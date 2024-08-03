19 кадров, которые отмачивают каждый божий день
Истории
3 часа назад
Вроде все мы люди-человеки, но порой коллеги или близкие так чудят, что уже как-то и не уверен, что мы с одной планеты. И, как ни крути, логика другого человека может так и остаться неразрешенной загадкой.
- Вляпалась в отношения с мужиком. Через пару месяцев заметила, что на еду уходит какая-то прорва денег. Еще бы, мужик приезжает, я его кормлю, а он такая цаца гурманистая. В общем, попросила привезти продукты. Назавтра он заявился и с порога вручил мне два задрипанных глазированных сырка и пачку вафель. А потом пошел на кухню и начал ругаться, что ужина нет. А мы же даже не жили вместе! Сырки он, кстати, после скандала забрал, а вот вафли остались мне. © Подслушано / Ideer
- Стояла себе на улице, ждала подругу, никого не трогала. Вдруг подбегает молодой человек, подхватывает мою руку и, слегка наклонившись, целует ее. Я от шока замерла, как столб, думаю: "Хоть бы не маньяк!" Но парень, не отпуская моей руки, выдал: "Миледи, ваши брови похожи на тараканьи усы - это так очаровательно". После чего он снова чмокнул мою ладонь и скрылся, оставив меня с кучей вопросов. © Палата 6 / VK
- Когда я сидела в декрете, бывший муженек притаранил мне торт-мороженое в виде сердца. Я его открыла, а внутри - одноразовая ложка в помаде и немного поедено с краю. На мой вопрос муж, не моргнув глазом, заявил, что это все его напарник. Кстати, работал он тогда патрульным. © Оксана Жиленко / Dzen
- Мой бывший просто с ума сходил, когда громкость телевизора была на 11 - сразу переключал на 12. Он признавал только четные цифры. Но числа, кратные 5, были в порядке. © motherearthforprez / Reddit
- Как-то раз мой мужчина решил подарить мне красивое кружевное белье. Но абсолютно "азиатского" размера. Мне, конечно, было приятно, что он оценивает меня килограммов так на 60 меньше, но пришлось отправить подарок обратно. © E.L. / ADME
- Мой муж иногда во время работы сидит за компьютером на корточках вместо того чтобы сидеть, как все, на пятой точке. Это выглядит очень странно: пальцы его ног как бы сжимают сиденье, и он напоминает мне горгулью на крыше. © Codydarkstalker / Reddit
- Разговаривали как-то с коллегой про период в ее жизни, когда она решила расстаться со своим мужчиной. И она говорит что-то вроде: "Ну и вот, когда он меня бросил..." "Постой", - говорю я, - "разве это не ты его бросила? Ты же ему сказала, чтобы он уходил, потому что он тебе больше не нужен и видеть его ты больше не хочешь?" "Ну да," - отвечает она. - "Но ведь он после этого ушел!" © FatherSeraphimus / Pikabu
- Один милый молодой человек подарил мне как-то на день рождения красивый букет красных роз и ветку небеленого коралла. Ну я и заинтересовалась, пахнет ли коралл морем. Кавалер отреагировал мгновенно: завопил, чтобы я не совала туда свой нос, так как коралл был найден у помойки. Я даже не нашлась, что ответить. © Марина Кузнецова / Dzen
- Помню, жила одно время с парнем. Потом он мне изменил и ушел к той другой девушке. Ну, думаю, ок. Через полгода звонок от моего бывшего. У меня в голове мысль, мол, неужели он что-то из вещей забыл? Но нет. Звонит, потому что к нему едет мама. Я офигела и спрашиваю, мол, а я каким боком? Он такой: «Ну я тут у новой девушки на птичьих правах, а моя мама едет и предупредила уже по факту, что едет. Пускай она у тебя поживет пока.» Я отказала. © Татьяна Г. / Dzen
- Я очень люблю своего парня, но он постоянно пахнет так, словно носит под мышками сырой лук. Он принимает душ каждый день, но через 2 часа запах снова появляется. Бойфренд сказал, что не любит пользоваться дезодорантом, потому что там есть химикаты. Намеков не понимал. А когда я не выдержала и прямо заявила, что он воняет, то расстроился. Я купила ему натуральный дезодорант на время нашего отпуска, а он так и не прикоснулся к нему. Что мне делать? Я очень люблю этого человека и не хочу ранить его чувства, но не могу проводить с ним время без открытого окна. © Legitimate_Catch_882 / Reddit
- Спросил как-то у жены, где у нас средство для мытья полов.
— Под мойкой.
— А конкретнее? Тут дюжина бутылок.
— Сиреневая.
Я окинул взглядом флаконы: белые, зеленые, желтые, черные. Был даже какой-то разноцветный. Сиреневого не было.
— Оль, тут нет сиреневого.
Ольга подошла, вытащила один из флаконов и сунула мне в руки. Я растерянно посмотрел на бутылку. Она была белой с синей крышкой.
— Ну и в каком месте она сиреневая?
— Как это в каком? Внутри конечно, — удивляясь моей тупости, ответила Ольга.
Я посмотрел. Жидкость во флаконе действительно была сиреневого цвета.
- Пытался я как-то закончить отношения со своей девушкой. Мы на тот момент встречались где-то 2 месяца. За этот период я понял, что между нами вряд ли что-то может быть, поэтому решил действовать на опережение. Позвал ее гулять, мы последний раз провели день вместе, после чего я ей говорю: "Алина, давай разойдемся". Она смотрит на меня, как на дурака, и отвечает: "Давай! Но только так, чтобы я тебя видела!" © Палата №6 / VK
- На заре совместной жизни с мужем я по случаю приготовила для нас классный стол. Все пахло божественно: и мясо, и салаты, и десерт. Села, жду благоверного. И вдруг в комнату вместе с мужем заползает облако крепчайшего одеколона. Все запахи перемешались, у меня аж слезы из глаз, спрашиваю: "Ты зачем набрызгался перед едой?" Ответ убил: "Но я же в гости шел". © Зинаида Лищинская / ADME
- Бывший как-то спросил, что бы я хотела на 8 марта. И я прямо пальцем тыкнула ему в набор посуды из 45 предметов в магазине. Как сейчас помню, он был прозрачный с красными маками. Бывший еще обрадовался, мол, недорогой. По итогу приволок мне набор из 25 предметов дикой желто-розовой расцветки со словами: "Представляешь, он дешевле оказался"! © Маy / ADME
- У моего мужа есть дурная привычка - оставлять все дверцы шкафов и ящики открытыми. И так каждый раз, когда он заходит на кухню. Супруг работает до поздней ночи, и иногда я засыпаю в кресле, ожидая его. Просыпаюсь, когда он возвращается домой, и обнаруживаю, что он готовит на кухне, а все дверцы шкафов нараспашку. Даже те, откуда ему ничего не было нужно! Раньше меня это напрягало, но потом я вдруг поняла: если это самая большая проблема, которая у нас есть, то нам просто чертовски повезло друг с другом! © Franny___Glass / Reddit
- У мужа заскок. Приходит с работы и просит погреть ему еду. Я говорю: "Ты же не ребенок, разогрей сам". Он на это обижается и начинает шантажировать, что в таком случае сделает себе бутеры и не будет есть нормальную еду. Я считаю, что это заскок и детский каприз, включается дикое сопротивление. А он говорит: "Для меня это важно, я считаю это проявлением любви". Я все равно не разогреваю, а он ходит и обижается. Не могу понять, это я слишком упертая или он капризное дите. © Подслушано / VK
- Я мужу давно ничего не дарю. Заметила, что он стал бояться моих подарков. Раньше покупала ему классные вещи, а потом вижу - муж сторонится их, хоть размер и цвет подходят. Спросила, мол, что за фигня? Ответ ошарашил: оказывается, свекровь ему нашептала, что вдруг я на эти вещи наворожила. Спрашиваю, мол, о чем он думал? Живем вместе давно, всего достигли, все есть. А он глазами хлоп-хлоп и молчит. Ну, мне же легче. Теперь ничего не дарю, да и чего уж там, нам по 65, какие уж тут особые радости от дня рождения. © Зинаида Лищинская / ADME
- Мой любит брать маленькие пакетики с молотым перцем из фастфуда и пересыпать их содержимое в нашу перечницу, хотя у нас и так достаточно перца. Ну, чем бы дитя ни тешилось. © officesloth / Reddit
- Как-то пару лет назад подвозил после работы девушку-коллегу из соседнего кабинета, которая, как оказалось, живет в паре кварталов от меня. Ну жалко, что ли? Работать заканчиваем в одно время, от маршрута стандартного отклоняться не надо, а дорогу можно скрасить беседой. Так и ездила она со мной практически каждый день месяцев 5. И вот однажды зашел я к ней в кабинет, где так же сидел мой приятель, поболтать. Моя пассажирка похвалилась, что вчера испекла пирог. Я в шутку спросил ее, почему она мне один кусочек не принесла. Ответа не последовало. На следующий день она со мной уже не поздоровалась, а приятель сказал, что она назвала меня ужасно алчным. Вот так и я оказался алчным. © Ryl0n.0b0ev / Pikabu
А вот еще несколько кадров, чью логику не понять никаким умом:
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