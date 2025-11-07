Какое удивительно спокойное лицо у этой серенькой кошки- красавицы. И в первый момент кажется, что её глаза полны осмысления увиденного. Но если присмотреться, начинаешь понимать, что она просто видит форму, не вникая а суть многих вещей. Вот так и мы глядим в звездное небо, не постигая почти ничего из его тайн. Есть те ( астрофизики) , кто знает чуточку больше, а где то в тропическом племени все ещё считают, что звезды-это искры божественных духов или глаза покойных енотов прилепленные к небесному своду. Но если фигурировать не сравнительными, а абсолютными величинами, то и астрономы и жители джунглей недалеко ушли друг от друга в понимании Вселенной.
14 историй, показывающих, что флирт — дело тонкое и забавное
Флирт — это как танец: кто-то делает плавные па, а кто-то наступает на ноги, но зато с энтузиазмом. Мы тщательно отобрали самые необычные истории от реальных людей и теперь знаем, что главное — не результат, а процесс. Ведь даже если ничего не вышло, посмеяться потом можно от души.
- Неделю коллега флиртовала со мной, тянула меня к себе на дачу. В итоге на даче мне была вручена лопата и 6 соток не вспаханной земли. Когда черенок уже начал прирастать к моим рукам, мне вручили пилу — спилить старую яблоню. Потом надо было сделать полку на летней кухне. В общем, я отпахал пятилетку за день. Вечером я натруженной спиной учуял под собой божественно мягкий матрас и сказочно пуховую и сладостно зовущую подушку. Уснул. А потом на работе обо мне поползли слухи, что я чурбан бесчувственный. Она-то вечером внимания хотела. © nachosfajitas / Pikabu
- Проснулась сегодня рано утром, сидела на кухне и попивала кофе. Понаблюдала за своей кошкой и поняла, что, видимо, у нее неразделенная любовь. Сидит себе, смотрит в окно. Вдруг подрывается и давай ходить туда-сюда. Я подошла ближе и вижу, как она наблюдает за «флиртом» соседского кота с какой-то неизвестной кошкой. Он прям откровенно ходил за ней и мяукал. Моя кошка понаблюдала за этим, затем подошла ко мне, запрыгнула на руки и давай «жаловаться», смотря мне прямо в глаза. Эх, Мусенька, у многих женщина такая тяжелая судьба. © Карамель / VK
- За мной ухаживал парень — высокий шкаф. Постоянно подчеркивал, что занимается борьбой и способен защитить свою даму сердца при любых обстоятельствах. Как-то вечером он провожал меня домой. Атмосфера романтичная, темно, он флиртует и уверенно говорит, что ради меня справится хоть с толпой гопников. И тут — треск в кустах! Кто-то идет прямо к нам. Мой «защитник» мгновенно реагирует: ловко хватает меня и... швыряет в сторону звука, а сам со всех ног удирает прочь. Из кустов выходит мой озадаченный отец с нашей собакой, он ее выгуливал и просто решил подойти и поздороваться. Занавес.
- У бабушки была хорошая дача, небольшая, уютная, с отличной березой с гамаком. Как-то раз приехал — полил все, что надо было, нарвал себе кучу малины, развалился на гамаке и стал наблюдать за полетом облаков. «Извините», — женский голос был как гром среди ясного неба. С презрением повернув голову в сторону раздражителя, я увидел симпатичную девушку лет 20.
Она продолжила: «Вы не поможете? А то я тут устала очень, насос искать надо, налейте воды». Мне было не трудно. Разговорившись, я узнал, что девушка помогает тут родителям. Предложил посидеть под тенью березы с музыкой — мое предложение было встречено на ура. В целом я был доволен прошедшим днем. Утром я узнал от соседки слева, что у девушки есть муж, что я разрушаю чужую семью. Но соседка заявила, что она болеет за меня, хитро подмигнула, всучив банку офигенного клубничного варенья, и удалилась в закат. Мне лень дописывать, что было дальше. © Tcv1 / Pikabu
- Флиртовала с одним парнем из нашей компании — легкие шутки, заигрывания, искры каждый раз, когда оставались наедине. Он мне явно нравился, да и я ему тоже. Как-то наши общие друзья позвали всех к себе смотреть футбол. Вечер прошел весело, но он почему-то был какой-то хмурый. Когда начали расходиться, я думала, парень меня проводит, но нет. Он вдруг сказал: «Знаешь, я правда хотел пригласить тебя на свидание, ты мне нравилась. Но, если честно, я не могу воспринимать девушек, которые смотрят футбол и ругаются — это же трэш, совсем неженственно».
Парень-шкаф, просто мpazь, а не человек 🤬 Мало было сбежать, так он пытался девушку подставить под угрозу, которую себе представил.
- Пошла я с друзьями на аниме-вечеринку, на мне было красное платье и черные сапоги — под героиню из «Обители зла». И вот, все танцуют, и я пошла. Смотрю, в толпе ходит высокий парень, фотограф. Он всех фотографирует, а потом что-то говорит. И девушки от него шарахаются. Подходит он ко мне, наклоняется и произносит: «У тебя такие красивые ушки, так бы и съел». Я не знала, смеяться мне или плакать. Тоже мне, мастер флирта.
- Я хожу в театральную студию и у нас было упражнение. Дано: в центре ставят стул и сажают туда мужчину. По бокам еще 2 стула, и на них сидят дамы. Каждая говорит по очереди одну фразу: «Сережа, иди ко мне». Задача: мужчина должен сопротивляться, а женщины должны подобрать такую интонацию, чтобы он все же подошел. Боже мой, вот это был цирк. Сначала они пробовали просящие интонации, потом приказывающие, но очень быстро перешли на флирт. Они на него так проникновенно смотрели, такими бархатными голосами говорили. Серега был красный как помидор!
- Был у меня ухажер. Я тогда в 11-м классе училась, а ему было 27. Мы познакомились на фехтовании. Он весь из себя такой павлин, любил мускулами поиграть (он занимался карате). В общем, крутой мачо. Проходит время. Мне 30, ему 40. И опять мы пересеклись в общей компании. И я наблюдала, как он флиртует с первокурсницей. И что у него куртка кожаная и перстень крутой. И в тачке своей он ее до дома подвезет, и от хулиганов защитит. Смотрела я на это и думала: «Ну как, вот как я раньше на это велась?!» Ах да, он сейчас женат, дочке 1 год.
- Мне постоянно кажется, что со мной флиртуют. Естественно, так как я замужем, максимум отвечаю вежливостью. Из последнего: мне всегда улыбается один папа из садика сына, провожает всегда взглядом, и я прям чувствовала себя окрыленной, пока не увидела его беременную жену. Ну что же, видимо, опять показалось. © Подслушано / Ideer
- На моих глазах развернулась история любви. Мы — студенты. Я со своей подругой Катей пришла в гости к Мите. А у Мити был открыт чат с перепиской. Ему давно нравилась одна девушка, но они общались как друзья. И Митя нам пожаловался, что не знает, как бы намекнуть о чувствах. Катя взяла дело в свои руки: пока я делала на кухне чай и резала бутерброды, она сидела рядом с Митей и учила его флиртовать по переписке. Короче, они осыпали девушку ненавязчивыми комплиментами, мол, глаз от тебя не оторвать. А она в ответ сделала смелый ход и призналась, что Митя ей тоже нравится. Вот что бы Митя делал без нас, своих подруг?
У барышни, с которой все якобы флиртуют, невероятно высокое чсв. Только так можно вежливость и доброжелательность путать с флиртом.
- Я пошла на квартирник. А там такой красивый парень с зелеными глазами играл на гитаре. Решила проявить инициативу. Подошла, расхвалила его песню (сам сочинил, она правда была хорошая). Отвесила ему кучу комплиментов. К слову, песня была про расставание с девушкой, но увы, все мои потуги во флирте прошли даром. Так вышло, что он играл в музыкальной группе моей подруги, и мы стали часто видеться. Через полгода он позвал меня попить кофе. Милый мой, где ж ты был раньше?
- Свидание. Осень, я замерзла и говорю, что хочу в кофейню. Он истерично заявил, что кофе мне не купит. Я посмеялась, окей, куплю себе сама, все нормально. Но истерика не закончилась: «Нет! Я мужик, я должен угощать!» Я ему: «Хорошо, как скажешь, пойдем скорее». А он мне: «Но я не буду покупать тебе кофе». То есть, типа «я мужик, пригласил тебя, должен угощать, ты себе ничего не покупай, но и я покупать не стану». Меня это уже выбесило, я сообщила, что еду домой. Так он еще ко мне напрашивался массаж мне делать. © Подслушано / Ideer
У мужика, какая-то странная посекундная биополярка 🤔 Я не куплю, но ты не плати, я же мужик. Что это значит? Так хотел к ней домой попасть, что аж истерика началась и нёс бред?
- Тусуюсь в клубе. И вдруг подсаживается ко мне девушка, ничего особенного. «Привет, — говорит, — один отдыхаешь?». Я: «Пока один». И тут она сказала такое, после чего после такого все фифы с танцпола просто стали никчемными. Девушка выдала: «А у меня дома готовая курица гриль». Поехал. Не пожалел ни разу. Давно не вместе уже, но вспомнить жуть как приятно. © Unknown author / Pikabu
- Познакомился в дачном автобусе с красавицей. Жалуется, как без мужских рук тяжело. Попросила яблоки собрать — сделал. Попросила их до автобуса донести. Я, не теряя надежды, предлагаю сразу до дома. А барышня совершенно спокойно выдает: «Нет, до дома не нужно, меня с автобуса муж встретит, он на дачу ездить не любит, все самой приходится делать». Я, конечно, яблоки до автобуса донес. Не бросать же даму. © Dimetrisol / Pikabu
Комментарии
А чего вы из истории про курицу-гриль убрали ведро крафтового пива?