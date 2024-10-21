20 доказательств того, что у пап свой взгляд на воспитание любимых чад
Истории
2 часа назад
С появлением ребенка мужчина примеряет на себя новую роль. И чтобы с ней достойно справиться, ему приходится осваивать новые для себя навыки. Например, научиться подбрасывать малыша к потолку так, чтобы он заливался смехом, научиться плести косички своим маленьким принцессам или выучить наизусть «Мойдодыра», чтобы рассказать крохе перед сном. Папы воспитывают по-особенному и это здорово.
- В школе вызвали на ковер к директору. Причина — я перекрасилась в блондинку из натурального темного цвета. Стоим с отцом, директор ругается, что я так рано краситься начала. Отец поворачивается ко мне, удивленно смотрит и выдает: «А это что, не твой цвет?» © _kitana_8
- С 16 лет мечтала о тату, но папа был категорически против. Очень не хотелось портить с ним отношения, поэтому я особо не бунтовала. Да и толком не знала, какой именно рисунок хочу. Решила отложить эту идею на несколько лет. Сейчас мне 19, сдаю на права. Попросила папу подтянуть меня по теории. Когда я в очередной раз неправильно ответила на один и тот же вопрос, папа, вздохнув сказал: «Я думаю, тебе все же нужно сделать тату. Напиши себе на руке: „Помеха справа!“» © Подслушано / Ideer
- Когда я училась в начальных классах, папа встречал меня после уроков и мы вместе шли домой. Мы часто видели сидящих на деревьях ворон, которые очень громко каркали. Мне было любопытно почему они так надрываются и я спросила об этом у папы. Он взглянул на птиц и выдал: «Это они от безысходности: у них попа чешется, а клювом почесать не могут!» © Подслушано / Ideer
- Будучи беременной, мама заметила у папы на воротнике красную помаду. Ничего не сказала. Спустя пару дней обнаружила тоналку у него на руке и устроила папе скандал. Он признался, что ходит на курсы макияжа, после чего мама еще сильнее психанула, мол, ну как можно так нагло врать-то?! Вместо отмазок папа просто позвал меня и накрасил очень круто! Так папа доказал свою правоту и сказал: «У меня одна дочь взрослая, второй 6, скоро будет третья. Я должен быть для них хорошим папой и уметь все!». © Палата № 6 / VK
- Отец вернулся с работы. Заходит к нам с мамой, серьезный такой, и говорит: «Вы знаете, кого я только что видел?! Иду, темно, только один фонарь светит. Как вдруг выскакивает огромный заяц!». Мы с мамой удивленно переглядываемся, а папа достает большую шоколадку и добавляет: «Так этот зайчик просил вам шоколадку передать!». Мне уже 24, а я до сих пор ведусь на этот прикол про зайчика, как будто мне все еще 6! © Подслушано / VK
- Вчера закинул мелкого купаться. Помыл, раздал полный комплект резиновых уточек, оставил отмокать и играться в большом тазу. Игровое отмокание обычно занимает не меньше 15 минут, раньше за уши не оттащишь. А тут уже через каких-то 5-7 минут слышу из ванной пищание: «Папа-папа». Подхожу к двери, спрашиваю, что случилось. В ответ слышу «Тиво-то нитиво не видна». Оказалось, когда выходил из ванной, машинально свет выключил. Ребенок героически купал уточек в полной темноте.© timmyboy / Pikabu
- Когда мне было семь, батя взял меня с собой на работу. А работал он водолазом. Там я увидел, как четверо здоровенных мужиков втряхивали моего отца в водолазный костюм-трехболтовку и он, похожий на космонавта, обвешанный грузами, спускался по трапу в черную воду. Мне было очень страшно за него, но я не подавал виду. Но мужики, видимо, заметили, как я волнуюсь, и дали поговорить с батей по телефону. Потом мы ели в столовой офигенно вкусные макароны по-флотски и пили компот. А еще мне дали порулить настоящим водолазным буксиром. Это было круто. © MAPK.TBEH / Pikabu
- Папа отвозил меня в детсад на автобусе. Мы садились на конечной остановке, водитель ждал время отправления. Но тогда я этого не понимал, и мне хотелось побыстрее поехать. Так вот, отец меня убедил, что водитель ждет, когда я спою песню. Я стеснялся других пассажиров, но все же запевал. Водитель смеялся, заводил автобус, и мы ехали. © Vl73 / Pikabu
- Приехали из магазина, в руках лоток с тремя десятками яиц. Дочь говорит: «Так хочется яйцом в стену пульнуть!» Муж берет у меня лоток с яйцами, дочку за руку, и они уходят куда-то. Вернулись довольные, улыбки до ушей, лотки пустые. Обкидали какую-то стену яйцами. Муж сказал, что в детстве тоже мечтал так сделать. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Повел дочек в игровой центр. А сам сел пить кофе и залип в телефоне. Вдруг ко мне прибегает старшая и сообщает, что не может найти сестренку. Начал искать малышку повсюду. Нигде нет, даже в туалете. Уже думал, как скажу жене, что я прошляпил ребенка, и вдруг вижу в одной из комнат, где проводят детские дни рождения, рядом с именинницей, сидит кто-то в платьице, очень похожем на то, в каком была моя малышка. Уплетает вкусняшки и помогает открывать подарки. Зашел, спросил родителей именинницы, в курсе ли они, что у них незваный гость. Они вежливо позволили нам взять с собой еду, напитки и даже колпачок. Момент, когда мы ретировались и другие папы, посмеиваясь, показывали на меня пальцами, был не самым лучшим в моей жизни. Но несравним с тем мгновением, когда я рассказал все супруге — она буквально рыдала от смеха. © Alexis_Denken / Reddit
- Уехала в командировку на пару недель. С сыном и мужем созваниваемся в мессенджере регулярно. Вчера ничего не предвещало беды. Они рассказывали о том, что делали и что будут делать завтра. А потом я слышу на заднем фоне отчетливое: «Кря». Я уж подумала, мне послышалось, но нет. На заднем фоне пробежала утка! Сын смотрит на меня виноватыми глазами: «А еще у нас теперь есть утка. Папа предложил назвать его Златозар». Так что теперь я еду домой к сыну, мужу и утке Златозару. © Не все поймут / VK
- Муж пару раз в неделю сидит с сыном. Как-то он согласился заодно присмотреть и за малым моей подружки. Повел карапузов в парк. К ним подошла чья-то мамочка и сказала: «Ух ты, они у вас совсем друг на друга не похожи». Муж окинул ее взглядом и ответил: «Угу, у них разные мамы», — и продолжил присматривать за детьми. Она не унималась: «Но они выглядят такими близкими по возрасту!» Муж посмотрел на нее и сказал: «Забавно, но у них разница всего около шести месяцев». Женщина удалилась, пыхтя от негодования, а благоверный тут же настрочил мне сообщение, в котором похвастался, что он «самый лучший шутник в мире». Смешно-то смешно, но неужели парень не может взять на прогулку чужого ребенка? © GenuineRisk / Reddit
- Жена уехала к маме, ухаживать за ней после операции. И на неделю я остался один с двумя нашими двухгодовалыми близнецами. Раньше я считал, что декрет — это реально отпуск, с детьми несложно. Обычно я видел мальчишек только перед сном. Я купал их, читал книжку и укладывал спать. Я и представить не мог, что с такими маленькими так сложно. За эту неделю днем я вообще не присел, не отдохнул. Я то разгребаю бардак после их игр, то готовлю, то стираю. А с детьми еще надо и погулять успеть. К вечеру просто падал на кровать и даже душ принять или переодеться не хотел. Теперь мне так стыдно перед женой. Я за неделю чуть не помер, а она так живет уже два года. © Мамдаринка / VK
- Все наши походы с батей на рыбалку были лучшими днями в моей жизни. Как-то возвращались домой, натолкнулись на дерево черемухи, на ней были ужасно переспелые ягоды, и мы с папой ели их прямо с веток. И раков ловили, и за налимом ныряли, и карасей ловили, и зимняя рыбалка. Я маленькая пугалась, когда ловилась большая рыба, и кричала испугано тоненько: «Папа-папа, рыба-рыба!» А папа смеялся. Он показывал мне звездопады и светящиеся гнилушки, приносил мне букеты огромных колокольчиков и называл меня мальком. © paranoidLynx / Pikabu
- Как-то лежал в инфекционной больничке вместе с детьми — дочери два года, сыну пять лет. Так все смотрели на меня, как на странного дядьку. Главврач вообще, когда приходила, говорила, что детям нужна мама, скучают, мол. А одна молодая мамочка, лежавшая с одним ребенком, меня даже в коридоре спросила, типа тяжело же с двумя лежать одному?! Елки-палки, да что там сложного-то? Я в машине двигатель откапиталить могу, неужели, как любимых детей покормить, попу помыть и спать уложить, не разберусь? Мужики, конечно, разные есть, тут не поспоришь, но многие и не такое могут. © picuba / Pikabu
- Были на пляже с мужем и сыном восьми лет. Забыли взять кепки-панамки, солнце жарит. Ну, я попросила мужа присмотреть за малым, сама пошла домой за панамками. Вернулась, вижу картину: сын закопан в песок, только голова торчит. Мужа нет. Спрашиваю: «Где папа?» Ребенок жизнерадостно отвечает: «Папа купается!». «А ты почему здесь?». Не менее жизнерадостно: «А он меня закопал, чтобы я не потерялся». © Палата № 6 / VK
- Муж у меня вообще не умеет вести себя с ребенком — был единственным в семье, с детьми дела никогда не имел. И вот у нас родился сын. В начале любимый и на руках его боялся держать, у него они аж тряслись от испуга. Сыну уже два года, муж недавно с ним остался сам дома, а я ушла за продуктами. Возвращаюсь спустя час домой, а там такая картина: муж на диване, сын под игрушечной большой машиной. И муж радостно говорит: «Зай, смотри, у нас механик растет будущий!». Хотя на самом деле сын просто лежал и не мог выбраться из-под этой машинки. © Не все поймут / VK
- Когда я была маленькой и мне снились кошмары, я вскакивала с кровати и босиком, в пижаме, мчалась к папе в мастерскую. Папа был архитектором, но часто рисовал красками, чтобы расслабиться после работы. Я вбегала к нему, садилась в кресло, укутывалась пледом и, дрожа от страха, рассказывала ему о жутких существах, которые мне снились. Папа слушал меня внимательно и рисовал с моих слов. Но вот какая странность: каким бы ужасным монстром я его ни описала, на холсте всегда появлялся какой-нибудь милый зверек. Я возмущалась: «Папа, он вообще не похож на того монстра!» А он с удивлением отвечал: «Серьезно? Прости, можешь описать еще раз?» И стоило мне попытаться вспомнить сон, я понимала, что он почти исчез из памяти, и бояться уже было нечего. © Real Story / VK
- В детстве попросил папу сыграть со мной в прятки. Он лениво встал с дивана и сказал считать до ста. Я спрятался в кладовке, закрыл уши и старательно считал, путаясь в цифрах. Все обыскал, а папы нигде нет. Проверил шкафы, комнаты, балкон и даже под кровать залез. Крикнул, что сдаюсь, но папа не отозвался. Прошло минут 20, и я запаниковал. Было очень страшно одному дома, стал плакать, позвонил маме. Ох, и выдала она тем вечером отцу. Оказалось, он решил спрятаться на лестничной клетке, потом встретил соседа и пошел к нему пообщаться, забыв про нашу игру. © Не все поймут / VK
- Вчера проходилa мимо роддома. Мужчина нес на руках девочку лет 4-5. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка не хотела расставаться с мамой и плакала. Папа успокаивал ее как мог. Увидел мужчину с цвeтами и говорит, отвлекая дочку: «Смотри, какие красивые розы!». Дочка сказала отцу: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул: «Конечно, куплю.» А дочка сказала: «Кyпи сто!», — на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох, уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
А вот еще несколько теплых и забавных историй, в которых папам отведена главная роль:
Комментарии
Уведомления
Особенно удалось в этой статье вступление. просто верх того что адми ругает в соседних статьях - двойные стандарты и то, что папа тоже родитель, а не донор генетического материала
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