Ностальгия
2 часа назад
14 моментов, которые напомнят о том, как прекрасна жизнь

В современном ритме легко потерять чувство того, как на самом деле прекрасна жизнь. Между рабочими дедлайнами, ежедневными заботами и плотным графиком мы часто забываем остановиться. Именно тогда на помощь приходят простые радости, которые заземляют нас и напоминают, что, несмотря на все трудности, вообще-то жизнь — не такая плохая штука. Случайно найденная в кармане зимней куртки купюра, мамина еда или просто «гав» от любимого песика — иногда это все, что нужно для счастья. Мы собрали несколько незатейливых моментов, которые скрашивают любой, даже самый хмурый день.

Используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

«Утренний ритуал»

«Случайные встречи»

«Дома нас ждут»

«Красота не требует жертв»

«Забытый вкус»

«Комплимент от незнакомца»

«Не желаете цветочек для дамы?»

«Торт без повода»

«Мелочь, а приятно»

«Дедлайн сдан»

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Наконец-то справился!
А потом приходит руководитель проекта и сообщает, что в 60 кабинетах девятого этажа дверные датчики были по ошибке продублированы.
И лишние надо убрать... и, естественно, подвинуть всю остальную начинку)

«Пушистый будильник»

Cookie
49 минут назад

У моей собаки я - будильник. Она и в 10 с трудом то вылезает с теплой мягкой подушки на хмурую улицу.

«Подарок из прошлого»

«Всего один вдох»

ФинтУшами
1 день назад

а если снимать рюкзак в толкучке - на тебя не будут все смотреть с кровожадным выражением лица )

«Любой конец — это начало чего-то нового»

Маленькие ежедневные радости — это якоря, благодаря которым мы держимся на плаву. У всех они разные — от запаха свежесваренного кофе до смеха близкого человека. А какие вещи приносят вам приятные впечатления? Румяная выпечка, крепкое объятие, а может быть, вам по душе провести спокойный вечер за просмотром ленты соцсетей?

Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Кажется, скоро мы будем ностальгировать по текстам и иллюстрациям, сделанных БЕЗ участия ии-шницы)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
