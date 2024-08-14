14 кадров, от чьих поступков просто нет слов — одни эмоции

Из садика как-то дочь забирала, она показала мне рисунок снеговика. Естественно, я сказала, что красиво и что она умница. Это видела другая девочка. Пока мы собирались, за ней пришла мама, и девочка тоже принесла ей свой рисунок в ожидании похвалы. В ответ услышала: "Что это такое? Что за мазня? Ничего не понятно". Никогда не забуду глаза той девочки, такое разочарование, такое страдание... Зачем так говнять своего же ребёнка, не понимаю? Ну скажи, что бока не сильно круглые получились, давай покажу и нарисуйте вместе.