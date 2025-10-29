10 малоизвестных фактов, которые покажут, что быть дамой пушкинской эпохи было непросто

В XIX веке среди дворянской молодежи распространились так называемые альбомы. Мы часто слышали о них из произведений, взять хотя бы «Евгения Онегина»:

«Конечно, вы не раз видали

Уездной барышни альбом,

Что все подружки измарали

С конца, с начала и кругом».

Однако что же эти самые альбомы собой представляли? Это было нечто одновременно похожее на личный дневник, соцсети и книгу отзывов от друзей. Девушки бережно хранили их у себя дома, писали в них сами и предлагали гостям оставить «на память» несколько строк. Некоторые из этих альбомов дошли до наших времен — посмотреть, что написано внутри, можно в музеях.