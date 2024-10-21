20 доказательств того, что у пап свой взгляд на воспитание любимых чад

С появлением ребенка мужчина примеряет на себя новую роль. И чтобы с ней достойно справиться, ему приходится осваивать новые для себя навыки. Например, научиться подбрасывать малыша к потолку так, чтобы он заливался смехом, научиться плести косички своим маленьким принцессам или выучить наизусть «Мойдодыра», чтобы рассказать крохе перед сном. Папы воспитывают по-особенному и это здорово.