17 шутливых комиксов о том, как меняются взгляды на моду, когда тебе за 40
Модные веяния меняются со скоростью света, и постоянно их отслеживать — та еще головная боль. К счастью, с возрастом мы начинаем понимать, какие одежда, макияж и косметические процедуры нам подходят больше. Да и мнение окружающих уже не играет такой большой роли. Мы решили нарисовать с помощью нейросети комиксы, которые показывают, как меняются наши взгляды на модные тренды после 40.
Высокие каблуки, конечно, дело хорошее. Но лучше приберечь их на лето, чтобы не ковылять в травмпункт
Неважно, какие штаны сейчас все сметают с полок. Если эта модель сидит плохо, пусть остается в магазине
Когда под рукой есть своя машина, и сиденья в ней с подогревом, можно надеть куртку или шубку покороче
Длинный маникюр выглядят шикарно, но если он мешает в повседневных делах, то овчинка не стоит выделки. Да и свои ногти скажут спасибо за естественный маникюр
"Длинный маникюр выглядят шикарно"... Маникюр разве множественное число?
Нижнее белье должно быть не только красивым, но и удобным. Или просто удобным. Хотя красота тоже не помешает
А современные подростки знают значение слова панталоны?
Вообще это трусы Бриджит Джонс)
Роскошное декольте явно не стоит всех этих страданий с косточками и расстегивающимися пуговицами. Главное, чтобы бюстгальтер сидел хорошо
Здоровые блестящие волосы выглядят лучше, чем любая модная укладка. К счастью, сейчас есть масса процедур, которые помогают вернуть к жизни пострадавшую шевелюру
Как же здорово, когда можно не обращать внимания на мнение других людей и менять что-то во внешности, исходя из собственных вкусов
Если косметическими продуктами неудобно пользоваться, проще отказаться от них и найти что-нибудь на замену
Со временем начинаешь понимать, какие именно мелочи в сумочке тебе нужны, а от чего легко можно избавиться
Эх, у меня наоборот, чем дальше, тем больше нужного. Нет, некоторые вещи и впрямь отпадают, но на их место приходят другие. Возможно через несколько лет за мной будет ездить грузовик🤔
Пирсинг и татуировки можно делать и во взрослом возрасте. Главное, чтобы это нравилось человеку, и не было просто данью прихотливой моде
Зачем мучиться, втискиваясь в тесные джинсы? И двигаться в них неудобно, и сидят они не так уж и хорошо
Оказывается, очки вполне могут выглядеть стильно. И не надо мучиться, стараясь рассмотреть вывеску или номер автобуса
Даже самые красивые вещи не слишком-то радуют, если их неудобно носить, и ты постоянно нервничаешь, думая, насколько хорошо они сидят
Если чувствуешь себя уверенно и относишься к маленьким неприятностям с юмором, то приподнявшийся подол юбки — это такая ерунда
Удобные и стильные сапоги — это настоящая находка. Ведь в них приходится ходить целый день
С годами начинаешь понимать, какие вещи тебе подходят, а какие нет. Ведь далеко не все модные тренды выглядят красиво
А как изменились ваши взгляды на моду с годами? Есть какой-то тренд, от которого вы были в восторге в 20 лет, а сейчас не можете понять почему? Делитесь в комментариях.
"Мода - это то, над чем мы смеемся, разглядывая старые фотографии" (с)