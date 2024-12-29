16 новогодних воспоминаний, которые греют душу, словно варежки ладошки

Вроде все мы празднуем Новый год примерно одинаково: наряжаем елку, нарезаем оливье, рассказываем детям одну и ту же историю про Деда Мороза, приносящего подарки. Но у каждого в семье бывают свои традиции или порядки, воспоминания о которых так и греют душу. В этой подборке вы наверняка найдете ту историю, которая напомнит вам о вашем собственном детстве или юности.