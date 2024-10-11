Пфф... Извиняться и целовать, да ты вообще молиться и благодарить должен, что кот тебе разрешает в квартиру заходить
17 женщин, которые могут добавить огня даже в самую размеренную жизнь
Истории
2 часа назад
Женщины как никто другой умеют удивлять — каждая со своей чудинкой и неповторимым взглядом на жизнь. Причем порой дают жару не только незнакомки, но и те, с которыми уже живешь годами и, казалось бы, должен знать как облупленных.
- Моя девушка заставляет меня здороваться и извиняться перед ее котом. Например, я не могу просто прийти к ней и не зайти к коту, чтобы поздороваться с ним. Или если я случайно наступил ему на лапу, я должен извиниться и, желательно, поцеловать лапку. Такое ощущение, что кот хозяин в этом доме, и вообще квартира оформлена на него. Девушку люблю, поэтому готов приветствовать и целовать эти шерстяные лапы, но поначалу это казалось странным. © Подслушано / Ideer
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- Жена на седьмом месяце беременности, за все это время никаких странных желаний не наблюдалось с ее стороны. Ни мороженого с чесноком, ни перепадов настроения, ни просьб странных посреди ночи. Я даже расстроился немного, что не будет потом, что рассказать смешного. Но тут жена как будто с ума сошла. Разбудила меня ночью, сказала сделать ей мороженое с чесноком, затем накричала, извинилась, поцеловала меня и сказала попрыгать, как кролик, чтобы ее это успокоило. Такое вот комбо получилось. © Палата № 6 / VK
- Я официант в ресторане. Заявилась к нам богатая дамочка, заказала креветок с крабами. Я все притащил, а она долго так посмотрела на меня и выдала: «Вы даже не принесете мне молока?» Я ничего не понял, какое молоко к креветкам. Шутит, что ли? Но нет. Принес ей это молоко, а она взяла и действительно запила им свое блюдо. Боже, мне нехорошо только от мысли о таком сочетании. © tboso / Reddit
- А моя бывшая просто не сказала мне, что беременна. Она вообще никому не сказала! Мы тогда еще встречались, все хорошо, регулярно виделись. Казалось, она просто немного в весе набрала, ну ладно, ничего сверхъестественного. В итоге мне позвонила ее соседка по палате, я прилетел в больницу — и только тогда узнал, что я отец! Когда увидел ее с ребенком на руках! © BlindPelican / Reddit
- Любимая позвонила в истерике. Сказала, что дома опасно находиться. Что там случилось, не признавалась, мол, сам увидишь! Я помчался домой. Жена заедала стресс пироженками в булочной под нашим домом. А прямо у нас в квартире были три паука, на потолке в гостиной. © Палата 6 / VK
- Шла сегодня по улице и услышала фразу, которая меня восхитила и чуть не размазала по асфальту своей гениальностью. Одна подруга шла бить себе татуировку, а вторая расспрашивала об этом: «Блин, это, наверное, больно?!» И тут в ответ летит эта гениальная фраза: «Света, я тройню рожала! Я больше не чувствую боли!» © Палата 6 / VK
Это она просто сетчатку глаза не укрепляла. Роды в сравнении вообще ни о чём
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- Продаю книги в книжном. Так вот, показывал одной прелестной девушке прекрасное издание «Мастера и Маргариты», она посмотрела, очень захотела купить, но попозже. Спросила номер телефона, я ей продиктовал, сказав в конце: «Запишите: Илья Книги». Она ответила: «В смысле, книги?» Я говорю: «Чтобы не забыть, что за Илья. Позвоните, скажите, что привезти, и я привезу». Ответ меня просто убил: «Да нафиг мне твои книги!» Вот так меня пытались склеить. © Палата 6 / VK
- Утром проснулась, а мой муженек мне кофе в постель, круассаны, цветочек на подносе. Сразу же начала психовать, кричать, что он что-то разбил или натворил и потому извиняется. Муж все это выслушал, посмотрел на меня и сказал: «С Днем рождения!» И поцеловал меня. Вот я дурочка... © Палата 6 / VK
- Встречалась с парнем. Красивый, умный, состоятельный. Квартира, машину из салона купил. Естественно, все за деньги родителей, но не суть. Начали встречаться, цветы привозил, подарки дарил. Все, чего только душа моя желала, исполнял. Заботливый, чуткий, короче, полный комплект, но было одно но! Его носки оставляли черные катышки по всей квартире: на ковре, на покрывале, на полу, даже на шторах они были. Так они меня бесили, что я рассталась с ним. Да, я девушка, которая бросила парня из-за катышков на носках. © Палата 6 / VK
Именно. А ещё никогда не пойму, зачем именно чёрные, серые или белые. Других цветов полно: красный, оранжевый, жёлтый, розовый, зелёный... Кайф же. Жизнь одна, и она слишком короткая!
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- Как-то соседка про свою подружку рассказывала, мол, есть парень, который в ней заинтересован, человек хороший, работает, очень воспитанный — и дальше по списку. А потом продолжение: «...но она сомневается, потому что он ее прилично старше». Я подумала, что по их меркам «прилично старше» должно быть лет 40. На всякий случай решила все-таки уточнить. Она и говорит: «Ему уже 30». Я смогла ответить только невразумительное «А-а-а... Ок». Дамам-то всего по 27, вот это я понимаю, разница в возрасте! © Orsa Valdés / ADME
- Жена проткнула себе ладонь новым ножом, задела артерию. Катание на скорой, 4 часа в больнице, заштопали, перевязали, отправили домой. Сажаю ее в машину и говорю: «Ну вот, сейчас заедем в аптеку, купим тебе обезболивающее...» Жена: «Ага. И в пункт самовывоза за заказами моими. Там рядом как раз». © IvanTyuhov / Pikabu
- Только что в такси еле сдержался, про себя ржал как конь. Таксист берет трубку, далее монолог: «Привет, ты чего ревешь? Ты мне позвонила и расстроилась? А, ты мне не дозвонилась и ревешь? В смысле ты со мной поговорила и ревешь? А-а-а, ты позвонила мне, попала на другой номер, расстроилась что не поговорила со мной, и ревешь? В смысле я виноват?!» © Izergon / Pikabu
- Жена 45 минут разговаривает с сестрой по телефону. Слышу, что обсуждают акул, масло для волос, работу, днюху, тестя. Чувствуется, разговор близится к завершению. Уже пошли эти «угу», «мугу», «ну, давай», «ага». А потом сестра говорит: «Так вот, я тебе вообще чего звонила... » И поехали на новый круг. © RobinBaskin / Pikabu
- У супруги взломали страничку в соцсети, объяснил, как восстановить доступ и сменить пароль. Через неделю получаю от нее сообщение: «Привет». Она при этом спит в соседней комнате. Да что же такое! Бужу, говорю, что ее опять взломали, спрашиваю, какой пароль она поставила после первого взлома? И оказалось... Тот же самый! Ведь другой-то может и забыть. Сменил пароль на новый, подключил двухфакторную аутентификацию. © MiMister / Pikabu
- Погулял вчера с друзьями, пришел домой, обнял жену и завалился спать. А с утра чувствую — жена смотрит на мою шею с круглыми глазами. И спрашивает, мол, что за фигня. А там засос! Я в панике, без понятия, откуда он, на меня наседает жена, очная ставка, час диких расспросов. И в итоге выясняется, что это, блин, она сама мне поставила ночью засос и думала, что я с утра расколюсь и признаюсь ей в чем-то! Типа на понт взяла, а в конце говорит, мол, не обижайся! Это пипец, товарищи! © PeaceBr0 / Pikabu
- Звонит мне жена:
— Кот пришел, сел на клавиатуру ноутбука, и тот погас.
Я, понимая, что нажалась комбинация переключения экранов, сначала попытался объяснить, какие значки на клавиатуре надо искать. Потом понял, что это долго, и сказал, что приду вечером, посмотрю. Перезванивает.
— Вечно ты всем помогаешь, а мне не можешь! Сама все починила, без тебя!
— Как? — спрашиваю.
— На клавиатуру опять кота посадила, и все заработало. © bat625 / Pikabu
- На той неделе коллега пришла на работу и практически с порога начала возмущаться:
— Представляете, купила кефир, положила в сумочку, а в троллейбусе его слямзили!
Мы всем коллективом посочувствовали и коллеге, которая осталась без кефира, и ворам, у которых жизнь настолько тяжелая, что приходится красть продукты в транспорте.
Через два дня, когда она полезла в сумочку за обедом и, видимо, застала ее полностью залитой, мы услышали новое возмущение:
— Да е-мое, а кефир-то, оказывается, не слямзили! © qmount / Pikabu
А вот еще несколько женщин, без которых жизнь точно была бы скучнее:
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