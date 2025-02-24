18 доказательств того, что людям рабочих профессий скучать просто некогда

Сантехник получает дофига, потому что в компанию звонишь, просишь примерно озвучить стоимость, они - ну, это 70 рублей, это 80 рублей, а полностью только мастер озвучит. Спрашиваешь, но не пять же тысяч за нарастить трубу на.а полтора метра? Ха-ха, нет, говорят. Приходит мастер, без маски в ковид, опаздывает, сверлит после 23:00, потом выкатывает 15 косарей. А когда говоришь, что он должен чек предоставить, орёт, что щас так распишет, ещё и дороже выйдет, и вообще, он сейчас всё отрежет, воду откроет и уйдёт, чтобы мы соседей затопили. А в фирме блокируют сначала мой номер, потом мужа, которого попросила позвонить.

Бонус: трубу не дотянул на.а полметра.

С электриками и оконщиками та же фигня.