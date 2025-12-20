Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы стали обычными пенсионерами

Кино
2 часа назад
Какими бы стали наши любимые герои из новогодней классики, если бы годы действовали и на них? Представьте: Марфуша борется с кассой самостоятельного обслуживания в супермаркете, а Анна Сергеевна продолжает активно завлекать ничего не понимающих дедулек. С помощью нейросетей мы заглянули в будущее Нади, Лукашина, Настеньки, товарища Саахова и других культовых персонажей кино. Приготовьтесь к ностальгической и забавной встрече со старыми знакомыми!

1. Марфуша — «Морозко»

Phoenix
19 часов назад

Действительно, такая Марфуша может получится только в результате system error.

2. Снежная Королева — «Тайна Снежной Королевы»

3. Надя и Лукашин — «Ирония судьбы, или С легким паром!»

4. Настенька — «Морозко»

5. Аленушка и Сатанеев — «Чародеи»

6. Огурцов — «Карнавальная ночь»

7. Снежная Королева — «Снежная королева»

8. Снегурочка — «Снегурочка»

9. Товарищ Саахов — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

10. Шурик и Лида — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Шанталь
37 минут назад

Расплавленные мозги нужно иметь,чтобы фантазировать так🤨
А главное - зачем???

11. Жорж Милославский — «Иван Васильевич меняет профессию»

12. Анна Сергеевна — «Бриллиантовая рука»

13. Людмила Свиридова — «Москва слезам не верит»

14. Нина — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

15. Ульяна Андреевна Бунша — «Иван Васильевич меняет профессию»

valeriy semeikin
19 часов назад

Третьей фотографии не хватает, как на самом деле выглядят эти актёры в преклонном возрасте!

