекционировала произведения искусства и оказывала поддержку талантам. Кроме того, Адель активно участвовала в благотворительности и боролась за права женщин. В 1897 году был выставлен ее портрет, написанный Джоном Сарджентом, где она изображена как настоящая светская львица.

Берта Моризо

Эдуард Мане часто рисовал Берту, пока та не вышла замуж за его брата. Поговаривали, что Моризо и Мане тщательно скрывали свою взаимную любовь, хотя никаких доказательств тому нет. Доподлинно известно лишь то, что известная художница была хорошей подругой Мане в течение многих лет, и они часто переписывались.

Элизабет Греффюль

Дочь князя Шиме, Элизабет Греффюль была хозяйкой одного из самых модных парижских салонов. Красотой и острым умом женщины восхищались многие знаменитые люди. Элизабет была страстной поклонницей музыки: она организовала немало известных концертов и поддерживала молодые таланты. Греффюль часто позировала художникам и фотографам.

Альма Малер-Верфель

Малер была поистине роковой женщиной и меняла мужчин как перчатки. Бурный роман Альмы и Оскара Кокошки длился два года, и художник даже посвятил ей одну из самых известных картин. Но женщина решила разорвать отношения, заявив, что боится уж слишком увлечься своим возлюбленным. После этого Малер еще дважды выходила замуж. Кокошка же продолжал любить ее до конца своих дней.