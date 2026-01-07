11 нюансов этикета, которыми пользуются настоящие леди

Элегантная юбка или платье длиной до колена выглядят изысканно, но сидеть в такой одежде не слишком удобно. Если просто сжать колени, ноги быстро устанут, а поза, в которой одна нога закинута на другую, не всегда выглядит уместно. Можно просто стиснуть ноги и перекрестить их в районе щиколоток — это смотрится элегантно и сдержанно.

Другой вариант — закинуть ногу на ногу и, сомкнув щиколотки, сдвинуть их в сторону под углом примерно 45°. Главное — не перекрещивать ноги дважды (в районе коленей и щиколоток): такая поза выдает смущение дамы и ее неуверенность в себе.