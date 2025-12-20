Как бы выглядели герои наших любимых новогодних фильмов, если бы стали обычными пенсионерами

Какими бы стали наши любимые герои из новогодней классики, если бы годы действовали и на них? Представьте: Марфуша борется с кассой самостоятельного обслуживания в супермаркете, а Анна Сергеевна продолжает активно завлекать ничего не понимающих дедулек. С помощью нейросетей мы заглянули в будущее Нади, Лукашина, Настеньки, товарища Саахова и других культовых персонажей кино. Приготовьтесь к ностальгической и забавной встрече со старыми знакомыми!