Родителям новенькой девочки - респект!
И нет, общение с настырными соседями все равно не спасет от сложностией с социализацией в школе. Этот ребенок уже такой, какой он есть, и очевидно, что душой компании он не станет. Ну и ладно.
14 кадров, от чьих поступков просто нет слов — одни эмоции
Порой люди вокруг так чудят, что невольно возникает вопрос: «А мы точно с одной планеты?» И когда объяснений поведению такого уникума у нас не находится, мы делимся своими историями с другими. А вдруг они нам смогут рассказать, в чем же тут соль.
- В наш подъезд въехала пара с ребенком. Конечно, моя дочь хотела познакомиться с новенькой девочкой. Попробовала заговорить с ней раз, второй, а та молчит и отворачивается. Потом уже ко мне подошли ее родители и попросили сказать моей дочке, чтобы она не навязывалась к их ребенку. А на мое: «Почему?» — они ответили: «Потому что наша Алина с кем попало общаться не будет». © Мамдаринка / VK
- Было нам с братом лет по 12, дома одни. Приходит женщина из электросетей. И мы видели, как она сорвала пломбу с нашего счетчика. Потом она что-то записала и ушла. И где-то через месяц приходит снова к нам и выписывает, блин, штраф за сорванную пломбу! Матери дома не было, она сутками работала, а мы ничего доказать не смогли. Сейчас мне уже 32, я до сих пор помню эту мадам. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 17, меня пригласили в гости к другу. У него во дворе стояло несколько прикольных шалашей, на гриле что-то жарилось и был огромный холодильник с напитками. Все было просто потрясающе. В какой-то момент я попросилась в туалет, и друг провел меня в дом. Там было столько тараканов, что казалось, будто все шевелится. За 5 минут, проведенных внутри, мне приходилось отмахиваться от них каждые 30 секунд. А его семья вела себя так, будто ничего не случилось. Больше я туда не возвращалась. © momonomino / Reddit
- Вчера муж пришел с работы, я сразу же побежала в ванну, а муж остался с нашей трехлетней дочерью. Выхожу, а они «ужинают». Играют в ресторан. Только вот дочка ест настоящие персики, а папе она «приготовила макароны». И муж сидит и давится макаронами. Сухими. Прямо из пачки дочурка ему насыпала. И главное же, блин, муж их прям ест! Жует, глотает. Вы бы видели его лицо, когда я сказала, что не обязательно их есть, можно только сделать вид. Типа: «Ням-ням-ням, как вкусно». «А я уже штук 15 съел», — грустно сказал муж. 32 года человеку. © Мамдаринка / VK
Родителям новенькой девочки - респект!
- Четырехлетняя дочь нарисовала красками портрет своей бабушки. Очень ждала бабушку в гости, чтобы подарить его. А бабушка посмотрела на картину, закатила глаза и сказала, что цвета подобраны неудачно. И нос слишком большой. А глаза у бабушки голубые, а не зеленые. На мою просьбу прекратить критиковать ребенка ответила, что это здоровая критика. И я попросила нашу бабушку уйти. Успокоила дочь. Мы вместе нарисовали нашу любимую собачку. Я хвалила рисунок дочери, она и правда молодец. Но вечером с работы пришел муж и наехал на меня за то, что я обидела его маму. Считаю это несправедливым и по отношению к ребенку и ко мне. И поражаюсь тому, как некоторые взрослые не понимают адекватных вещей. Например, того, что деток надо поддерживать, а не критиковать. © Палата № 6 / VK
- Поехала с детьми на море к родне соседки, с которой очень хорошо общались. И соседку как подменили. Из доброй и понимающей она превратилась в деспота. Не просит — требует и приказывает. Хамит. Орет на нас. Детей задергала: то нельзя, это нельзя. Мы спокойные воспитанные люди. Бардак не наводим, ничего не портим, культурно общаемся. К сожалению, не могла сразу поменять билеты обратно, их не было. В итоге нашла все-таки. Как только соседка узнала, что я поменяла билеты и мы уезжаем, сразу изменилась — опять стала доброй. Теперь говорит, что я плохая, ее оставляю и уезжаю. А мы должны были вместе уезжать. Ну нафиг таких людей. © Мамдаринка / VK
- Я провела ночь в доме своего школьного друга, а утром он попросил у меня 10 долларов за коммуналку и еду, которую мы съели. А я вообще-то принесла закуски и напитки. Больше я с ним не общалась. © DreamyGirl_X / Reddit
- Иногда мне очень трудно общаться со своими бездетными подругами. Недавно они решили, что нужно сходить в горы. И, конечно же, я сказала, что это очень классная идея, но я не могу пойти со своей двухлетней дочерью. Подруги спросили, мол, почему это. А я объяснила, что у нас нет опыта хождения в горы, что идти туда с маленьким ребенком неподготовленным — это безответственно. На что подруги обиделись и сказали, что в сети много молодых мам ходят в походы с детьми, а мне просто лень! И я порчу им планы. © Мамдаринка / VK
Из садика как-то дочь забирала, она показала мне рисунок снеговика. Естественно, я сказала, что красиво и что она умница. Это видела другая девочка. Пока мы собирались, за ней пришла мама, и девочка тоже принесла ей свой рисунок в ожидании похвалы. В ответ услышала: "Что это такое? Что за мазня? Ничего не понятно". Никогда не забуду глаза той девочки, такое разочарование, такое страдание... Зачем так говнять своего же ребёнка, не понимаю? Ну скажи, что бока не сильно круглые получились, давай покажу и нарисуйте вместе.
- Я провела ночь в доме подруги. Кровать стояла в ее швейной комнате. Все выглядело аккуратно и опрятно. Ложусь спать. Просыпаюсь через час — а у меня по голове и всему телу будто что-то ползает. На мне повсюду были маленькие жучки — это была жесть просто. © IamtheStinger / Reddit
- Раньше у меня был один коллега, который после расставания с женой перестал стирать свои вещи. То есть это было видно, а еще это было невозможно не унюхать. Коллектив у нас тесный, никто ни с кем не церемонится, поэтому ему об этом прямо и сказали. В ответ услышали гениальное оправдание: «Я никогда сам не стираю свои вещи, потому что это унижает меня как личность». Сразу отпали вопросы, почему ушла жена, но это его никак не оправдывало. В итоге все коллеги ответили, что или он начинает принижать себя как личность и начинает стирать вещи, или мы засунем его самого в стиральную машину. На следующий день пришел в чистом. © Палата № 6 / VK
- Выбирала одежду в магазине: много чего уже насобирала и отнесла вещи в примерочную. Потом еще что-то взяла, захожу, а одного платья нет. Оно еще и было со скидкой, последнее в магазине. Я думаю: «Да что за фигня?» Консультант тоже ничего не убирала. Начинаем с ней искать платье и замечаем его через одну кабинку. Я говорю: «Женщина, это вообще-то я себе откладывала, нафига взяли?» А она мне отвечает: «Вы его еще не купили, так оно не ваше. Лучше нужно следить за вещами, а теперь поезд ушел». Вот и что с такими делать? Я же не буду драться с ней за платье. Даже продавщица была в шоке, пыталась сделать ей замечание, но до одного места. Ну ничего, видели бы вы мое довольное лицо, когда эта мадам в него не влезла. Каждый раз думаю, что меня уже не удивить, но потом снова удивляюсь людям. © Карамель / VK
Вот это вопрос с запахами, нестиранных веще и немытого тела, такой больной.. я играю в теннис в фитнесе и ко мне в пару попадает молодой мужчина, он стал последнее время менять футболки, но не моется все равно(( все мужчины пахнут после игры, но это свежий пот и это нормально, но он.. как будто не моется никогда.. а сказать - как скажешь?(
- Недавно заходил в гости к своему брату и его жене. Странный был вечер, потому что они серьезно поссорились. Подробностей я не узнал, но что-то случилось такое, что они уже почти неделю практически не разговаривают. Полностью игнорируют друг друга и едят в полной тишине. Когда я был в гостях, то они все равно не общались между собой, а говорили по очереди, и я тоже с ними говорил как бы по очереди. Звучит очень странно, но я уже привык к их заскокам и в целом нормально провел вечер. Еще мне нравится то, что как бы сильно они ни ссорились, вечером они все равно садятся рядом и смотрят вместе сериал. Начинали же вместе, поэтому и закончить нужно вместе. © Палата № 6 / VK
- Провела ночь в доме тети моего парня. Мы собирались провести там все выходные, но когда я увидела, где буду спать, то уговорила парня уехать домой. Спальня была невероятно захламлена, а под покрывалом на кровати валялись грязные тарелки и вилки. Простыни тоже были грязные. Я не спала всю ночь. Дом был в прямом смысле слова свинарником. И они знали, что мы приедем. © Charliewhiskers / Reddit
- Я назвала дочку Аделиной. Красивое благородное имя с очень классным значением. Но родственники мужа плевать хотели, как ее зовут — называют ее Адой. Потому что им так проще. А на все мои исправления отмахиваются, мол, это одно и тоже. Мама моя не лучше: сказала, что ей больше нравится Аделаида, так и обращается к внучке. Ну офигеть! Если мою маму зовут Таня, то мне ее можно Зоей называть? Вдруг мне так больше нравится. © Палата № 6 / VK
А если вы еще сомневаетесь в том, что вокруг полно людей с очень своеобразной логикой, то вот вам еще подборка похожих историй.
Комментарии
А как сокращенно звать Аделину? Адой нельзя, Линой? Или тоже забракуют
Не понимаю людей, которых бомбит от того, что кто-то называет не тем именем, которое нравится. Ну нравится тебе Аделина — называй только так. У других есть желание называть по-своему. Только сама Аделина имеет право требовать, чтобы ее не называли неприятным ей именем.
Про бардак в чужом доме -страшное дело😱Наблюдала в одной семье, где мама была вся такая "фифа", как тараканы ползали в детской, где новорожденный ребёнок спал, до сих пор с ужасом вспоминаю😕
с критикующей бабушкой прям не знаю. Таких дураков ребёнок встретит ещё много. Надо объяснить ему почему человек так поступает, поговорить с дочкой, а не с бабушкой