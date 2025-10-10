14 героев известных картин, которых мы «перенесли» в разные временные эпохи

14 героев известных картин, которых мы «перенесли» в разные временные эпохи

А вы когда-нибудь задумывались, как бы изменились герои широко известных картин, если перенести их в другую эпоху? Попробуйте представить себе даму с портрета времен Ренессанса в стиле «ревущих 20-х» прошлого века или строгого дворянина с акварели времен Джейн Остин в джинсовой куртке и кедах. А можете и не представлять, ведь мы уже это сделали за вас, и обнаружили, что такие перетасовки с эпохами порой позволяют взглянуть на хорошо знакомые полотна совсем по-новому.

Густав Климт, «Портрет Адели Блох Бауэр I»

Пьер Огюст Ренуар, «Портрет актрисы Жанны Самари»

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза»

Ян Вермеер, «Девушка с жемчужной сережкой»

Иван Крамской, «Неизвестная»

Франс Хальс, «Смеющийся кавалер»

Джон Сарджент, «Портрет мадам Икс»

Альфонс Муха, «Женщина с цветами»

Данте Габриэль Россетти, «Видение Фьямметты»

Виктор Васнецов, «Иван Царевич на Сером Волке»

Джон Уотерхаус, «Леди из Шалот»

Эдвард Мунк, «Крик»

Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры»

Нико Пиросмани, «Актриса Маргарита»

Ну а вот в этой статье мы с машиной времени не играли — просто протянули портретам руку и некоторые исторические личности шагнули сквозь рамы в наш мир.

