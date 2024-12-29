18 честных историй от пап, которые нашли свой подход к воспитанию детей

Быть родителем — задача повышенной ответственности. Ведь под твоей опекой появляется маленький человек, которого всему надо научить! Но самое главное — это то, что с появлением малыша — ваше сердце больше не принадлежит вам. Оно теперь ползает в пинетках по полу и так и активно изучает мир. Папы из нашей подборки без утайки поведали какой стала их жизнь после рождения детей и как они к ней приспособились.

Сделал для себя важно открытие — ребенок ниоткуда не свалится, если он уже лежит на полу. Так что мы с женой быстро организовали теплое и безопасное место для малыша, прямо на полу, и спокойно могли отлучиться в туалет или разогреть ему смесь, не боясь, что он упадет с высоты. Этот способ опробован на обоих сыновьях и все остались довольны. © Kennertron / Reddit

Kennertron / Reddit Жена вот уже три месяца работает: уходит из дома утром и возвращается вечером. Я же сижу целыми днями с дочей. И мне казалось, что она меня обожает и ей больше никто не нужен, кроме папуни, так она меня называет. А сегодня эта маленькая проходимка, даже глазом не моргнув, залезла на руки к своей матери и за весь вечер больше не посмотрела в мою сторону. Ей год и восемь. Аж обидно стало! © Подслушано / Ideer

У нас с сыном есть ежевечерний ритуал под названием «папины объятия». Перед сном я беру его бутылочку и укладываю его поудобнее на мою руку, сидя на диване. Я накрываю его одеялом и слегка похлопываю по животику, пока он не заснет. Именно этого мне будет не хватать сильнее всего, когда он вырастет и больше не захочет сопеть у меня на руке. © emfab / Reddit

Для меня самый приятный момент отцовства — это когда я прихожу домой после долгого рабочего дня. Я измотан, в грязи и часто в плохом настроении. Но когда я вижу, как дочка при виде меня визжит от восторга и несется ко мне, чтобы прыгнуть в объятия, у меня тут же срабатывает какой-то «переключатель» внутри и я забываю обо всех проблемах. Это лучшее чувство в мире, и я бы ни на что его не променял. © Gerden / Reddit

«Нет в мире ничего, чем чувствовать как твоя маленькая дочь уснула на тебе»

Когда дети были маленькими, я придумал «20-секундные объятия». Их очень веселило, когда мы обнимались и одновременно считали секунды. Мы делали так перед сном и каждый раз, после того, как приходилось их за что-то отругать. Сейчас они уже совсем взрослые, но вспоминая их детство, хочу сказать, что эта традиция выручала нас во многих ситуациях. Иногда это было успокаивающе, иногда глупо. Мы часто растягивали последние пару цифр и сжимали руки сильнее. Когда они выросли это стало происходить все реже и теперь это самые ценные 20 секунд в моей жизни. © RevNeutron / Reddit

Я ужасный отец. Сегодня вечером мой сын попросил приготовить пиццу. Я замесил тесто, намазал томатным соусом, накидал сверху моцареллы и запекал, пока сыр не начал пузыриться. Получилась вполне сносная пицца, но он не стал ее есть. А знаете почему? «Паааааап, ну она же не круглая!», — заявил мне сынок, глядя на мое кулинарное произведение. И действительно, края кривые получились. В следующий раз, я обрезал тесто с помощью формы для выпечки и маленький гурман остался удовлетворен. © MikeGinnyMD / Reddit

Дочь как-то прибегает ко мне с рисунков, вся такая восторженная: «Папочка, смотри кого я нарисовала!». Я беру в руки рисунок, разглядываю, умиляюсь и в конце выдаю: «Умница, доча! Очень красивая собачка у тебя получилась!». На что она обиженно надула губки, проворчала, что это вообще-то котик, а не собачка, и недовольная ушла. Неловко получилось. © Nighthawk3071 / Reddit

Дочка очень хотела косу, как у королевы Эльзы из «Холодного сердца». Я уже порядком приноровился плести косички и потратил 15 минут, чтобы сделать то, что она хочет. Получилась очень красивая французская коса, но когда дочка посмотрела на себя в зеркало, то повернулась и говорит: «Папа, ну она же не в точности, как у Эльзы! А мне надо, чтобы в точности была!». Потом еще раз на меня посмотрела и добила: «Папочка, вот поэтому мне мам больше нравится». В свои 3 года эта крошка уже начала разбираться в том, как разбивать сердца. © corkum / Reddit

«Если вы собрались на прогулку с ребенком, но погода не радует, то лучше заранее положить в коляску скребок для стекол. Вы оцените этот лайфхак, когда малыш захочет скатиться с мокрой горки»

Я краду носочки у своих детей, надеваю их на уши и говорю: «Спасибо, дети на новенькие наушники!». Когда они начинают протестовать и возмущаться, то я громко заявляю, что ничего не слышу, ведь у меня «наушники» на ушах. © RelevantNostalgia / Reddit

«Ну давай попробуем ещё раз» — я уже отчаялся научить сына завязывать шнурки. Сколько попыток, сколько объяснений! Мне казалось, что это никогда не получится. Но в тот день, возвращаясь домой, я услышал радостный крик сына прямо с порога: «Папа, смотри!». Сын сидел на полу с кроссовками в руках, шнурки были завязаны узлом, пусть и неровным, но правильным. Я остановился, глядя на него и почувствовал невероятную гордость. Он сделал это. А я был частью этого маленького, но такого важного достижения. © Momdarinka / VK

Жена попросила позаниматься с дочкой лепкой. Полчаса пытался слепить с ней хоть что-то. Плюнул, погуглил. Господи, они маленьких Микеланджело что ли воспитывают?! Обратился к жене с претензией. Она села рядом с двухлетней дочкой, дала ей кусок пластилина. Командует: «Колбаска». Та катает колбаску. Потом жена говорит: «Улитка». И дочь, легким движением руки закатывает колбаску в спиральку, оставляя хвостик, на который жена крепит искусственные глазки, говорит «готово» и удаляется в закат. Почувствовал себя идиотом. © Momdarinka / VK

Приехал на заправку, смотрю у соседней колонки папа с сыном лет 7-8 стоят. Отец спрашивает, что надо делать, а сын отвечает и сам бак открывает, вставляет шланг, встает в очередь на оплату, откуда звонким детским голосом кричит: «Мне, пожалуйста, девяносто пятого 20 литров на третью колонку». Налили, стал сам бак закрывать, я спрашиваю мужчину зачем он это делает. А тот пояснил, что жена в положении и ждет двойню, у него не всегда время есть их возить, так сын будет во всем маме помогать, когда мама сама за рулем будет. Пожал руку обоим. © Momdarinka / VK

«Мои девочки впервые проспали всю ночь, пропустив ночное кормление. В итоге мы все хорошо отдохнули и проснулись в прекрасном настроении»

У меня трое сыновей, все они ходили в один и тот же сад, а младший и средний ходят до сих пор. И каждый год одно и то же: на Новый год все мальчики должны быть то снеговиками, то зайцами, то клоунами. Говорили много раз на эту тему — толку никакого. В общем в этом году я психанул и нарядил сыновей по своему: младшего Пеннивайзом, а среднего Джокером. Ну а что? Они же не уточнили какие именно клоуны им нужны. © Momdarinka / VK

У дочки в саду пошла детская мода на «радужный» пластилин. Такой же пластилин, как обычно, но каждый кусочек изначально разноцветный. Разумеется, дочка тоже себе такой выпрашивать начала. А стоит он почему-то просто бешеных денег. Короче, взял пачку обычного пластилина, смешал все цвета в один кусок, размял, получилось еще лучше. Дочка довольна, все ее спрашивают, где она такое взяла, но она не выдает секрет. © Momdarinka / VK

Мой сын никогда не любил спорт, но я все равно пытался привить ему любовь к футболу. И вот в тот день мы играли с его друзьями, и, к моему удивлению, сын забил победный гол. Он бросился ко мне, обнял и сказал: «Папа, мы с тобой крутая команда!». Я очень загордился сыном, но придя домой, решил поговорить с ребенком и признался, что был не прав. Что он должен заниматься теми занятиями, которые ему нравятся. А если футбол не нравится, то мы найдем другое занятие. Уже через неделю сын записался в театральный кружок, и мы с женой не пропускаем ни одного его спектакля. Я знаю что поступил правильно, и что нашел с ним ту связь, о которой мечтал. © Momdarinka / VK

«Вот как я ем сладости, когда дети рядом»