14 моментов, которые напомнят о том, как прекрасна жизнь
В современном ритме легко потерять чувство того, как на самом деле прекрасна жизнь. Между рабочими дедлайнами, ежедневными заботами и плотным графиком мы часто забываем остановиться. Именно тогда на помощь приходят простые радости, которые заземляют нас и напоминают, что, несмотря на все трудности, вообще-то жизнь — не такая плохая штука. Случайно найденная в кармане зимней куртки купюра, мамина еда или просто «гав» от любимого песика — иногда это все, что нужно для счастья. Мы собрали несколько незатейливых моментов, которые скрашивают любой, даже самый хмурый день.
«Утренний ритуал»
«Случайные встречи»
«Дома нас ждут»
«Красота не требует жертв»
«Забытый вкус»
«Комплимент от незнакомца»
«Не желаете цветочек для дамы?»
«Торт без повода»
Блин, а вот это тема... Давно жду какого-нибудь повода для тортика...
«Мелочь, а приятно»
«Дедлайн сдан»
Наконец-то справился!
А потом приходит руководитель проекта и сообщает, что в 60 кабинетах девятого этажа дверные датчики были по ошибке продублированы.
И лишние надо убрать... и, естественно, подвинуть всю остальную начинку)
«Пушистый будильник»
У моей собаки я - будильник. Она и в 10 с трудом то вылезает с теплой мягкой подушки на хмурую улицу.
«Подарок из прошлого»
«Всего один вдох»
а если снимать рюкзак в толкучке - на тебя не будут все смотреть с кровожадным выражением лица )
«Любой конец — это начало чего-то нового»
Маленькие ежедневные радости — это якоря, благодаря которым мы держимся на плаву. У всех они разные — от запаха свежесваренного кофе до смеха близкого человека. А какие вещи приносят вам приятные впечатления? Румяная выпечка, крепкое объятие, а может быть, вам по душе провести спокойный вечер за просмотром ленты соцсетей?
