16 историй о людях, которые на долгие годы запомнили свой полет в самолете

Это печенье. Крендельки не могут быть в виде самолётиков. Потому что «крендель» — это способ выкладки колбаски из теста при выпечке. Крендельки бывают только в виде крендельков. Батоны — в виде батонов. Бублики — в виде бубликов. Халы — в виде хал. И так далее.

Вы же не говорите, Таисия К.: «Мама, смотри, какой у меня бублик в виде батона!» Хотя вы, может, и говорите…