17 историй из салонов красоты, всю соль которых поймут только женщины

Если у вас есть мастер, к которому вы ходите уже долгие годы, считайте, что вы вытащили счастливый лотерейный билет. Ведь зачастую поход в салон красоты превращается в настоящую драму — мы сами прошли через это десятки, если не сотни, раз.

В этой подборке мы собрали коллекцию моментов, которые на 100% отражают живой, настоящий опыт женского бьюти-бытия. Начиная от «сделать как на фото» и заканчивая сущим кошмаром наяву.

Готовы узнать всю соль этой неравной борьбы за красоту? Листайте дальше!