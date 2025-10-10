14 героев известных картин, которых мы «перенесли» в разные временные эпохи
1 час назад
А вы когда-нибудь задумывались, как бы изменились герои широко известных картин, если перенести их в другую эпоху? Попробуйте представить себе даму с портрета времен Ренессанса в стиле «ревущих 20-х» прошлого века или строгого дворянина с акварели времен Джейн Остин в джинсовой куртке и кедах. А можете и не представлять, ведь мы уже это сделали за вас, и обнаружили, что такие перетасовки с эпохами порой позволяют взглянуть на хорошо знакомые полотна совсем по-новому.
Густав Климт, «Портрет Адели Блох Бауэр I»
Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари»
Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»
Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»
Иван Крамской, «Неизвестная»
Франс Хальс, «Смеющийся кавалер»
Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»
Альфонс Муха, «Женщина с цветами»
Данте Габриэль Россетти, «Видение Фьямметты»
Виктор Васнецов, «Иван Царевич на Сером Волке»
Джон Уотерхаус, «Леди из Шалот»
Эдвард Мунк, «Крик»
Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»
Нико Пиросмани, «Актриса Маргарита»
Ну а вот в этой статье мы с машиной времени не играли — просто протянули портретам руку и некоторые исторические личности шагнули сквозь рамы в наш мир.
