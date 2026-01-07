Ха, простушка! Да это гимнастка, не иначе. Я сейчас попробовала, так у меня через секунды три пальцы свело
11 нюансов этикета, которыми пользуются настоящие леди
Иногда мы совершаем что-то совершенно без задней мысли — в транспорте, кафе или, скажем, придя в гости — и даже не подозреваем, что это может кого-то раздражать. Например, спокойно поправляем макияж в метро или вручаем хозяйке дома роскошный букет цветов. Мы собрали несколько неочевидных правил этикета, которые до сих пор остаются актуальными.
Ноги лучше перекрестить в районе щиколоток
Элегантная юбка или платье длиной до колена выглядят изысканно, но сидеть в такой одежде не слишком удобно. Если просто сжать колени, ноги быстро устанут, а поза, в которой одна нога закинута на другую, не всегда выглядит уместно. Можно просто стиснуть ноги и перекрестить их в районе щиколоток — это смотрится элегантно и сдержанно.
Другой вариант — закинуть ногу на ногу и, сомкнув щиколотки, сдвинуть их в сторону под углом примерно 45°. Главное — не перекрещивать ноги дважды (в районе коленей и щиколоток): такая поза выдает смущение дамы и ее неуверенность в себе.
Если надо подкрасить губы, стоит убрать зеркальце подальше
По правилам этикета поправлять макияж в любых публичных местах неприлично. Во-первых, это достаточно интимный процесс, а во-вторых, подобное зрелище может вызвать раздражение у окружающих. Считается, что особенно вызывающе выглядят барышни, которые подкрашивают губы или припудривают нос, пользуясь при этом компактным зеркальцем. Если с косметикой приключилась неприятность на улице, лучше ненадолго забежать в общественный туалет и провести все манипуляции там.
Однако и из этого правила есть исключение: если даме нужно быстро обновить помаду в ресторане, она вполне может сделать это и за столиком. Главное — не пользоваться при этом зеркальцем. Поэтому женщине стоит обладать завидной ловкостью, чтобы не испортить макияж окончательно.
Перед тем как отпивать из бокала, стоит его лизнуть
Отпечаток яркой губной помады на стеклянном бокале выглядит не слишком симпатично. К тому же, считается дурным тоном оставлять такие следы на посуде. К сожалению, далеко не все напитки можно пить через трубочку, поэтому к краю стакана все равно придется прижаться губами.
Это не значит, что от яркой помады нужно избавляться перед тем, как сделать глоток. Есть небольшая хитрость, которая помогает не оставить предательских следов на стекле: надо лишь незаметно облизать край посуды. Жиры и вода плохо сочетаются, поэтому помада не отпечатается на поверхности.
Цветы — не лучший подарок для хозяйки
Букет не так сильно порадует хозяйку, как многие привыкли считать. Особенно, если вас пригласили на большой праздник. По крайней мере, если цветы не идут в комплекте со специальной вазой или коробкой. Ведь женщине придется отвлечься от приветствия других гостей и заняться букетом: найти вазу, подрезать стебли и так далее. Если же она просто отложит цветы в сторону, то, скорее всего, они даже до вечера не доживут, а значит, деньги будут потрачены зря.
То же самое касается и блюд, которые хозяйка, по идее, должна поставить на праздничный стол. Не стоит приносить торты или мороженое, если об этом не просили. Скорее всего, у нее уже есть какой-то десерт, и этот подарок окажется лишним. Или про него вовсе забудут. Лучше вручить что-нибудь вкусное, что хозяева дома могут съесть на завтрак: баночку джема, свежую выпечку или какие-то легкие закуски.
Не следует приходить на вечеринку вовремя
Я всегда была дико пунктуальна🤣🤣,всюду минут на 15 раньше приходила;а теперь почти всегда опаздываю…ругаю себя,переживаю,но опаздываю
Далеко не все хозяева ждут от гостей завидной пунктуальности. Более того, если человек появляется на пороге ровно в указанное время, скорее всего, особого восторга это ни у кого не вызовет. При этом получасовое опоздание может не на шутку обидеть хозяев. В идеале стоит припоздниться на 5-10 минут. У устроителей праздника как раз будет достаточно времени, чтобы выдохнуть, привести себя в порядок и настроиться на нужный лад.
Кровать может отлично заменить шкаф или вешалку
Мне кажется, советчица немного тронулась на почве длительных праздников.
Кому-то понравятся чужие пальто и куртки, сваленные в спальне поверх кровати?
В идеале гости дальше гостиной вообще не заходят)
Если хозяйка хочет собрать у себя дома целую толпу гостей, а в прихожей просто не хватает свободного места, где люди могут оставить верхнюю одежду и сумочки, стоит заранее продумать, куда все эти вещи сложить. Можно, конечно, разгрузить один из шкафов, но на это уйдет много времени. Поэтому самый простой и удобный вариант — спальня. Куртки и пальто на кровати не помнутся и не будут никому мешать, да и искать свободные вешалки не придется.
Не стоит говорить о пищевой аллергии за столом
Я знаю уже много лет,кто из родственников ест только куриную грудку,у кого непереносимость лактозы, у кого-фруктозы;не парюсь,готовлю иногда 2 основных блюда-мясное и для вегетарианцев;труда не так много,а люди очень благодарны
Различные пищевые аллергии нынче не редкость, но далеко не каждая хозяйка будет уточнять у своих гостей заранее, от каких блюд те предпочитают держаться подальше. Поэтому лучше сообщить о таких нюансах сразу после того, как вы получили приглашение. Если же гость забыл рассказать об аллергии, то сообщать об этом за столом уже поздно.
Это только поставит хозяйку в неловкое положение. Лучше не отказываться от еды напрямую — это может прозвучать грубо. В идеале стоит сказать, что вы обязательно попробуете его позже, или посетовать, что вы уже наелись. В конце концов, на вечеринку приходят, чтобы пообщаться, а не чтобы поесть.
Наносить парфюм в хозяйской ванной — дурной тон
Даже если вы находитесь в гостях у хороших знакомых, перед тем как посетить ванную комнату, стоит спросить у хозяев разрешения. Не стоит задерживаться в помещении, чтобы поболтать с кем-то по телефону. Такое поведение выглядит как верх неприличия.
Другая вещь, которая может вызвать недовольство хозяев и других гостей, — это сильные ароматы. Так что лучше не опрыскивать себя духами и не перебарщивать с освежителем воздуха. Иначе следующий человек, который зайдет в ванную, может не только расчихаться, но и прослезиться.
Не следует бросаться на помощь хозяйке
Не следует бросаться на помощь хозяйке - Лидии себе и лежит, очнётся 🧐
Если гость хочет помочь хозяйке убрать посуду со стола или помыть тарелки, стоит сначала уточнить требуются ли вообще его услуги. Далеко не все женщины любят, когда на кухне хозяйничает кто-то посторонний, тем более если это гости. Когда хозяйка, вежливо позевывая, отказывается от помощи, лучше не настаивать.
То же самое касается и всяких неловких ситуаций. Если вы случайно уронили кусок шоколадного торта на белый ковер или опрокинули стакан с соком на скатерть, не надо нервничать понапрасну. Просто удалите большую часть еды или жидкости с помощью бумажных салфеток, а потом сообщите хозяйке о происшествии. Скорее всего, у нее есть свои хитрости по уборке и специальные средства. А если женщина не проявляет никакого беспокойства и просит не обращать на беспорядок внимания, лучше так и сделать. В конце концов, это ее ковер или скатерть. Главное — не слишком привлекать к этому моменту внимание других гостей.
Лучше не брать свою половинку на корпоратив
Тут да! Но с оговоркой. У мужа нынешняя контора часто наоборот, проводит "семейные корпоративы" - коллектив небольшой, половина - семейные пары, и потому у них принято приглашать со второй половинкой. Мы так даже на тим-билдинг с детьми в Англию съездили... Но, повторю, это была ИХ инициатива
Корпоратив может и выглядит как праздник, но на деле это такое же рабочее мероприятие, просто проходящее в более неформальной обстановке. Даже если компания разрешает приводить на вечеринку других людей, стоит подумать дважды, прежде чем брать свою половинку.
Во-первых, человек скорее всего просто не знает всех подводных течений в офисе и может невольно поставить вас в неловкое положение. А во-вторых, корпоративы для людей, не работающих в компании, — довольно скучное дело. Неважно, насколько вы задержитесь на празднике, главное — вовремя попасться на глаза боссу и поблагодарить его за отличный праздник. Даже если он и не слишком удался.
Не стоит уходить из гостей «по-английски»
Иногда к окончанию вечеринки хозяева заняты беседой с другими гостями, и кажется, что самый простой способ — быстро скрыться, не дожидаясь своей очереди. Лучше так не делать. Никто не ждет от приглашенных долгих благодарственных речей, но каждому хочется услышать простое спасибо.
Если нужно успеть на последний автобус, то лучше предупредить об этом хозяев заранее и все равно сообщить им о том, что вы уходите с праздника. В идеале нужно позвонить или написать им на следующий день и еще раз поблагодарить за отличную вечеринку и гостеприимство.
А вам случалось невольно нарушить какое-то правило этикета? Как вы вышли из этой ситуации? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей, которые могут показаться вам интересными:
Комментарии
Чтг-то разочаровала Маша этой статьей. В коеце еще ничего, а начало - мрак мрачный, велком в кошмары моего детства - домашние посиделки с родичами...