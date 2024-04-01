У моей тёти была подруга в студенческие годы, так вот — учились они вместе, подруга всегда накрашенная, при полном параде. И вот тётка моя однажды приходит к ней домой. Дверь открывает какая-то веснушчатая девушка с белёсыми ресницами. Тётка спрашивает: «А Лена дома?»
А это та самая Лена и есть. Просто реально она настолько разительно отличалась накрашенная от ненакрашенной, что узнать было сложно.
15+ человек рабочих профессий, которые приносят домой не только денежку, но и искрометные истории
Существует много профессий, у которых рабочий день просто не обходится без приключений, особенно если приходится общаться с другими людьми. Например, инженер на производстве, водитель такси или же сантехник — у каждого из них точно есть история, наполненная и юмором, и драмой.
- Строитель делал мне потолок, закончил работу, с кем-то переговорил по телефону и смотрит на меня виновато...
— Что-то случилось?
— Можно я козлы и инструмент у вас до завтра оставлю?
— Не вопрос, а что стряслось?
— Да я думал, меня мои коллеги на машине заберут, а они к вечеру гульнуть решили... © Doddy / Pikabu
- Я настолько по-разному выгляжу с утра, что мебельщик, который собирал в квартире шкаф, поздоровался со мной второй раз, когда я вышла из комнаты накрашенная и с кудрями. © Подслушано / Ideer
У моей тёти была подруга в студенческие годы, так вот — учились они вместе, подруга всегда накрашенная, при полном параде. И вот тётка моя однажды приходит к ней домой. Дверь открывает какая-то веснушчатая девушка с белёсыми ресницами. Тётка спрашивает: «А Лена дома?»
- Поздно вечером вызвала такси. Подъезжаем к моему дому — темнота, фонари не горят, только свет от окон. Таксист останавливается около соседнего дома со словами: «Дальше я не поеду». Спрашиваю: «Что случилось?» Ответ таксиста просто поразил: «Там дорогу только что перебежала черная кошка. Поэтому дальше мы не поедем». Я сначала засмеялась, подумала, он шутит. Но он повторил. Взрослый мужик, а суеверный. Ну я пожелала ему счастливого пути, попросила фарами постоять посветить, пока к своему подъезду улепетываю. © kisikmyau / Pikabu
- Неделю вызываем электрика из-за неисправного патрона в подъезде. Сперва он пришел без инструментов. Потом пришел с инструментами, но не с теми. На следующий день он забыл почтить нас визитом, после чего у него два дня выходных. Вчера он явился без инструментов, но понял, что дело в патроне. Сегодня он пришел с инструментами, но без лампочки, чтобы проверить патрон сразу, — не заметил, что исправная лампочка вкручена в неисправный патрон. Бесит! © Подслушано / Ideer
- На спор с друзьями устроилась на работу сварщиком с обучением на месте. Я невысокая блондинка с голубыми глазами. До сих пор вспоминаю и ржу, как мужики в цехе подходили сзади и хлопали по плечу со словами: «Эй, пацан, залатай мне вон там». Я оборачивалась, поднимала маску и почти всегда слышала одну и ту же фразу: «Ой, женщина! Извините». Работала меньше всех в бригаде, но третий разряд все-таки получила. © Подслушано / Ideer
- Мой друг подрабатывал таксистом и рассказал историю. К нему садится девушка, вся заплаканная, а на улице рядом стоит парень. Видимо, провожал ее. И она спокойно говорит: «Здравствуйте. Можете его из лужи окатить?» Но друг не растерялся и выдал: «Конечно же могу. Мне разогнаться?» Минутная тишина, а потом они оба начали хохотать. В итоге лужей никого обливать не стали, но по дороге разговорились по душам. Девушке стало легче, а друг доволен, что смог поднять человеку настроение.
- Я после школы провалила экзамены в универ. Устроилась на работу в студию дизайна. Там я печатником работала. Хорошее место оказалось — путевка в жизнь. И как-то к нам пришел с заказом мой одноклассник. У его старшего брата был свой магазин, а он был его помощником. Я вышла к нему в халате рабочем, руки у меня в краске были, а он сделал вид, что меня не знает. Мне так странно было. Не обидно, просто удивительно, как другие людей оценивают по халатику. Я 2 года там проработала. Поступила в институт на дизайнера-архитектора. На бюджет. И очень рада, что тогда, после школы, я провалила вступительные, ведь чуть не пошла учиться на профессию, которая мне не подходит. © DizzyZhuzhik / Pikabu
- Работаю авиатехником. Порой рейсы задерживают из-за неисправностей, когда пассажиры уже на борту. Чувствую себя супергероем, пока устраняю дефект. Ибо чем быстрее я его устраню, тем быстрее люди полетят: кто-то родителей проведать, а кто-то устроиться на работу или сделать предложение любимой. Один раз случайно чуть в Дубай не улетел, меня забыли на борту. Люди сели, а бортпроводницы двери закрыли. © Подслушано / Ideer
- Уже почти год после пар подрабатываю в большом городе почтальоном и вот на днях купила велосипед. Для работы он мне, конечно, не нужен, но по закону жанра чувствую, что стала в миллион раз счастливее! Да-да, словно раньше злая была из-за того, что велосипеда не было. © Подслушано / Ideer
- Дядя работает таксистом. Однажды болтал он на стоянке с другими водителями, а потом все разъехались по своим делам. Тут он понял, что потерял свой второй телефон. Начал на него активно названивать. И вдруг до него дошло, что он оставил телефон на крыше машины своего друга. Стал названивать вообще без остановки. В это же время его друг не мог понять, что у него на крыше вибрирует. Думал, что с ума уже сошел. Телефон не упал оттуда каким-то чудом. Короче, на работе им скучно не бывает.
- Со мной одна девушка перестала встречаться, когда узнала, что я работаю сантехником. В ее понимании сантехник — это маргинальная личность с вредными привычками. Вот только эта умница даже не догадывается, что все ее вечерние платья стоят дешевле моей рабочей одежды. Мои инструменты стоят примерно как автомобиль ее отца. А зарабатываю я за месяц больше, чем вся семья этой девушки. Да, физически тяжело и бываешь грязный как черт, но денег получаешь много. © Canygin / Pikabu
фиг с ними с инструментами, хотя там тоже вопрос, что такого сантехник может носить или иметь в общем арсенале на сумму предположительно очень приличного автомобиля. Трос для прочистки засоров, даже автоматизированный, набор ключей, болгарка, нарезчик резьбы, что-то для соединения пластиковых труб... Даже самых известных марок, наверно, сумма не наберется. Но одежда? У него полный гидрокостюм с прилагающимся компрессором на земле для погружения в коллекторы?
- Мой брат автомаляр. Однажды приехал к нему дядька богатый машину красить. Когда половина работы была сделана, брат неожиданно заболел, и мужик сказал, что он должен заплатить ему неустойку в 30%. А когда все было готово, заказчик неделю не забирал авто и заявил, что больше ничего платить не будет. Брат не растерялся и снял с машины дверь и сказал, что это в счет неоплаченного. В общем, приехала полиция и половина народа с гаражей. Мужик деньги заплатил, но машину так и не забрал, прислал водителя. © Подслушано / Ideer
- Работаю частным электриком, имею на своем обслуживании ресторан. И теперь я начал понимать айтишников, которых просят починить компьютер, а они приходят и просто нажимают кнопку включения. Ситуация: звонок из ресторана, говорят, что не работает гирлянда новогодняя, мол, приезжай и почини. 31 декабря, 20:00. Я дома вовсю готовлюсь отмечать Новый год, но работа есть работа. Приехал, воткнул вилку в розетку и уехал. И таких ситуаций за год просто море. © Gomep / Pikabu
- Пришел я на работу сегодня. Работаю на заводе токарем-универсалом. Сначала я порезал палец. Пошел в санчасть, перебинтовали. Потом уронил деталь на пальцы — снова пошел в санчасть. Третий раз мне прилетело в локоть вращающейся заготовкой. В медпункте меня уже с криками прогнали с работы. Сижу вот в травмпункте. Весь в бинтах и довольный, что впереди день больничного и выходные. © Подслушано / Ideer
- Всю жизнь думал, что пахать за копейки на заводе — это ниже моего достоинства. Работал в крупной компании в центре большого города. Получал приличную зарплату за свои нервы. Постоянно на телефоне решал вопросы с людьми. Но за один месяц моя жизнь круто изменилась, я переехал в маленький город. Устроился на завод, думая, что это на пару месяцев. Прошел год и я понял, что это, блин, мое! Телефон молчит по вечерам, я думаю о работе на работе, а вечером спокойно провожу время с семьей или друзьями. © Подслушано / Ideer
- Я девушка и работаю на заводе исключительно в мужском коллективе. Казалось бы, мужики в мазуте, ругаются, таскают тяжелые железки, настоящие бруталы. Но на обеде в определенное время кто-нибудь из них бежит к радио, добавляет звук и кричит остальным: «Пацаны, тихо! Гороскоп!» Все замолкают и слушают каждый свой знак зодиака. Пацанам, кстати, по 40-50 лет. © Подслушано / Ideer
- Начинал лет 20 назад дворником. Сейчас есть недвижимость и денег хватает. Все сам заработал. Но ценить труд и деньги научился именно там. Был тогда студентом и подрабатывал, а одногруппники косились на меня из-за этого. © Masepyska / Pikabu
- Мама работала на заводе маляром. Она любила подшутить над своими коллегами: то шурупов мужикам наложит в карманы, то травы в ботинки подкинет, то еще что-нибудь. Не только она это делала, так они отвлекались от скучных будней. Никто не обижался, у всех было нормальное чувство юмора. Однажды мама забирала с работы спецодежду, пришла домой, а в вещи завернут кирпич! Такую тяжесть тащила и даже не подумала ведь, что что-то не так. © Подслушано / Ideer
Иногда кажется, что сил работать уже нет, а время предательски замедляется и намекает, что домой еще не скоро. Но это совсем не означает, что профессия скучная, ведь для некоторых людей работа и приключения — синонимы.
Комментарии
Про забыли на борту - в театре в декорационном цехе работал пьяница Палыч. Художник неплохой, но хватало его на пару часов работы, после чего он тихо исчезал в подвале и больше его не видели. Никто его и не искал, пьяный Палыч только под ногами путался. Однажды нам заказали рог изобилия метров 5 длиной, сделали мы рог и он ждал отгрузки в том самом подвале. В свое время за рогом приехала фура, рог унесли, коллеги пошли вниз забрать инструменты, вдруг прибегают и спрашивают:" А где Палыч?" Стали искать, Палыча нет, куртка висит. Дело было зимой, хорошо, что фура еще не уехала и кто-то додумался заглянуть в тот рог. Там и обнаружился Палыч - спал сном младенца, завернувшись в мешковину. Рог отправлялся в Германию или в Финляндию, Палыч бы точно не доехал. Ехан Палыч)
никогда не пойму, в чем заключается юмор в последней истории.