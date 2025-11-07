14 историй, показывающих, что флирт — дело тонкое и забавное

Какое удивительно спокойное лицо у этой серенькой кошки- красавицы. И в первый момент кажется, что её глаза полны осмысления увиденного. Но если присмотреться, начинаешь понимать, что она просто видит форму, не вникая а суть многих вещей. Вот так и мы глядим в звездное небо, не постигая почти ничего из его тайн. Есть те ( астрофизики) , кто знает чуточку больше, а где то в тропическом племени все ещё считают, что звезды-это искры божественных духов или глаза покойных енотов прилепленные к небесному своду. Но если фигурировать не сравнительными, а абсолютными величинами, то и астрономы и жители джунглей недалеко ушли друг от друга в понимании Вселенной.