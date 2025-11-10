Модные веяния меняются со скоростью света, и постоянно их отслеживать — та еще головная боль. К счастью, с возрастом мы начинаем понимать, какие одежда, макияж и косметические процедуры нам подходят больше. Да и мнение окружающих уже не играет такой большой роли. Мы решили нарисовать с помощью нейросети комиксы, которые показывают, как меняются наши взгляды на модные тренды после 40.

Высокие каблуки, конечно, дело хорошее. Но лучше приберечь их на лето, чтобы не ковылять в травмпункт

AI-generated image , AI-generated image Евга 1 час назад Хе, буквально сегодня в другой статье в комментариях это обсуждала) - - Ответить

Неважно, какие штаны сейчас все сметают с полок. Если эта модель сидит плохо, пусть остается в магазине

AI-generated image , AI-generated image

Когда под рукой есть своя машина, и сиденья в ней с подогревом, можно надеть куртку или шубку покороче

AI-generated image , AI-generated image

Длинный маникюр выглядят шикарно, но если он мешает в повседневных делах, то овчинка не стоит выделки. Да и свои ногти скажут спасибо за естественный маникюр

AI-generated image , AI-generated image Гелена Ширшова 7 часов назад "Длинный маникюр выглядят шикарно"... Маникюр разве множественное число? - - Ответить

Нижнее белье должно быть не только красивым, но и удобным. Или просто удобным. Хотя красота тоже не помешает



AI-generated image , AI-generated image Амбидекстров Пипидастр 37 минут назад А современные подростки знают значение слова панталоны?

Вообще это трусы Бриджит Джонс) - - Ответить

Роскошное декольте явно не стоит всех этих страданий с косточками и расстегивающимися пуговицами. Главное, чтобы бюстгальтер сидел хорошо

AI-generated image , AI-generated image moino 59 минут назад как хорошо с маленькой грудью - - Ответить

Здоровые блестящие волосы выглядят лучше, чем любая модная укладка. К счастью, сейчас есть масса процедур, которые помогают вернуть к жизни пострадавшую шевелюру

AI-generated image , AI-generated image

Как же здорово, когда можно не обращать внимания на мнение других людей и менять что-то во внешности, исходя из собственных вкусов

AI-generated image , AI-generated image Гелена Ширшова 7 часов назад А я фиолетовый сделала. Давно очень хотелось. - - Ответить

Если косметическими продуктами неудобно пользоваться, проще отказаться от них и найти что-нибудь на замену

AI-generated image , AI-generated image

Со временем начинаешь понимать, какие именно мелочи в сумочке тебе нужны, а от чего легко можно избавиться



AI-generated image , AI-generated image Евга 58 минут назад Эх, у меня наоборот, чем дальше, тем больше нужного. Нет, некоторые вещи и впрямь отпадают, но на их место приходят другие. Возможно через несколько лет за мной будет ездить грузовик🤔 - - Ответить

Пирсинг и татуировки можно делать и во взрослом возрасте. Главное, чтобы это нравилось человеку, и не было просто данью прихотливой моде

AI-generated image , AI-generated image Бруннера 1 час назад Почти не видно соплю из носа? - - Ответить

Зачем мучиться, втискиваясь в тесные джинсы? И двигаться в них неудобно, и сидят они не так уж и хорошо



AI-generated image , AI-generated image ФинтУшами 20 минут назад а так ничего, что у джинсов и леггинсов разный функционал? - - Ответить

Оказывается, очки вполне могут выглядеть стильно. И не надо мучиться, стараясь рассмотреть вывеску или номер автобуса

Даже самые красивые вещи не слишком-то радуют, если их неудобно носить, и ты постоянно нервничаешь, думая, насколько хорошо они сидят

AI-generated image , AI-generated image

Если чувствуешь себя уверенно и относишься к маленьким неприятностям с юмором, то приподнявшийся подол юбки — это такая ерунда



AI-generated image , AI-generated image Ольга Курпякова 48 минут назад Идти в туфлях когда лежит снег? - - Ответить

Удобные и стильные сапоги — это настоящая находка. Ведь в них приходится ходить целый день



AI-generated image , AI-generated image

С годами начинаешь понимать, какие вещи тебе подходят, а какие нет. Ведь далеко не все модные тренды выглядят красиво



AI-generated image , AI-generated image