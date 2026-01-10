о госпадя, это ж додуматься до такой фантазии надо. не буду даже готоврить о квартире, деньгах и т.п. если один из брачующихся говорит нет, то не продолжают церемонию, насколько мне известно. даже если в шутку кто-то скажет "нет", то все, до след.раза
16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях
Чего только в ЗАГСе ни происходит! Эксцентричные свадьбы круче, чем в кино, драматичные разводы и споры из-за имен детей. Кто-то даже мечтал назвать свою дочку Королевой или поменять свое имя на Гарри Поттера. Сотрудники многое повидали на своем веку и не побоялись рассказать об этом в сети.
- Работаю я в ЗАГСе. Пришла ко мне парочка, чтобы расписаться. Все как обычно: начинаю проверять документы. Мать жениха стоит рядом и, еле сдерживая улыбку, говорит мне: «Скажите, что они идеальная пара!» Я такая, мол, ага, да, но тут вижу их фамилии и чуть под стол не падаю: жених — Халявкин, а невеста — Деньгова.
- Я регистратор браков. Сейчас, особенно летом, модно устраивать свадьбы в одном цвете. Например, зеленая свадьба. Подружки невесты в зеленых платьях, у гостей одежда украшена зелеными лентами, подушка для колец зеленая и т. д. На регистрации я надеваю синее платье. Подбешивает, когда свадьба синяя и кто-нибудь обязательно спросит, специально ли я синее надела, или скажет: «О, даже регистратор в синем». Да, конечно, у меня платья всех цветов радуги на работе: я вас в окне выглядываю и бегу переодеваться! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз наш хор позвали в ЗАГС, чтобы помочь поздравить пожилые пары, которые пробыли в браке более 50 лет. Когда эти самые пожилые пары встали и начали танцевать вальс, весь хор — нас тогда было человек 15, и все были девочки — разревелся от умиления. Старички с такой нежностью смотрели друг на друга спустя столько времени. Дай Бог каждому любви до самой старости. © Не все поймут / VK
- Пришла к нам пара в ЗАГС — хотели получить свидетельство о рождении. Говорят, что хотят дочку назвать Королевой. Я глаза выпучила от удивления и говорю, что по закону такое имя дать нельзя. А девушка с возмущением: «Как это? Мою первую дочь зовут Царевна». Я ей объяснила, что раньше так было можно, но потом вышел закон, который теперь регулирует подобные вещи. Муж с женой переглянулись и сказали, что попозже придут, мол, им надо подумать. Вернулись через минут 10 и говорят: «Пусть будет Ирина». Вот так и живут теперь две сестрички — Царица и Ира.
- Я регистрирую браки. Сегодня пришла пара — все скромно: они и свидетели. Задаю жениху вопрос о том, согласен ли он взять невесту в жены, на что парень отвечает: «А если она меня заставляет, это считается?» Девушка его толкает, и он наконец говорит, что согласен. Я начинаю спрашивать ее, и тут он говорит: «Я передумал» и убегает. Девушка в слезы, подружка ее утешает, я в растерянности. И тут парень вваливается обратно в зал с целой толпой родственников, встает перед ней на колено, просит простить и спрашивает, выйдет ли она за него. А сам протягивает ей коробочку, в которой еще одно кольцо и ключи от их собственной квартиры. Оказалось, что ребята были небогатыми и у них не было финансов на свадьбу, но парень выиграл в лотерею кучу денег и втайне от невесты купил квартиру и организовал грандиозную свадьбу со всеми родственниками и друзьями. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Одно из любимых занятий на работе в ЗАГСе — пролистывать актовые книги о заключении брака. Чего только там нет! Например, заключили брак Пирогов и Яблокова (эдакая «шарлотка»). Или до заключения брака она была Лебедева, а после — Курицина. Листать книги о рождении тоже забавно, когда подряд регистрируют детей с фамилиями Борщ и Сметана. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ЗАГСе. Выходила замуж девушка — через полгода развод. Проходит время, опять вижу ее — уже с новым женихом. Потом снова развод. И вот третий раз: она в шикарном платье, я ее узнала, а невеста не растерялась и подмигивает мне: «Это были молочные мужья. В этот раз я точно не прогадала». Жених хохочет, я тоже не выдержала и рассмеялась. Вот же люди бурно живут.
- Задержалась как-то на работе почти до полуночи, работаю в ЗАГСе. В тот день были проведены мероприятия, приуроченные к какому-то празднику, и поэтому зал был украшен гелиевыми шарами. Свет был включен только в рабочем кабинете. Сижу за компьютером и краем глаза замечаю какое-то движение. Волосы чуть не встали дыбом, так как в здании находилась только я одна, не считая сторожа в своей сторожке. Мимо моего стола пролетает гелиевый шар, причем не где-то под потолком, а на уровне моих глаз. Сделав круг по кабинету, он гордо удалился снова в зал. Так быстро с работы я еще не убегала. © Подслушано / Ideer
- Работаю в ЗАГСе и часто наблюдаю процессы создания семей и, к сожалению, процесс распада этих же семей. Недавно произошел случай, который заставил меня задуматься, насколько удивительная штука — жизнь. В общем, где-то полтора года назад расписывались две пары по очереди, друг за другом по времени. Прошло полгода, и обе эти пары пришли подавать на развод. Причем в очереди они стояли в том же порядке, что и на росписи. Возле кабинета они узнали друг друга и познакомились. А пару дней назад обе эти пары пришли подавать заявления на роспись — только спутники жизни поменялись. В этот раз решили, что будут расписываться вместе двумя парами, и видно было, что сдружились. После подачи заявления прозвучала фраза: «Пазлы сложились наконец-то». © Не все поймут / VK
- За 7 лет работы в ЗАГСе заметила, что в 99 % случаев происходит так: молодые, влюбленные, в футболках и вдвоем приходят расписываться — ни одного развода. Шум, гам, толпа родственников и фотограф — через год «не сошлись характерами» или измена. Не замужем, но точно знаю, что никакой пышной свадьбы в помине не будет в моей семье. © Подслушано / Ideer
- Когда-то работала в ЗАГСе, готовила различные документы и, соответственно, постоянно открывала паспорта людей. Самым любимым для меня было сравнивать, насколько изменились люди с момента первой фотографии и последующих. Бывало так, что приходилось обращаться в паспортный стол для проверки подлинности документа, так как люди настолько менялись, что перед глазами стоял совершенно другой человек. © levmargo
- Раньше была регистратором браков. Вопросы мы задаем только жениху и невесте: согласны ли они вступить в брак. Несколько раз попадались женихи, которые отвечали: «Ну, допустим», «Неа» и «А если нет, то что?» Я спокойно, ровным тоном повторяла вопрос еще раз, и женихи под змеиное шипение всех рядом стоящих: невесты и родственников, были обречены сказать «да». © talanpluss
- У меня сестренка в ЗАГСе работала. Говорит, каких только чудиков она не видела. Был парень, который менял имя и фамилию на Гарри Поттер. Да-да, Гарри Поттер Олегович. Были родители, которые боролись с работниками, чтобы назвать дочку Екатериной II. Причем хотели именно, чтобы записали двойку римскими цифрами. Но была и куча адекватных людей, которые, например, хотели поменять фамилию с Лох на Самсонов, но про них рассказывать не так интересно. © UncleSam27 / Pikabu
- Когда я была студенткой, в свободное время работала в ЗАГСе — сопровождала молодоженов на регистрации брака. И на одной из регистраций в начале мероприятия молодожены должны были зайти в зал к гостям. Тут я разговорилась с невестой: она была такая грустная, и будто в глазах читалось сожаление. Она рассказала, что уже несколько дней толком не общалась со своим парнем, не знает, где он был и где ночевал. Затем она зашла в зал вместе с ним, чтобы расписаться и жить вместе. Надолго ли? © kabdolova_gulmira
- Во время работы в ЗАГСе много забавного видела, но хочу рассказать о самом необычном случае в моей практике. Однажды пришли две пары и попросили их развести. Прошло время, развели по процедуре — все как полагается. А потом эти же ребята подали заявление заново, только с половинкой друг друга. Оказалось, что давно любят друг друга, а женились на других по настоянию родителей. А теперь набрались смелости и решили сделать так, как сердце велит. Весь прикол в том, что и парни, и девушки были близнецами. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Работаю в ЗАГСе и каждый день регистрирую расторжение брака. И скажу вам, что порой люди, расторгающие брак, выглядят гораздо счастливее тех, кто заключает брак. Так что еще неизвестно, кто из нас с коллегой делает людей счастливее. © Подслушано / Ideer
В ЗАГСе работать — это настоящее приключение. Герои нашей статьи — яркое тому доказательство. Работая в ЗАГСе, нужно не только уметь красивую речь во время регистрации сказать, но и часто проявлять мудрость и терпение.
