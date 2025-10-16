Мы попросили нейросеть оживить 17 героев любимых мультиков. И вот что из этого вышло

Какова граница возможностей современного ИИ? Мы поставили перед ним абсолютно неординарную задачу: «очеловечить» 17 самых узнаваемых мультгероев. Нейросеть должна была не просто сгенерировать портреты, а перенести их стилистику, прически и нереалистичные черты в фотореалистичный формат. Это проверка того, насколько точно алгоритмы могут уловить и воссоздать душу любимого персонажа.