10 малоизвестных фактов, которые покажут, что быть дамой пушкинской эпохи было непросто
В произведениях Пушкина немало женских образов — он, без сомнения, искренне любил женщин и умел видеть в них вдохновение. Однако о повседневной жизни, привычках и маленьких тайнах дам той эпохи мы знаем немного. Вот несколько пикантных фактов о том, чем был наполнен день женщины пушкинского времени.
Обкладывали лицо парной телятиной
Сегодня мы тратим на кремы целое состояние. В те годы женщины тоже уделяли немало времени и сил уходу за собой. Правда, вместо привычных нам средств они использовали нечто более необычное и смелое. Например, во времена Пушкина дамы обкладывали на ночь лицо... парной телятиной. Представьте, каково это — встать с утра, а на лице этакий своеобразный компресс. И ведь все ради красоты!
Вели альбомы
В XIX веке среди дворянской молодежи распространились так называемые альбомы. Мы часто слышали о них из произведений, взять хотя бы «Евгения Онегина»:
«Конечно, вы не раз видали
Уездной барышни альбом,
Что все подружки измарали
С конца, с начала и кругом».
Однако что же эти самые альбомы собой представляли? Это было нечто одновременно похожее на личный дневник, соцсети и книгу отзывов от друзей. Девушки бережно хранили их у себя дома, писали в них сами и предлагали гостям оставить «на память» несколько строк. Некоторые из этих альбомов дошли до наших времен — посмотреть, что написано внутри, можно в музеях.
Страдали от головных уборов
Вы думали, мода — это страдания на шпильках? В пушкинскую эпоху все было куда сложнее. Даме необходимо было тщательно следить за актуальностью своего туалета. Чтобы не стать предметом пересудов, девушки часами бродили по торговым рядам в поисках идеальной ткани — ведь один неудачный наряд мог стоить репутации.
Но опасность таилась и в самих нарядах. Взять, к примеру, шляпки. Летом их активно украшали живыми цветами. Представьте: от сильного аромата этих букетов дамам порой становилось дурно! Так что носить такие украшения следовало с большой осторожностью.
Чернили зубы
Пока мы стремимся к белоснежной улыбке, в начале XIX века жены купцов... чернили зубы! Это считалось модным и красивым. Традиция эта возникла задолго до пушкинской эпохи — вспомните хотя бы мать Марфушеньки-душеньки из «Морозко». Сегодня такая идея вызывает недоверие и отторжение, а тогда была настоящим трендом. Женщины шли на всевозможные ухищрения: при отсутствии доступа к косметике они использовали натуральные средства — например, сок ягод и фруктов.
Натирали лицо раздавленными сорочьими яйцами
В наше время мы тратим кучу денег на сыворотки и кремы, а в те годы женщины экспериментировали прямо на кухне. И порой выбор ингредиентов был весьма смелым. Один из популярных «бьюти-рецептов» пушкинской эпохи — маски из... сорочьих яиц! Считалось, что они помогают избавиться от веснушек и делают кожу фарфоровой.
Еще один рецепт — смешать дынные семена с бобовой мукой для гладкости лица. А также дамы частенько готовили «огуречное молоко» — натуральный тоник против пигментных пятен.
Терли пятки корой и мазали сливочным маслом
А вот уход за стопами и ногами казался дамам того времени делом крайне интимным. Не существовало никаких руководств о том, как ухаживать, например, за мозолями. Камеристок, умевших сделать пяточки гладкими, берегли как зеницу ока. В их арсенале были мочала — тончайшие полоски лыка. Именно ими отшелушивали ороговевшую кожу. А потом наносили финальный штрих — питательную маску из... сливочного масла или сала.
Скребли лицо как холст
Сегодня у нас в арсенале косметика на любой вкус и кошелек. У дам того времени такого богатого выбора не было, поэтому приходилось идти на всевозможные ухищрения. К слову, и качество косметики оставляло желать лучшего. Переборщишь с пудрой — и приходится убирать ее специальным инструментом. Он представлял собой своеобразный скребок, которым счищали излишки косметики с лица — примерно так же, как художник снимает лишнюю краску с холста. Никакого тебе гидрофильного масла или пенки для умывания — только хардкор.
Зависели от партнера на балах
Балы пушкинской эпохи — это был настоящий светский марафон, где каждая ошибка могла стоить репутации. Казалось бы, что тут придумывать: все едят и танцуют. Однако правила этикета держали дам и кавалеров в строгих рамках.
Например, даже по бальной зале женщина должна была передвигаться особым образом. После каждого танца кавалер обязан был вернуть даму туда, где он ее «взял». А если дама захотела перекусить, то к буфету одна она не имела права подойти одна — только под руку с кавалером или под присмотром попечительницы.
Увлекались журналами
Мы привыкли, что современные женские журналы полны рекламы одежды, советов по уходу за собой и историй об отношениях. А как было в начале XIX века? Тогда в стране активно читали зарубежные издания, но собственных еще не существовало. В 1823 году свет увидел первый номер «Дамского журнала». И писали его не кто-нибудь, а мужчины. У издания было три раздела: литературный, критический и модный. Женщины его обожали, а вот мужчины критиковали, считая чрезмерное внимание к внешности недостойным занятием.
Справляли нужду прямо в карете
В дальней дороге каждый решает вопрос туалета по-своему: кто-то останавливается на заправках и в кафе, кто-то предпочитает кусты. Дворянские дамы XIX века действовали куда изящнее — в дороге они пользовались бурдалю, миниатюрным фарфоровым судном, которое прятали в муфте. Если нужда заставала в пути, дама лишь деликатно поправляла юбку — и дело было сделано.
Ну что, золотой век заиграл новыми красками? Какой из «секретов красоты» или привычек дам пушкинской эпохи поверг вас в шок, а какой заставил улыбнуться?