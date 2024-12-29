Я помню, что когда появились Сникерсы, Марсы, Твиксы и прочее, в магазинах уже все было, а вот денег у людей не было...
Когда были пустые полки, мы не знали ни про Марсы с Баунти, ни даже про йогурты.
16 новогодних воспоминаний, которые греют душу, словно варежки ладошки
Вроде все мы празднуем Новый год примерно одинаково: наряжаем елку, нарезаем оливье, рассказываем детям одну и ту же историю про Деда Мороза, приносящего подарки. Но у каждого в семье бывают свои традиции или порядки, воспоминания о которых так и греют душу. В этой подборке вы наверняка найдете ту историю, которая напомнит вам о вашем собственном детстве или юности.
- Когда мне было 6 лет, в магазинах полки пустовали, но родители решили сделать нам с сестрой чудо. Посадили в прихожей игрушечного гнома и сказали, что он волшебный. И вот около полуночи папа сказал, что слышал какой-то шум в прихожей. Мы пошли смотреть, а там нас ждал сладкий сюрприз от гнома: это были маленькие сникерсы, марсы, баунти и твиксы. Мы удивились их размеру, но сразу решили, что гном маленький и большие батончики ему было бы тяжело нести. Это сейчас кажется, что ничего в этом удивительного нет, эти батончики в каждом магазине можно приобрести. Но тогда родители нам подарили сказку. © Палата № 6 / VK
- Я рос в маленькой деревне, где было всего 3 улицы. 31 декабря 2001 года мне было 13 лет, и я очень ждал вечера! В воздухе витала атмосфера праздника, ведь много вкусного стояло в холодильнике, из печных труб заснеженных домов валил дым, а в окнах соседей мигали гирлянды. А я, как обычный деревенский мальчишка, кормлю животных, рублю дрова, убираю снег у калитки. И, несмотря на эту рутину и приличный мороз, жду вечера! Ведь знаю, что мама мне в подарок купила «Киндер-сюрприз» и даже знаю, где он спрятан. И вот за окном стемнело, стол накрыт, а за столом мы: бабушка, мама и я. Много вкусностей, но я, естественно, жду подарок. В то время мне очень редко удавалось получить это заветное яйцо с игрушкой! Осталось минут 15 до полуночи, как вдруг в доме гаснет свет. Оказалось, электричество отключили во всей деревне. Как же я расстроился тогда! Но мама зажгла керосиновую лампу и попросила проверить, не положил ли Дед Мороз под нашу пластиковую елку подарок. Я давно не верил в Деда Мороза, но это был момент по-настоящему волшебный. И вот я делю шоколадную часть яйца на троих, открываю заветный шоколадный пластик, и в этот момент дают электричество. Вновь замигала гирлянда, запели из телевизора артисты! В яйце был деревянный самолетик, который стал в ту ночь для меня чем-то большим, чем просто игрушка. © AlSaibot / Pikabu
Я помню, что когда появились Сникерсы, Марсы, Твиксы и прочее, в магазинах уже все было, а вот денег у людей не было...
«А у меня до сих пор жив деревянный паровозик с бордовыми колесами».
- Дни рождения в детстве у меня были скучные. Родители могли от меня отделаться «ненастоящим» подарком вроде платьица. То ли дело Новый год! Сначала я получала подарок на утреннике в школе, потом ехала на елку. А главное — Дед Мороз. От него я получала все самое шикарное. Так, однажды он принес мне игрушечный холодильник, который выглядел совсем-совсем как настоящий. Металлический эмалированный корпус, а внутри зажигалась лампочка при открывании, а при закрывании дверца мягко «чпокала», ну, если кто помнит холодильник «ЗИЛ» — вот с таким звуком. А еще внутри были морозилка и решетчатые полочки... Это было настоящее детское счастье. © A. Kurilina / Dzen
- Мои мама и папа встречались в конце 60-х. И как-то раз они вместе собрались отмечать Новый год, а накануне встретились, чтобы нарядить елку. А под елку поставили саночки из фанеры, которые сами сделали и расписали вдвоем, а в саночки положили нехитрые подарки. Эти самые саночки до сих пор каждый год занимают свое почетное место под елкой и радуют уже четвертое поколение. Мои родители вместе до сих пор, живы и здоровы, и каждый праздник вспоминают тот замечательный день, когда они совсем еще юные делали эти нехитрые саночки. © Алла Савенко / Dzen
- У родителей моих была большая дружная компания — родственники, друзья. И на празднование Нового года они всегда выбирали тему, и все дружно изготавливали наряды. В один год тематика была «Три мушкетера». Роли выбраны, костюмы готовы. Перед самым праздничным застольем появляется неучтенный товарищ без роли и костюма. Спешно нарекают его кардиналом, наряжают в «у кого что осталось». Но кардиналу положена шапочка, а где ее взять? Мне было 5 лет, и меня обступила толпа любимых дядь и теть, которые уговорили меня расстаться с красным мячиком, который превратился в кардинальскую шапочку. А вот купили ли мне мяч на замену, как все обещали, я уже не помню. © user6714825 / Pikabu
- Когда мы с братом были маленькие, редко видели отца. Он работал вахтенным методом, не помню ни одного Нового года, чтобы он проводил с нами. Близился очередной Новый год, мы ждали Деда Мороза. Мы верили, что он настоящий, и писали ему письма с пожеланиями. А желание у нас в этот раз было одно — встретить этот праздник с папой. Но папы, как всегда, не было рядом... Время близилось к 12, а Дед Мороз все не приходил. Вдруг мама сказала, что увидела, что кто-то промелькнул возле окна. «Наверное, Дед Мороз пришел!» — крикнули мы хором. И помчались к двери одеваться: мы всегда наряжали елку во дворе и там же находили подарки. Выбежали, а из-за елочки вышел папа! Дед Мороз исполнил наше желание! Сам он не пришел, но его мешок стоял под елкой с нашими подарками. Это был самый волшебный Новый год: светились счастьем глаза мамы, звучал веселый смех, и никто не хотел спать. © Не все поймут / VK
- Было мне 5 лет. 31 декабря мы собирались в гости, и я переживала, что останусь без подарка, так как Дед Мороз не найдет меня дома! Я у бабули об этом спросила, а она ничего толком не сказала. Все новогоднее настроение пропало, и тут звонок в дверь, бабушка распахивает ее, а за ней почтальон. Но я уж надежд ни на что не питаю: бабуля заранее говорила, что посылку почтальон папе принесет. И вот заносит бабушка в руках коробку и с таким удивлением говорит:
— Смотри, а посылка-то тебе!
Я поражена, подхожу к столу, смотрю на коробку в крафтовой бумаге, перевязанную веревкой, на месте узла сургучная печать — все как положено. Читаю ... Екатерине от Деда Мороза, Великий Устюг. Мои глаза надо было видеть! Я в оцепенении минуты две, наверное, простояла. Открываю, а там детская косметика, как я и мечтала. Бабуля улыбается и говорит: «Ну вот! А ты переживала!» © Buenka / Pikabu
Какой милый трогательный рассказ про папу. Представляю радость и счастье ребятишек встретить Новый год всей семьёй.
- Когда-то очень давно мы 2 года жили у тети в ее частном доме, занимали одну комнату. Всего нас на всю нашу большую семью было 5 детей, и мы все были примерно одного возраста. Так вот наши родители, помню, с получки всегда покупали и вешали конфеты на елку. Классно было, но уж очень быстро они исчезали. Через пару-тройку дней подойдешь, цап конфету — а там уже только фантик, опоздала. © Людмила С. / Dzen
- Мы с семьей жили вместе с бабушкой и дедушкой. На Новый год ставили елку, наряжали, сами с бабушкой мастерили бусы из бисера, гирлянды бумажные, бабушка вязала корзиночки, в которые клали конфеты. А мы детьми дно их выворачивали и конфеты подъедали, а корзиночка при этом казалась полной. Помню, что на Новый год стол ломился от пирожков, салатов и холодца, отец делал гуся с яблоками, мама пекла «Наполеон». А когда всей семьей садились за стол, смотрели «Голубой огонек», а потом «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». До 12 никаких подарков, но потом они появлялись, причем еще хитро запрятанные: и куклы, и железные дороги, и конструкторы. С утра 1-го тоже остатки каких-то подарков были под елкой. 2-го числа родители шли на работу, а у нас, детей, наступали каникулы. И начиналось: каток, лыжи, снежки, санки, по телику «В гостях у сказки» или мультики. И при этом никаких домашних заданий! © Татьяна / Dzen
"Кyдa уходит детство,
В те дальние края,
К ребятам по соседству
Тaким же, как и я..."
«А я нынче сосну украсила старыми игрушками в память о родителях».
- Как-то на Новый Год поехала к сестре в Сибирь. Они жили с мужем в маленьком поселке. 31 декабря, а сестра ничего не готовила. Ближе к полуночи достала огромную сковородку, нажарила мяса и картошки, достали капусту, грибы, огурчики, рыбу, накрыли стол, дождались курантов и легли спать. А наутро поехали к отцу мужа в деревню и целый день катались на лыжах, коньках, с горок. Когда замерзли, прибежали в дом, старики накрыли бесхитростный стол, но так как все было приготовлено в печке, было очень вкусно. Прошло уже очень много лет, но я до сих пор помню этот Новый год как лучший в моей жизни. © Алла медведева / Dzen
- Мои родители развелись, когда мне было 5. Отец съехал, а я остался жить с мамой и бабушкой. В письме Деду Морозу я не просил сладкого или подарков. Написал, что очень хочу провести праздник как раньше, всей семьей. Это было настоящее новогоднее чудо, когда отец 31-го пришел с подарками. Пускай они и объединились лишь на один вечер ради меня, но это был лучший день моей жизни! Мама рядом с папой, елка, новогодний концерт по телику и много салатов. Я был счастлив, как никогда! © Не все поймут / VK
- На Новый год с мамой остались с ней одни. Она из кожи вон лезла, чтобы добыть копеечку, но наскребала лишь на коммуналку и на поесть. И вот 31-го отработала смену, устраивать шикарное празднество у нее сил нет. Я прибрался дома, пока ее ждал. Она пришла, спросила: «Что готовить будем?» А я попросил... макарон с жареной курицей. И вот наступил Новый год. Мы сидим с мамой, улетаем жареную курицу и спагетти. Заедаем мандаринами и пьем «Буратино». Мы пели, танцевали и отлично встретили Новый год вдвоем. Это одно из наших с мамой лучших воспоминаний. Макароны с курицей дома с тех пор мы называем «салат „Новогодний“». Мне 39. Послезавтра еду к маме в гости с семьей. Меня ждет мой «салат». Вспоминаю это и почему-то реву! © StavNick / Pikabu
- А один раз 31 декабря мы с отцом и дедом пошли покупать елку около метро. Но пришли после обеда, поздно, и нам, естественно, ничего не досталось. Так мы собрали оставшиеся от елочного базара веточки, принесли их домой, сделали большой пучок, поставили в 3-литровую банку с водой и нарядили. Ничего красивее и ароматнее никогда больше не видел и не нюхал. И простояла у нас эта новогодняя икебана больше месяца. © Марат Д. / Dzen
- У нас в семье на горячее всегда лепили пельмени, некоторые с сюрпризом, в качестве которого клали зеленый горошек или вареную морковку. Если попался счастливый — загадывай желание! Елка до 31 декабря стояла на балконе, часов в 6 вечера, когда взрослые приходили с работы, дерево ставили в ведро с песком, с антресолей доставали фанерный ящик от посылок, в котором хранились стеклянные игрушки, завернутые в газеты, и дети наряжали елку! Звали родителей, чтобы на макушку поставить звезду. Девочки любили танцевать с мишурой, а мальчики хлопать хлопушки! А как было волшебно включить гирлянду, погасить свет в комнате и лопать мандарин, глядя на разноцветные огоньки! Это и было счастье! © Анджела Маркина / Dzen
«Вот такие игрушки у нас на елке».
- В моем детстве наша семья жила в старинном доме, где было 6 коммунальных квартир. А на первом этаже дома в крохотной комнатушке жил дворник Назар. И вот Назар для нас, детей, заливал каток, строил из досок горку каждую зиму, ремонтировал качели и песочницу. А еще в преддверии Нового года у нас была традиция: собираться всем домом за одним столом, который ставился на бывшей парадной лестнице. Назар притаскивал из подвала длинный овальный стол. Там же ставилась большая живая елка, за которой моя мама ездила в лесничество. А украшали ее всем домом. С антресолей или из шкафов доставались коробки, где переложенные ватой лежали хрупкие фигурки... Ритуал соблюдался строго. Все знали, чья гирлянда из трубочек и бусинок будет накручена на елку. Кто подвешивает густо-красные шары и сосульки. Кто делает снег из ваты... А в конце дворник притаскивал деревянную стремянку и водружал рубиновую звезду на верхушку ели. На само торжество для нас, детей, накрывался отдельный стол. Но все, как у взрослых, только в толстые граненые фужеры наливали лимонад. И все каникулы мы, дети, потом бегали по квартирам и ели то, что заготовили на праздник, но съесть не сумели. Но важнее всего нам было зайти к Назару. Потому что он умудрялся сохранить до Нового года арбуз. Для нас это было чудом. Морозной зимой впиваться в хрустящую арбузную мякоть... Вдыхать аромат лета, когда за окном все в снегу, а ты сам в теплом пальто и в валенках... © Shneerson / Pikabu
- Как-то в детстве 31 декабря мы с братом спускаемся на кухню, а мама говорит, что ночью видела Деда Мороза! У нас начинают разгораться глаза. А мама рассказывает: «Дед Мороз испугался, когда меня увидел, и побежал в лес. Он был в валенках и с большим мешком. Но я видела, куда он побежал...» Тут уже мы начинаем упрашивать маму догнать его, пригласить в дом... Она говорит: «Ну, одевайтесь. Попробуем его найти». Быстро одеваемся, от нетерпения подпрыгивая на месте, и мама ведет нас в лес... До него совсем недалеко. Уже в лесу, посреди заснеженных деревьев, мы и вправду замечаем на снегу следы огромных валенок! Наше волнение усиливается. А через некоторое время брат находит на снегу конфету! А потом я нахожу в следе валенка шоколадку! Мы уже бежим вперед мамы, то и дело издавая радостные вопли: конфет попадается все больше! Но каково же было наше удивление, когда мы увидели стоящий под елкой мешок! В лесу, на снегу — мешок Деда Мороза! В нем лежали наши подарки... Это было настоящее волшебство! Мама тогда для нас постаралась. © adedas / Pikabu
Если у вас проснулось новогоднее настроение, предлагаем вам полистать фотоподборку, где люди так ведут подготовку к празднику, что любо-дорого взглянуть.
Комментарии
Прекрасные тёплые воспоминания, желаю всем встретить этот новый год также душевно и тепло
Всплакнулось по детству и праздникам, которые устраивла мама, и по тем, когда мы ездили в гости к бабушке с дедом.
Истории все отличные, но вот "бесхитростный стол", "начинают разгораться глаза" 🤦🏻♀️ ADME, блин....
Замечательные добрые истории про детство и родителей, которые делали сказку из ничего