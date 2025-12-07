Некоторым дамам и неплохо бы намекнуть про усики для их же пользы. Но у них, наверное, плохое зрение и очень тактичное окружение (
17 историй из салонов красоты, всю соль которых поймут только женщины
Если у вас есть мастер, к которому вы ходите уже долгие годы, считайте, что вы вытащили счастливый лотерейный билет. Ведь зачастую поход в салон красоты превращается в настоящую драму — мы сами прошли через это десятки, если не сотни, раз.
В этой подборке мы собрали коллекцию моментов, которые на 100% отражают живой, настоящий опыт женского бьюти-бытия. Начиная от «сделать как на фото» и заканчивая сущим кошмаром наяву.
Готовы узнать всю соль этой неравной борьбы за красоту? Листайте дальше!
- Когда-то пошла на маникюр к новичку. Я заказала у нее френч. Столь ужасной работы я еще не видала, но я ничего не сказала, потому что человек только учится. Оплатила и ушла. И тут получила от нее сообщение: «У меня ничего не получилось, потому что у вас плохая энергетика». Много лет прошло, но до сих пор более дурацкого оправдания своей работе я не встречала. Можно было извиниться, если так переживаешь, я б успокоила. Но вот это — просто верх наглости... © h.van.avesaath
- Я вот год ходила к одному мастеру. Спокойно относилась, когда она делала фото готовой работы и выкладывала у себя на странице. И тут как-то раз она снова сделала фото готового маникюра. А через пару часов я вижу у нее в аккаунте фото до/после.
Только стандартное до/после делается до того, как мастер начнет работу. А у меня она уже сняла покрытие, подняла отросшую кутикулу на пальцах. Словом, девушки поймут: на маникюре есть такой момент, когда руки выглядят хуже того, с чем ты пришла. Это фото, сделанное к тому же без предупреждения (каюсь, я в этот момент, наверное, залипала в телефон), мастер сопроводила экспертными комментариями в духе: «Если у вас так сохнет кожа на руках, проверьте гормоны», «Ходите чаще к мастеру обновлять маникюр», «Вы такими руками усложняете нам работу» и так далее.
Обычные у меня руки, как у всех остальных! На мое возмущение мастер ответила, что она заботится о клиентах и просвещает их. Типа, «а че такого?»
У некоторых мастеров ни такта, ни уважения к клиенту, только такая беспощадная непробиваемая логика. © yellowmooncat / Pikabu
- Я — парикмахер. К нам в салон зашла девушка с волосами по попу, очень ухоженные и роскошные волосы, да и по девушке видно, что обеспеченная. Просит 5 см состричь ровным срезом. Моя напарница взялась стричь ее. Работа закончена, девушка проверяет стрижку и вежливо говорит, что нужно подравнять, так как криво. Напарница молча хватает машинку, срезает еще см 20 до лопаток, и криво! Кидает машинку на стол и скрывается в комнате отдыха, поняв, что наделала...
Клиентка сначала замерла от неожиданности, я, естественно, тоже в шоке, минуты через 3 приходит в себя, выдыхает и с улыбкой на лице говорит, что всю жизнь мечтала состричь эти волосы, но рука не поднималась, да и все отговаривали, а теперь, похоже, ее мечта осуществилась. Довольная садится ко мне в кресло, и мы решаем подстричь еще немного короче. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я договорилась о встрече с мастером на неделю раньше. Когда я пришла, она все еще работала с клиенткой. Ладно, не проблема, я довольно покладистый человек. Прошло 45 минут, и она все еще работает с той другой клиенткой, а ее сын уже вышел, ему, наверное, 5 или 6 лет, и ползает по мне. Пока я жду, копаюсь в телефоне, а малыш хочет поиграть с моим телефоном. Мама просто болтает со своей клиенткой, как ни в чем не бывало.
Когда она заканчивает, я сажусь, и она стрижет меня. А когда садит меня под сушилку, появляются ее друзья, и она начинает работать с ними. Тем временем сушилка выключается, но я все еще сижу под ней в течение часа. После того как она закончила с другой женщиной, она закончила со мной и взяла за это 190 долларов! У меня была только стрижка и покраска, заметьте, в один цвет. Без 5 см волос я не сильно изменилась. Я бы не стала так сильно возражать, если бы это не стоило почти 200 долларов. Я могла бы пойти в другое место, где было бы намного приятнее получить мелирование и стрижку за те же деньги. Впрочем, именно так я потом и поступила. Меньше ожидания и стресса. © NikNak124C41 / Reddit
- У моей подруги волосы ниже колена. Пошла она как-то в парикмахерскую подровнять концы. Парикмахер аж обомлел. Сначала сказал, что ему, видимо, на пол придется лечь. А потом куда-то убежал. Через пару минут он с гордым видом припер стремянку! В итоге подружка стояла на стремянке, а ее стригли. © Палата № 6 / VK
- Я не умею говорить «нет». Исключила все ситуации в своей жизни, чтобы этого не делать. Недавно стала ходить в новый салон красоты, и там ну очень навязчивый сервис. Буквально упрашивают записаться на следующую процедуру. Я поначалу решила больше не ходить к ним. А потом подумала и поняла, что могу эту ситуацию повернуть в свою пользу и использовать как бесплатный тренинг. Теперь каждый месяц хожу и оттачиваю мастерство говорить «нет» на админах и мастерах. © Подслушано / Ideer
- Не люблю, когда бизнес пытается содрать больше денег. Как-то пошла в один очень хороший и довольно дорогой салон красоты, записалась на процедуры. Пришло время оплаты, цена была немного завышена, но так как я опаздывала и спорить не было времени, я оплатила, но домой уехала с осадочком. Зашла еще раз на их страницу, заскринила их прайс, написала им, сказала, что они меня неправильно посчитали. И знаете что? Они сказали, что это аккаунт салона по другому адресу, а по их адресу (видимо, другая франшиза, но с одним названием) у них другой прайс-лист, и отправила мне совсем другой прайс. Я была немного в неприятном шоке: я ведь через одну страничку на них попала, там увидела их услуги и цены, через них записалась. Но оказалось, что для другого адреса у них другая страница (о которой они не говорят у себя в аккаунте, ты должен сам как-то понять). Короче, запутано и совсем неклиентоориентированно. © yessimova
- Переехала жить в Австралию. Цены на бьюти-услуги мне не по карману, перестала делать гель-лак, педикюр, прекратила походы к косметологу на чистку. Полгода спустя осознаю, что моя кожа лица стала только лучше, прошли высыпания, меньше угрей. А пятки перестали трескаться. © Подслушано / Ideer
- Пришла я сегодня на маникюр по записи. Чтобы успеть, бежала, оставила детей, бросила свои дела и пришла. А вместо меня другая сидит. Мастер говорит, подождите, пожалуйста. Я ок, сижу, жду и тут получаю сообщение от мастера: «Асель, можете чуть позже через час подойти? Я перепутала время. Скидку сделаю». Я: «Хорошо». А у самой внутри ураган. Настроение упало на нет. В итоге отменила запись и пошла злая домой. Что бы сделали вы на моем месте? © qanatqyzy.assel
- Я сделала химическую завивку, когда мне было 14. У меня и так вьющиеся волосы. Моя мама предостерегала меня от химической завивки, но в мое время она была в моде. Так или иначе, я пришла домой, посмотрела на свои волосы и заплакала. © duckduck_goose / Reddit
Надеемся, если вы узнали в этих историях себя, то поняли главное: в этой неравной борьбе за красоту вы совершенно не одиноки. Мы переживаем это вместе, и именно этот общий опыт делает нас сильнее.
А теперь самое интересное. Мы рассказали вам наши истории, а с чем столкнулись вы в своей жизни?
