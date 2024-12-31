20 искренних поступков, которые сделали жизнь других чуточку лучше

Я думаю, что бегемотиками он называл конфеты "подушечки", их раньше было много разных, они похожи на толстопузых бегемотиков, и которых действительно почему-то сейчас перестали делать. На фото - отстой, такого добра везде полно.
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Добро может смягчить любую неурядицу, словно спасательный парашют. Порой, чтобы на сердце стало теплее, достаточно улыбки, теплых слов или просто счастливой случайности.
Я думаю, что бегемотиками он называл конфеты "подушечки", их раньше было много разных, они похожи на толстопузых бегемотиков, и которых действительно почему-то сейчас перестали делать. На фото - отстой, такого добра везде полно.
А вот и еще несколько статей, от которых становится тепло: