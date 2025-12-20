Действительно, такая Марфуша может получится только в результате system error.
Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы стали обычными пенсионерами
Какими бы стали наши любимые герои из новогодней классики, если бы годы действовали и на них? Представьте: Марфуша борется с кассой самостоятельного обслуживания в супермаркете, а Анна Сергеевна продолжает активно завлекать ничего не понимающих дедулек. С помощью нейросетей мы заглянули в будущее Нади, Лукашина, Настеньки, товарища Саахова и других культовых персонажей кино. Приготовьтесь к ностальгической и забавной встрече со старыми знакомыми!
1. Марфуша — «Морозко»
2. Снежная Королева — «Тайна Снежной Королевы»
Не, эта на личном авто бы ездила))) вернее, заставляла бы Кая возить)))
3. Надя и Лукашин — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
4. Настенька — «Морозко»
5. Аленушка и Сатанеев — «Чародеи»
6. Огурцов — «Карнавальная ночь»
7. Снежная Королева — «Снежная королева»
8. Снегурочка — «Снегурочка»
9. Товарищ Саахов — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
10. Шурик и Лида — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Расплавленные мозги нужно иметь,чтобы фантазировать так🤨
А главное - зачем???
11. Жорж Милославский — «Иван Васильевич меняет профессию»
12. Анна Сергеевна — «Бриллиантовая рука»
13. Людмила Свиридова — «Москва слезам не верит»
14. Нина — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
15. Ульяна Андреевна Бунша — «Иван Васильевич меняет профессию»
Третьей фотографии не хватает, как на самом деле выглядят эти актёры в преклонном возрасте!
