18 доказательств того, что людям рабочих профессий скучать просто некогда
Как утверждает известная пословица, не место красит человека, а человек - место. Здорово, когда удается найти профессию по душе, будь то учитель, сварщик или повар. В этой статье мы собрали истории людей, чье рабочее место находится за пределами офиса.
- Однажды мне очень нужна была работа, и я попытался устроиться грузчиком на ближайший склад. Сидим с будущим начальником, общаемся, и вдруг он мне говорит: «Нет, знаете, вы недостаточно амбициозны, чтобы работать у нас». Я думаю: «Чего?» Потом просто беру стол, за которым мы сидели, поднимаю его и молча переношу в другой конец комнаты. Он удивленно смотрит и выдает: «Ну ладно, берем!» © Не все поймут / VK
- Мой папа - сварщик, проработал на заводе всю жизнь. И вне завода подрабатывал, у него свой сварочный аппарат. Да что тут говорить, он давно на пенсии, а до сих пор варит. Любит он это дело. А предложение он маме сделал еще будучи студентом, тогда он только учился на сварщика. Сам сварил коробочку в виде сердечка, кривовато получилось, конечно, но сам факт. Пришел к ней в техникум с цветами, с этой коробочкой, встал на колено и сделал предложение прямо там. Им аплодировали все студенты и даже преподаватели. Коробочку мама до сих пор хранит. Папа несколько раз хотел забрать ее на реставрацию, мол, исправить косяки, но она не дает, она ей дорога в таком виде. © Рабочие истории / VK
- Работаю в такси. В конце дня увидел, что у меня в машине оставили пакет с какими-то вещами. Захотел вернуть, но без понятия, кто мог его оставить. Решил обзвонить всех клиентов за день, чтобы узнать, кто хозяин пакета. В итоге нашел владелицу пакета. Привез ей, позвонил, а она выходит из подъезда и что-то несет. Я выхожу из машины, она как раз подходит, начинает радоваться и обнимать меня. Говорит: «Я в знак благодарности вам печенье испекла! Я вообще не думала, что таксисты вещи возвращают. Думала, что они их просто выбрасывают». Знаете, меня так искренне еще никто не благодарил. © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
- Уже почти год после пар подрабатываю в большом городе почтальоном и вот на днях купила велосипед. Для работы он мне, конечно, не нужен, но по закону жанра чувствую, что стала в миллион раз счастливее! Да-да, словно раньше злая была из-за того, что велосипеда не было. © Подслушано / Ideer
- Пришел я на работу сегодня. Работаю на заводе токарем-универсалом. Сначала я порезал палец. Пошел в санчасть, перебинтовали. Потом уронил деталь на пальцы - снова пошел в санчасть. Третий раз мне прилетело в локоть вращающейся заготовкой. В медпункте меня уже с криками прогнали с работы. Сижу вот в травмпункте. Весь в бинтах и довольный, что впереди день больничного и выходные. © Подслушано / Ideer
- Со мной одна девушка перестала встречаться, когда узнала, что я сантехник. В ее понимании сантехник - это маргинальная личность с вредными привычками. Но откуда этой умнице знать, что моя рабочая одежда дороже, чем ее вечерние платья? Мои инструменты стоят примерно как автомобиль ее отца. А зарабатываю я за месяц больше, чем вся семья этой девушки. Да, физически тяжело, и бываешь грязный как черт, но денег получаешь много. © Canygin / Pikabu
- После сокращения на работе моя мама сильно загрустила. Появились загоны, мол, пенсия, старость, теперь остается только сидеть у телевизора и вязать. Около полугода она просидела дома. А тут я недавно узнала, что она вслед за подругой пошла работать в такси. Я сначала удивилась, а сейчас реально завидую. За пару месяцев работы мама накопила себе на отдых. Постоянно довольная, знает все классные места в городе и реально живет интереснее, чем я. Теперь ходит на йогу, потому что один из клиентов предложил скидку. Знает соцсети как свои 5 пальцев, потому что молодежь постоянно говорит на сленге. И даже ухажеров теперь у нее больше, чем у меня. Спрашивается, кто тут пенсионер? © Палата №6 | Анонимные Истории / Telegram
Сантехник получает дофига, потому что в компанию звонишь, просишь примерно озвучить стоимость, они - ну, это 70 рублей, это 80 рублей, а полностью только мастер озвучит. Спрашиваешь, но не пять же тысяч за нарастить трубу на.а полтора метра? Ха-ха, нет, говорят. Приходит мастер, без маски в ковид, опаздывает, сверлит после 23:00, потом выкатывает 15 косарей. А когда говоришь, что он должен чек предоставить, орёт, что щас так распишет, ещё и дороже выйдет, и вообще, он сейчас всё отрежет, воду откроет и уйдёт, чтобы мы соседей затопили. А в фирме блокируют сначала мой номер, потом мужа, которого попросила позвонить.
Бонус: трубу не дотянул на.а полметра.
С электриками и оконщиками та же фигня.
- Работаю на заводе. Так получилось, что попал на неделю в маляры, чтобы детали красить. Красим пульверизатором, в него краска давлением из бочка подается. Застудил шею, поворачивать ее не могу, поворачиваю весь корпус, как робот. Стою, крашу, все нормально. Слышу — зовет кто-то, повернулся глянуть, в чем дело. С корпусом повернулась и рука с пульвером... Покрасил мастера спереди. Больше за смену никто в малярку не заходил. © Подслушано / Ideer
- Начинал лет 20 назад дворником. Сейчас есть недвижимость и денег хватает. Все сам заработал. Но ценить труд и деньги научился именно там. Был тогда студентом и подрабатывал, а одногруппники косились на меня из-за этого. © Masepyska / Pikabu
- Мой друг подрабатывал таксистом, приключилась с ним вот такая забавная история. Садится к нему в машину девушка, вся заплаканная, а на улице рядом стоит парень. Видимо, провожал ее. И она спокойным тоном говорит:
— Здравствуйте. Можете его лужей окатить?
Друг не растерялся и ответил:
— Могу. Мне разогнаться?
Минутная тишина, а потом они оба начали хохотать. В итоге лужей никого обливать не стали, но по дороге разговорились по душам. Девушке стало легче, а брат доволен, что смог поднять человеку настроение.
- Мама работала на заводе маляром. Она любила подшутить над своими коллегами: то шурупов мужикам наложит в карманы, то травы в ботинки подкинет, то еще что-нибудь. Не только она это делала, так они отвлекались от скучных будней. Никто не обижался, у всех было нормальное чувство юмора. Однажды мама забирала с работы спецодежду, пришла домой, а в вещи завернут кирпич! Такую тяжесть тащила и даже не подумала ведь, что что-то не так. © Подслушано / Ideer
- Работаю авиатехником. Порой рейсы задерживают из-за неисправностей, когда пассажиры уже на борту. Чувствую себя супергероем, пока устраняю дефект. Ибо чем быстрее я его устраню, тем быстрее люди полетят: кто-то родителей проведать, а кто-то устроиться на работу или сделать предложение любимой. Один раз случайно чуть в Дубай не улетел, меня забыли на борту. Люди сели, а бортпроводницы двери закрыли. © Подслушано / Ideer
- Я - швея на дому. Оборудовала себе дома небольшую комнатку, сделала из нее мастерскую. Мне очень нравится шить, спасибо бабушке и маме, которые научили меня «дружить» с машинкой. Сейчас я занимаюсь пошивом постельного белья, штор. Иногда беру заказы на одежду, но это редкость. Работаю с дорогими материалами, я за качество, и клиентов, которые считают так же, у меня достаточно. За время работы, а это 20 лет, неадекватных клиентов у меня не было, но тут одна девушка решила внести коррективы в мою профессиональную деятельность. Вся такая из себя, губы до носа, волосы чуть ли не до колен, ногти как у кошки, но умом великим, увы, не обладает. Еле «выбила» из нее нужные замеры, то она измерить не может, то не знает, что такое ширина или длина. Намучилась с ней. Но в итоге добилась правильных замеров, сделала белье, она забирает и вечером звонок. «Что вы мне пошили? Простынь на матрас маленькая!» Простынь шила по бирке на матрасе, то есть я была уверена, что там все в порядке. Сообщаю об этом клиентке, но она настаивает на своем, кричит, что я горе-мастер, как я могла пошить такую простынь, которая в ширину огромная, а в длину маленькая. Тут до меня доходит… Советую ей перевернуть простынь и попробовать еще раз. Она пробует, бухтит, мол, что я за швея такая, что мою простынь надо постоянно крутить куда-то, и тут резко тишина, я понимаю, что все подошло, когда простынь начала нормально надевать. И тут сразу же гудки, она сбросила вызов, ни извините тебе, ни спасибо. Ну да ладно, не без таких, как говорится. © Рабочие истории / VK
- Недавно были с другом в пиццерии и попали на пиццайоло, который дорабатывал в заведении свой последний день. Парень приготовил шикарную пиццу, официантка ее нам принесла. А через минуту он подошел к нам и ляпнул: «Мне кажется, эта пицца слишком хороша для вас». А потом вдруг забрал ее, снял фартук и вышел на улицу. © Не все поймут / VK
- В старшей школе родители постоянно давили на меня вопросами о том, куда я буду поступать и кем я хочу стать, а я все время не знала ответа. Знала лишь одно - мне нравится шить. Но вот родители были от этого не в восторге, воспринимали это лишь как хобби и настаивали, чтобы я стала врачом или адвокатом, чтобы иметь стабильную работу. Лишь бабушка повторяла им, чтобы они от меня отстали, и вдохновляла меня не бросать шитье. Именно она в свое время научила меня этому делу и говорила, что хорошие швеи могут зарабатывать не меньше адвокатов. В результате после школы я поступила на дизайнера, уже тогда брала заказы, поэтому каждый день шила разные платья, школьные формы, где-то что-то зашивала и все такое. Честно, пользы от учебы в университете было мало, но родителям нужен был хоть какой-то диплом, поэтому я и доучилась. А сейчас, как и тогда, продолжаю заниматься любимым делом, благодарю бабушку и действительно зарабатываю не меньше адвоката. © Не все поймут / VK
- Я очень хрупкая девушка. 150 см ростом, 50 кг весом. Работаю строителем. Не просто с бумажками, а нормальным мастером: плотником, плиточником. Я, конечно же, как и любая девушка, безумно люблю цветы и всевозможные побрякушки, но истинное удовольствие мне бы доставил подарок в виде хорошей болгарки или шуруповерта. А от нормальной бензопилы была бы просто в восторге. Но, к сожалению, ни разу никто так и не подарил мне ничего подобного, а жаль! © Не все поймут / VK
- Дядя работает таксистом. Однажды болтал он на стоянке с другими водителями, а потом все разъехались по своим делам. Тут он понял, что потерял свой второй телефон. Начал на него активно названивать. И вдруг до него дошло, что он оставил телефон на крыше машины своего друга. Стал названивать вообще без остановки. В это же время его друг не мог понять, что у него на крыше вибрирует. Думал, что с ума уже сошел. Телефон не упал оттуда каким-то чудом. Короче, на работе им скучно не бывает.
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