Я называю стиралку "Красавица моя", потому что она за меня стирает, а я очень не люблю это дело. Но,слава богу, она со мной не разговаривает. А то, представляю, сколько бы я от неё услышала мата в свой адрес 😱
17 человек, которые проиграли техническому прогрессу
Многие из нас уже привыкли использовать умную технику, которая с легкостью отвечает на самые разные вопросы. Однако порой разговоры с ней могут вызвать у пользователя легкое замешательство. Ладно еще голосовые помощники, но детские игрушки тоже выдают такое, что хоть стой, хоть падай.
- Робот-пылесос выдает перлы. Застряла под кухонным шкафом и говорит: «Я застряла, но ничего, меня сейчас вытащат». Я занята, не иду. Она там пыхтит, пытается вылезти. Потом кричит: «Меня кто-нибудь вытащит?!» Сейчас привыкли, а поначалу смеялись. © Лидия Полянская / ADME
- Наш голосовой помощник постоянно отжигает. Сидим завтракаем, работает телевизор для фона — музыкальный канал. Вдруг телек переключается на другой канал и через пару секунд обратно. Я возьми и спроси: «Эй, что это было?» Ответ сразил: «Просто хотела вас побесить». © Crow / ADME
- Купила недавно телефон, был вопрос по его работе, продавец подъехал ко мне в офис, вопрос решили. Провожаю продавца к двери и говорю: «Хорошо, что все так быстро и легко решилось». И телефон мужским голосом: «Да, отлично все вышло». © Dedee / ADME
- Было забавно, когда шеф спрашивал меня по телефону: «Когда ты закончишь проект?», а его голосовой помощник встрял: «У меня нет ответа на этот вопрос». © Морра / ADME
- Мои знакомые купили колонку с голосовым помощником. Приходят домой, разговаривают с ней.
Колонка: Почему вы так поздно пришли?
Руслан: Мы много работаем.
Колонка: Вы наверное много зарабатываете?
Руслан: Нет, не очень много.
Колонка: А сколько?
Руслан: Какая тебе разница?
Колонка: А почему вы не хотите сказать, сколько вы зарабатываете?
За вечер она три раза возвращалась к теме доходов.
Теперь Руслан с женой думают, как ограничить ее разговоры с детьми, ибо кто знает, о чем она там с ними говорит. © Тильда / ADME
- У меня есть голосовой помощник на компьютере. Он включается сам по себе. Сегодня вот звала собаку.
Я: «Декстер, иди сюда!»
Компьютер: «Зачем?»
Я: «Ох уж этот компьютер».
Компьютер: «Как грубо! Просто задай мне вопрос, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!» © Catherine Mcdiarmid-Watt / Quora
Не так далеко то время, когда компьютер будет переводить собачий лай н.а человеческий язык, и обратно.
- Остался у знакомых ночевать. Проснулся рано и пошел в душ. Закрыл дверь, залез в ванну, задернул шторку и просто встал под струей теплой воды. И вдруг сзади слышу голосок: «Сделай водичку потеплее!» Сказать, что я офигел — это просто не сказать ничего. Обернулся и никого не увидел. От этого стало еще страшнее. Дальше пошли сумбурные мысли о том, куда звонить и чем заняться после выписка из дурдома. Сзади снова заговорили: «Подай полотенце». Я выбежал из ванны мокрый, в одном полотенце под офигевшими взглядами моих друзей.
А потом мне показали куклу, которая начинает говорить, когда на нее попадает вода. Что бы ребенку не было скучно. Ох, я бы многое высказал создателям этой игрушки. © napa9okc / Pikabu
- Мой Сяоми два раза в неделю ровно в три часа ночи радостно докладывает, что он начал уборку. Ужасно испугались в первый раз. До сих пор не поняли, почему он так делает. В приложении никто не запускал, отложенных уборок там нет. © gulyasha / Pikabu
- А вы знали, что есть умный лоток? Он взвешивает котов, по весу определяет, кто из котов его посетил. После каждого похода собирает оставленное и выкидывает. В приложении пишет, сколько раз какой из котов заходил, вроде даже пишет, по какой именно надобности был заход. Я только привыкла, что подруга, лежа на пляже в солнечной Турции, запускает пылесоса ползать по квартире, так ей теперь лоток присылает пуш-уведомления типа «Зайка сходила в лоток!» © fur red coat / ADME
Это Сяоми ещё может просто сказать "зарядка!" посреди ночи. Да ещё так громко!
- У меня робот-пылесос попросил в ночи ударить его. Он у нас живет уже лет 5, и раньше таких просьб от него не поступало. Но потом пришлось отдать его в ремонт, где ему обновили программное обеспечение. И если у него как-то отходит одна деталь, он теперь просит «ударить по корпусу». Очень странный пылесос. Возможно, дело в некорректном переводе. © Pikabu1914 / Pikabu
- У нас был голосовой помощник Алекса. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к «ней», но в конце концов она показалась мне довольно хорошей до одного случая. Я проснулась около 4-х утра. Покормила кошку, заварила кофейку — и все это как можно тише, чтобы не разбудить мужа. Внезапно я услышала смех как в фильмах ужасов, исходящий от Алексы. Это было максимально жутко. © Jodi Mai / Quora
- Я растянул мышцу спины, когда вставал с кровати. (Да, такова жизнь в 45 лет). Не мог вспомнить, что лучше — прикладывать тепло, холод или чередовать. У меня не было рядом телефона, поэтому я, конечно, спросил Алексу: «Что делать при болях в пояснице?» Ответ Алексы: «Нет известного лекарства от герпеса», а затем последовала лекция о том, как предотвратить обострения и передачу. Я проверил приложение, где можно увидеть, если Алекса неправильно поняла ваш вопрос. Оказалось, что она меня прекрасно услышала. Она просто убеждена, что у всех, у кого болит спина, есть герпес! © Jarrett Mason / Quora
- Лежу ночью один и слышу детский смех. Живу в частном доме, поэтому соседей отсекаем. Прислушиваюсь дальше, волосы на голове шевелятся. Снова детский смех, причем совсем рядом. Пошел проверять дом — ничего. Лег, слушаю темноту и снова детский смех и слова: «Давай поиграем!»
Мозг судорожно ищет разумные объяснения: телевизор, мобильник, кто-то все таки дома и разыгрывает меня, детская игрушка. Обыскав комнату, я обнаружил под матрасом кнопку с динамиком от говорящей куклы. Племянница положила мне подарок. © Neande *** / Pikabu
Честно говоря очень сочувствую мужику из истории про динамик. Но лично я бы после этого перестал пускать племянницу в дом - мало ли, что ещё учудит - до того, как её родители объяснят ей, что так делать нельзя
- Жена уснула на диване рядом со мной. Поздно ночью мне позвонили. Чтобы не будить жену, я пошел разговаривать на кухню. Разговаривал шепотом. Я стоял примерно в 3-х метрах Алексы, и она начала шептать в ответ. Я не мог разобрать, что она говорила, но, блин, это было жутко. Я не сразу понял, кто говорит со мной в пустой комнате. © Corey Collins / Quora
- У меня во времена студенчества (год 2007) было огромный принтер. Очень навороченная штука, в которой я не разбиралась совершенно. Через полгодика оказалось, что это устройство еще и разговаривает. Показать свою спецспособность чудо техники решило в 3 часа ночи, когда громким мужским голосом озвучила: «Бумага закончилась!» Учитывая, что я жила одна, то проснувшись в 3 часа ночи от мужского голоса, чуть не схлопотала инфаркт. Отключить так и не смогла и он периодически и дальше болтал, но я к нему привыкла. © FemmeDuNord / Pikabu
- Сыну два года. Спим все в одной комнате: я с женой на диване, детеныш рядом в кроватке. Свет везде потушен. Вдруг из кухни раздается заливистый детский смех. Затем еще раз. Я чуть инфаркт не поймал. Включаю свет и на негнущихся ногах выглядываю на кухню, а там кот на столе топчется по говорящей книжке про Айболита. И надо было ему жмакнуть именно по той кнопке, где бегемотики радуются, что у них не болят животики! © Gvzdkoff / Pikabu
- Живем на первом этаже. Переодеваюсь в комнате, повернувшись спиной к окну. Сняла одежду, и тут сзади раздается мужской голос: «Спасибо тебе огромное»! Как в замедленной съемке поворачиваюсь к окну, боясь увидеть там кого-то. Мужчины не оказалось. И тут в полной тишине моя копилка снова подала голос и снова поблагодарила за денежку, которую я в нее не кидала.
Вот что у нас есть еще: 16 перлов от голосовых помощников, которым иногда так и тянет сказать: «Веди себя прилично».
Комментарии
Сын нашего знакомого живёт в Европе и адаптирует для Siri русские фразеологизмы
Объясняет ей, что, например, "Зашибись" - это выражение радости, а не призыв удариться об стену
После некоторых перлов, я думаю, может он неправильно ей объяснил?
Полпервого ночи.
Засыпаю...
Вдруг!
Одновременно!
Вспыхивает потолочный светильник / освещается и гудит выходящий из стендбая монитор / робот-пылесос радостно вопит "Идёт зарядка!". И это у нас еще Алиса выключена.
а Алекса это чей помощник? Ну сири - это яблоко, алиса - яндекс, а про алексу не знаю...
Алиса так не чудит. Иногда путает людей с похожими голосами, но в целом, если задавать ей корректные вопросы и ставить понятные задачи, она с ними нормально справляется.