10 фактов о быте аристократов, после которых жизнь в замке уже не кажется сказкой

Жизнь английских леди начала XIX века состояла из следования многочисленным правилам, не соблюдая которые, можно было прослыть невоспитанной и дерзкой, а то и вовсе навсегда запятнать себя. В многочисленных руководствах по этикету тех лет перечислялись, к примеру, следующие требования.

Необходимо было иметь правильную осанку и всегда держать спину прямо. Если дама становилась свидетельницей сквернословия или дурных манер, считалось уместным упасть в обморок.

Нельзя было подходить на улице к знакомым мужчинам — они должны были подходить сами. Но даме запрещалось беседовать с мужчиной, если ее не сопровождает другая дама, мужчина-родственник или хотя бы слуга. Нельзя было разговаривать с тем, кто не был представлен даме ранее. Но и проигнорировать того, кого ей ранее представили, было недопустимым.

На балу нельзя было танцевать с одним и тем же мужчиной больше одного танца, а после ужина дамам следовало удалиться в другую комнату, чтобы не мешать мужчинам вести серьезные разговоры.