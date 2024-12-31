20 искренних поступков, которые сделали жизнь других чуточку лучше

Истории
1 день назад

Добро может смягчить любую неурядицу, словно спасательный парашют. Порой, чтобы на сердце стало теплее, достаточно улыбки, теплых слов или просто счастливой случайности.

  • Бывшая коллега с работы — пожилая женщина. При этом она осваивает новые гаджеты и технологии. Часто просит помочь: скачать что-то, отредактировать таблицу. Иногда это бесит, но я помогаю: мне несложно, а ей приятно. И тут вдруг получаю уведомление: она просто взяла и в благодарность отправила мне деньги. Говорит, хотела в кафе позвать, но погода отстой. Как приятно! © Подслушано / Ideer
  • У меня дочка 9-летняя отдала все свои денежки, что копила, бабушке, которая просила милостыню возле булочной. Сказала, ей жалко бабулю. Через несколько дней пошли с ней и дедом в гараж, и она нашла по дороге раз в 20 больше, чем отдала. Мы ей кроссовки купили, которые она хотела, и ей еще осталось на мелочи. Дело было в конце 90-х. © Ольга Акимова / Dzen
  • У меня была тяжелая рабочая неделя и куча заморочек в семье в придачу. В субботу встретилась с друзьями. И так как я недавно перестала выпрямлять волосы, пошла с кудряшками. Так брат одной из подруг похвалил мою прическу, сказал, что я похожа на модель. Ух, это сделало мой вечер! Это то, что мне нужно было услышать после непутевой недельки. © One_Tacky_B / Reddit
  • Однажды ко мне подошел мужчина, весь в ссадинах, с синяком. Попросил позвонить. Ну, я дала поговорить по громкой связи. Спустя месяц увидела его снова и не узнала — очень ухоженный и приятный мужчина. Оказалось, тогда его машина сбила, из больницы отпустили чтобы себя в порядок привести смог, вещи взять. Он меня узнал меня и еще раз поблагодарил. © Подслушано / Ideer
  • Моя мама нашла на парковке торгового центра мужской кошелек. Не решилась отдавать его администрации ТЦ, решила подождать меня, чтобы я помогла вернуть владельцу. По водительскому удостоверению нашла парня в соцсети. Приехал парень на дорогой машине, посмотрел кошелек, все проверил и протягивает мне 5 тысяч. Я застыла, выдавила из себя робкое: «Спасибо». Не ожидала вознаграждения. © Подслушано / Ideer
  • Стоял около метро, ждал приятеля. Смотрю, какая-то девушка выскочила из машины и побежала к большой мокрой собаке. Отвела собаку в сторону и начала судорожно кому-то звонить, а потом стояла с этой собакой под дождем уже с подругой, пока не пришли счастливые хозяева. Видимо, их собака потерялась. Добрые люди среди нас еще есть. © Подслушано / Ideer
  • Выхожу из офиса и вижу, как из супермаркета вылетают парни с полной корзинкой еды, а следом за ними бежит дедушка. Догнать не смог, остановился, запыхался, схватился за сердце. Минут через 5, как в кино, приезжает здоровый амбал на крутой тачке, останавливается перед дедом, вытаскивает корзинку и одного пацана (видать, который тащил ее) из машины. Вручает деду. С парнем разобрались. Хорошо, что есть такие неравнодушные люди, жалко дедулю. © Подслушано / Ideer
  • Поехала на учебу, сажусь на переднее сиденье. Тут же садится молодой парень лет 23-25, с бородой, в валенках, с рюкзаком большим таким. Создалось впечатление, что он путешествует автостопом. Маршрутка трогается, и парень говорит водителю: «Можно ручкой за проезд рассчитаться?» И протягивает ему эту ручку. Водитель улыбается и берет ее. А ведь мог бы и отказаться, но не стал. Вроде бы мелочь, а как приятно. Здорово осознавать, что в мире есть добрые люди. © Подслушано / Ideer
  • Устроилась на отличную работу. Через полгода выиграла поездку в город мечты на две недели. В компании отпуск давали максимум на 4 дня, поэтому я очень переживала, ведь такой шанс мог больше не выпасть. Тем временем на работе начался настоящий аврал, и задач оказалось так много, что я буквально жила в офисе, стараясь все успеть. О поездке я совсем забыла. В итоге меня уволили из-за мелкой оплошности. Я в слезах рассказала об этом маме, а она спокойно ответила: «Зато теперь ты сможешь поехать в путешествие». После возвращения домой я за неделю нашла новую работу с более высоким окладом и интересными задачами. А вчера отец признался, что это мама уговорила начальство меня уволить. Теперь я не знаю, как к этому относиться. Вроде бы все сложилось удачно, но как она могла поступить так за моей спиной? © Подслушано / Ideer
  • Моя подруга — уличный музыкант. Она играет на скрипке по вечерам, а я стою рядом, потому что она стесняется. Один мальчик, проезжая мимо на велосипеде, кинул двадцатку. Потом вернулся, постоял с нами, кинул еще и уехал. И так каждые 15-20 минут. В конце узнали его имя, он сказал, что завтра уезжает, и был рад нас встретить. Впервые за всю ее «карьеру» деньги кинул кто-то в возрасте от 6 до 18. © Подслушано / Ideer
  • Лежит на улице мужик в рванье - люди от него шарахаются. Жалко стало, вызвала скорую. Приехали и наорали, мол, нормальных людей некогда спасать. Расстроилась - правильно ли я поступила? А на следующий день звонок в дверь: на пороге дорого одетый мужчина. Оказалось, что это новый сосед по лестничной площадке, в честь новоселья принес коробочку конфет. Ну, у меня настроение поднялось. Думаю, может, это карма, и не зря я тому мужику врачей вызвала.
  • 4 года назад расстался с девушкой. Страдал, переехал. И как-то на остановке увидел незнакомую плачущую девушку. Подошел просто пожалеть. Пообщались немного, довез на такси домой, на следующий день вижу ее на той же остановке, но уже она идет ко мне: "Ты не оставил номера, ты очень хороший. Спасибо тебе". Погуляли пару недель и начали встречаться. Уже год вместе, безумно люблю ее! © Палата №6 / VK
  • Мне сейчас 32 года, я получаю вторую вышку и учусь на первом курсе одного из самых сложных факультетов в своем университете. И как же радостно помогать первокурсникам, которым все кажется таким сложным и непонятным! Я делюсь с ними файлами для подготовки к контрольным работам, даю билеты и помогаю с заданиями. Так приятно слышать их благодарности! Я понимаю их, ведь мне самой было непросто на первом курсе 15 лет назад... Мне тоже помогали старшекурсники, они всегда поддерживали и давали советы. Нужно делать этот мир немножко добрее! © Мамдаринка / VK
  • Я провела два месяца в больнице из-за токсикоза. Не могла есть ничего, кроме киселя. На раздаче работала пожилая женщина, имени которой я уже не помню. Она дежурила сутки, а потом отдыхала. Если бы не она, я бы не справилась. Наливала мне кисель в трехлитровую банку и оставляла мне. Когда я говорила, что другим не хватит, она отвечала, что им не так плохо. Этой женщине уже за 60, но я до сих пор вспоминаю ее с искренней благодарностью. © Мамдаринка / VK
  • Папа работал с иностранными инвесторами, иногда ездил в командировки и привозил нам конфеты, которые называл "Бегемотики". Мы с сестрой радовались этим сладостям — они были безумно вкусные. Но года три назад он перестал их привозить, их больше было не найти. Недавно папа заболел, а я как раз летела в Европу на отдых. В одном из маленьких магазинчиков на окраине города я случайно нашла тех самых "Бегемотиков". Привезла их папе — вы бы видели, как загорелись его глаза! © Карамель / VK
Ростиславна
1 неделя назад

Я думаю, что бегемотиками он называл конфеты "подушечки", их раньше было много разных, они похожи на толстопузых бегемотиков, и которых действительно почему-то сейчас перестали делать. На фото - отстой, такого добра везде полно.

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  • Я занимаюсь репетиторством. Одна из моих учениц ну очень внимательная девочка, обращает внимание на все мои новые вещи, начиная от ручек и брелоков и заканчивая одеждой и обувью. Она постоянно пытается обменять что-нибудь из моих вещей на свои. Вчера перед занятием я купила духи, но они не поместились в мою сумочку, и мне пришлось нести их в пакете. Ученица, конечно, заметила это. Я подумала: «Ну вот, все. Сейчас начнутся предложения об обмене» К счастью, кассир положила в пакет с духами несколько пробников других ароматов. Теперь за хорошую работу на уроке я дарю девочке эти пробники, и мы обе довольны. © Рабочие истории / VK
  • Я встретил замечательную девушку в компьютерной игре. Она была другим игроком - моим врагом, но я пощадил ее. Она познакомила меня со своими друзьями, и мы отлично поладили. На днях ее друзья начали дразнить меня, мол, когда я уже приглашу ее на свидание. Я набрался смелости, поговорил с ней, сказал, что хочу подарить день, который она запомнит. Она согласилась. Даже если на этом все закончится, я все равно сделал то, что раньше казалось невозможным. Нам было 15, когда мы познакомились, а теперь 20. Лучше поздно, чем никогда. © Efan_Mr_Robbo / Reddit
  • Живу в Турции. Подбегает на улице землячка: "Можно с вашего телефона позвонить?" Я напряглась, но дала. Потом смотрю - звонок-то был в другую страну, и у меня все денежки со счета улетели. Говорю, мол, дорогой звонок, что-то срочное было? И тут она как ни в чем ни бывало выдает: "Я заплачу, $50 хватит?" Я рассмеялась, говорю: "Не настолько дорогой". В результате деньги брать не стала, оценила ее порыв. Дело было в Турции.
  • Когда мне было 4 или 5, в аэропорту я подружился с другим ребенком. У него была пара машинок из конструктора, и мы играли с этими штуками около часа. Когда мне пришло время идти на посадку, ребенок настоял, чтобы я оставил себе одну из машинок. Он сказал, что это доказательство того, что мы друзья. И вот прошло 20 лет, а эта машинка все еще хранится в коробке с моими детскими памятными вещами. © ForearmDeep / Reddit
  • У меня сложились хорошие отношения с коллегой, которая годится мне в бабушки. Несмотря на возраст, она отлично разбирается в технике, дает дельные советы и обладает прекрасным чувством юмора. Меня раздражают другие коллеги, которые то роман с ее женатыми сыновьями приписывают, то говорят, что мне нужно ее наследство. На самом деле мне нужно только добро и понимание, которых в моей семье не хватает. А эти во всем корысть ищут. © Рабочие истории / VK

А вот и еще несколько статей, от которых становится тепло:

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