15+ человек рабочих профессий, которые приносят домой не только денежку, но и искрометные истории

Про забыли на борту - в театре в декорационном цехе работал пьяница Палыч. Художник неплохой, но хватало его на пару часов работы, после чего он тихо исчезал в подвале и больше его не видели. Никто его и не искал, пьяный Палыч только под ногами путался. Однажды нам заказали рог изобилия метров 5 длиной, сделали мы рог и он ждал отгрузки в том самом подвале. В свое время за рогом приехала фура, рог унесли, коллеги пошли вниз забрать инструменты, вдруг прибегают и спрашивают:" А где Палыч?" Стали искать, Палыча нет, куртка висит. Дело было зимой, хорошо, что фура еще не уехала и кто-то додумался заглянуть в тот рог. Там и обнаружился Палыч - спал сном младенца, завернувшись в мешковину. Рог отправлялся в Германию или в Финляндию, Палыч бы точно не доехал. Ехан Палыч)