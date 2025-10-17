18 комиксов про рабочие будни, на которые смотришь и думаешь: «Ну жиза же!»

Говорят, что рабочий коллектив — это вторая семья. Здесь так же ссорятся и мирятся, отмечают праздники за накрытым столом и периодически получают нагоняи от тех, кто старше. Наши комиксы как раз о буднях этой «семейки», странных привычках коллег и маленьких радостях, без которых офисная жизнь была бы гораздо скучнее.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Увы, не всегда удается дождаться желанного повышения по службе. У начальника могут быть свои планы на этот счет

Alex Alex 1 день назад Бывают разные начальники. Так что судить о всех в этом аспекте не совсем верно. Прежде всего это от человека зависит. - - Ответить

Да и награждают нас порой тоже довольно неожиданным образом

ФинтУшами 3 часа назад прибить бы тех, кто продвигал мысль, что при капитализме грамоты и прочее подобное что-то значат. нематериальное поощрение - миф, выгодный только работодателю - - Ответить

Кажется, в любом офисе есть те, кто забывает помыть за собой посуду

ФинтУшами 3 часа назад если там все грязные - свою отдавать глупо. очевидно, что она там же будет. а вообще, умение говорить "нет" избавляет от многих проблем - - Ответить

И заодно — любители греть всякие ароматные вещи в микроволновке

Сдавать деньги на праздники — ни за что! Бежать за накрытый стол — в первых рядах

Как же обидно бывает, когда ваши идеи присваивает другой сотрудник

Ощущение, что любовь к обсуждению последних новостей в офисе не зависит от пола

Как же приятно, когда руководитель наконец-то оценил ваши заслуги. Вот только иногда бывает уже поздно

Наверняка вам тоже приходилось работать рядом с таким ловеласом

Конфуз 26 минут назад Странно думать, что каждый роман закончится чем-то большим.

Но и не все разваливается - - Ответить

Офисные приколисты всегда знают, как поднять настроение коллегам

Alex Alex 1 день назад Странный прикол с рыбкой. Но то, что могут быть другие (более смешные) приколы в офисах - не отрицаю. - - Ответить

А вот начальство иногда перегибает палку в желании сплотить коллектив

Конфуз 25 минут назад Ненавижу корпоративных. Я на работе зарабатываю, тусить я предпочитаю сама по себе без контроля с работы - - Ответить

Умение находить общий язык с бухгалтерией, как правило, приходит с опытом

Конфуз 24 минуты назад А вот умение общаться реально помогает. Вроде и хорошо, но и странно, что кого-то надо упрашивать выполнять свои обязанности - - Ответить

Кстати, не во всех проблемах виноваты именно коллеги

Долгие вечерние совещания — отдельная проблема для тех, кого дома ждут ревнивые супруги

Конфуз 22 минуты назад Совещания проходят в речке время. Все сто сверху - это знак прососа руководства и/или сотрудников. И это надо не культивировать, а исправлять - - Ответить

Утренний страх № 1: в спешке забыть надеть юбку под пальто и в таком виде приехать на работу

Alex Alex 1 день назад Нет. Это вообще к чему? Это напрямую зависит от ответственности человека, а не от офиса. Такое может случиться только какой-нибудь один раз с каким-то рассеянным человеком. И всё - - Ответить

А у вас на работе есть коллега, который по рассеянности собрал целую коллекцию чужих ручек и степлеров?

В наше время руководитель может выглядеть совсем молодо. Правда, не все посетители к этому морально готовы

Конфуз 21 минута назад Мне было бы странно, если на предприятии начальник только из ВУЗа. И красным флагом тоже это стало бы - - Ответить

Утро понедельника: коллектив дружно зевает. Вторая половина пятницы: уже практически выходной

Да уж, на работе порой насмотришься всякого. Интересно, а вы попадали в подобные ситуации? Или ваши соседи по рабочему кабинету — идеальные во всех отношениях люди? Давайте чуть-чуть посплетничаем о ваших коллегах в комментариях к этой статье.