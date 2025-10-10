Конечно!!! А серебрянные и золотые блюда они на стены вешали для украшения замков !!!🤣🤣🤣
10 фактов о быте аристократов, после которых жизнь в замке уже не кажется сказкой
Во все времена существовали состоятельные и знатные люди, которые могли позволить себе больше, чем все остальные. И все-таки их жизнь не была такой уж сладкой: строгие правила, странные законы и бытовые сложности касались и их. Сесть в гостях рядом с мужем или надеть платье того цвета, который тебе нравится, кажется нам проще простого, а вот для аристократов прошлого такие вещи иногда были невозможны. Почитайте только.
В Средневековье еду подавали не на тарелке, а на засохшем хлебе
Если бы вы были знатным человеком из Средневековья, вам все равно могло не достаться нормальной тарелки! Вместо этого еду бы вам сервировали на черством ломте хлеба, который назывался «тренчер». После еды его можно было пропитать соусом и съесть, а можно было отдать слугам или бедным людям в качестве милостыни.
Со временем «тренчером» стали называть плоскую посудину без бортиков из металла или дерева. Подобная посуда используется и до сих пор — к примеру, для подачи сырной нарезки.
В средневековых жилищах не мыли полы
Вот, а жители Помпей бы с вами не согласились!!! Какие роскошные мозаики откапывают, и цвета ни чуть не поблёкли!!!
А все потому, что эти полы частенько были земляными. Пол мог быть оштукатуренным или каменным, но в любом случае его устилали камышом и соломой. Весной и летом к ним добавлялись цветы и травы, чтобы замаскировать неприятные запахи. Полы были грязноваты, так как меняли это покрытие довольно редко, сметая старую солому подручными средствами — например, птичьими перьями.
Полы из глиняной плитки, особенно украшенной, были доступны только богачам, так как процесс ее изготовления был очень трудоемким.
Вместо стоматолога посещали цирюльника
Помимо мытья они занимались массажем, вправляли вывихи, удаляли больные зубы, делали перевязки ран и лечили переломы. Но основная их деятельность сводилась к трем главным занятиям: стрижке, бритью и кровопусканию.
Сколько бы у вас ни было денег, это не обеспечивало вам качественную стоматологию. Вплоть до XVII века существовали цирюльники-хирурги, которые занимались не только стрижкой и бритьем, но и мелкими хирургическими манипуляциями. И будь вы хоть особа королевской крови, если у вас разболелся зуб, выход был только один — его удаление у подобного специалиста.
Носить определенную одежду было запрещено законом
Не женщины, а девушки, которые начинали выходить в свет, дебютантки. А если придворный получал новый титул, например, он должен был заново представить королеве свою супругу, под новым именем (титул использовали вместо фамилии), и ей для этого не надо было наряжаться дебютанткой.
Кстати, а викторианская эпоха - это тоже про замки? К вопросу о заголовке статьи
Со времен Средневековья во многих странах существовали «законы о роскоши», которые запрещали носить определенные виды и цвета тканей, меха, отделки и украшений, а также выпячивать свое богатство и статус с помощью внешнего вида. Впрочем, многими эти предписания игнорировались.
Одеваться нужно было в строгом соответствии со своим социальным положением. Например, в XVII веке во Франции Людовик XIII своим указом запретил всем, кроме принцев и знати, носить золотую вышивку и воротники и манжеты, расшитые кружевом. А в викторианскую эпоху для того, чтобы быть представленными королеве, женщины должны были быть одеты в белое платье с пучком из трех страусиных перьев в волосах, и никак иначе.
За несоблюдение этикета можно быть расплатиться репутацией
В Британии XIX и начала XX столетий светские мероприятия для высшего класса имели строгие правила. Обмакивать хлеб в соус, неправильно держать столовые приборы, вести разговоры на спорные темы — означало прослыть крайне невоспитанным человеком. За такие проступки вас могли больше и не пригласить никуда.
Во время званых ужинов гости следовали четкому плану рассадки — даже и не мечтайте сесть рядом с супругом или лучшей подругой! Сидеть тоже следовало правильно: спину нужно было держать прямо, но ни в коем случае не касаться спинки стула.
Во время трапезы вы могли поговорить с одним гостем — слева или справа, решала хозяйка. Когда она поворачивалась к другому гостю или легонько кашляла, это значило, что и другие гости тоже могут поменять собеседника. Это называлось «поворотом стола». Во время ужина считалось недопустимым выйти в туалет, а длились трапезы довольно долго.
Правила ограничивали женщин не хуже корсета
Жизнь английских леди начала XIX века состояла из следования многочисленным правилам, не соблюдая которые, можно было прослыть невоспитанной и дерзкой, а то и вовсе навсегда запятнать себя. В многочисленных руководствах по этикету тех лет перечислялись, к примеру, следующие требования.
Необходимо было иметь правильную осанку и всегда держать спину прямо. Если дама становилась свидетельницей сквернословия или дурных манер, считалось уместным упасть в обморок.
Нельзя было подходить на улице к знакомым мужчинам — они должны были подходить сами. Но даме запрещалось беседовать с мужчиной, если ее не сопровождает другая дама, мужчина-родственник или хотя бы слуга. Нельзя было разговаривать с тем, кто не был представлен даме ранее. Но и проигнорировать того, кого ей ранее представили, было недопустимым.
На балу нельзя было танцевать с одним и тем же мужчиной больше одного танца, а после ужина дамам следовало удалиться в другую комнату, чтобы не мешать мужчинам вести серьезные разговоры.
Ради пиров разорялись
На протяжении веков пышные приемы для знатных семейств были не просто развлечением. Это был способ продемонстрировать свои богатство и статус, поэтому аристократы выкидывали на это огромные суммы, из-за чего впоследствии некоторые и разорялись.
Символом излишеств и роскоши стал Версаль XVIII века — на роскошные балы там тратились невероятные деньги, а обязанность появляться на них в дорогих нарядах чуть не разорила многие знатные семьи.
Светская жизнь была изматывающей
Сезон званых обедов и балов в высшем слое европейского общества длился несколько месяцев и график был напряженным: сливки аристократического общества должны были посещать 2-3 мероприятия в неделю, да и самим устраивать подобные.
Участвовать во всем этом круговороте событий было непросто и материально, и психологически. Беззаботно себя чувствовали лишь торговцы предметами роскоши и модными платьями, которых за сезон скупалось бессчетное количество. Отдохнуть от всего этого можно было летом, когда большая часть аристократических семейств перебиралась в свои загородные поместья.
В отличие от низших классов, знатные люди нечасто женились по любви
Люди, принадлежавшие к высшему сословию Англии времен Шекспира, были гораздо менее свободны в выборе партнера, чем те, кто стоял на более низких социальных ступенях. Браки по договоренности были обычным явлением и были нацелены, прежде всего, на укрепление семейного богатства и связей с сильными мира сего. Девушки, которые были несогласны с решением отца, рисковали быть отвергнутыми собственными родителями.
Даже королям сложно было уединиться
Европейским монархам XVI-XVII веков приходилось даже просыпаться и отходить ко сну в присутствии кучи народу. На церемонию одевания короля требовалось особое приглашение, и пока слуги натягивали на него чулки и парик, он принимал прошения и разрешал споры придворных. Этой же традиции следовали и некоторые представители знати, совмещая утренние процедуры и прием приближенных.
Во времена Людовика XIV прием пищи для монарха также был публичным делом. Такая прилюдная трапеза называлась «гран кувер» (grand couvert): дворяне собирались и наблюдали, как король поглощает разные яства. Этот ритуал демонстрировал монаршую власть и показывал публике, что король не может даже поесть в одиночестве, так он занят государственными делами.
А вот и еще несколько любопытных статей о жизни людей прошлых эпох: