16 честных историй от работников ЗАГСа, которые порой сами не верят в то, что происходит на регистрациях

о госпадя, это ж додуматься до такой фантазии надо. не буду даже готоврить о квартире, деньгах и т.п. если один из брачующихся говорит нет, то не продолжают церемонию, насколько мне известно. даже если в шутку кто-то скажет "нет", то все, до след.раза