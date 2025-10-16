Мы попросили нейросеть оживить 17 героев любимых мультиков. И вот что из этого вышло

Культура
2 часа назад
Мы попросили нейросеть оживить 17 героев любимых мультиков. И вот что из этого вышло

Какова граница возможностей современного ИИ? Мы поставили перед ним абсолютно неординарную задачу: «очеловечить» 17 самых узнаваемых мультгероев. Нейросеть должна была не просто сгенерировать портреты, а перенести их стилистику, прически и нереалистичные черты в фотореалистичный формат. Это проверка того, насколько точно алгоритмы могут уловить и воссоздать душу любимого персонажа.

Покахонтас из одноименного мультфильма «Покахонтас»

Джин из «Алладина»

Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Аладдин из одноименного диснеевского мультика

Ведьма Урсула из «Русалочки»

Гастон из «Красавицы и чудовища»

Круэлла из мультфильма «101 далматинец»

Геркулес из одноименной анимационной комедии

Ариэль из мультфильма «Русалочка»

Золушка из одноименного мультфильма «Золушка»

Фея-крестная из «Золушки»

Аврора из мультфильма «Спящая красавица»

Принц Филипп из мультфильма «Спящая красавица»

Эльза из мультфильма «Холодное сердце»

Ворчун из анимационной сказки «Белоснежка и семь гномов»

Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»

Принц Эрик из «Русалочки»

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее