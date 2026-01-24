20+ историй о ночевках в гостях, которые пошли не по плану, зато теперь есть что вспомнить

Если вы когда-нибудь решались на ночевку вне родных стен, то уже наверняка знаете, что это всегда лотерея с непредсказуемым результатом. Можно проспать до утра как младенец, а можно и всю ночь прятаться от «монстра», который на поверку окажется соседским питомцем. Так что порой самый обычный визит к друзьям или родственникам превращается в сюжет для искрометной комедии, а иногда и в самый настоящий квест!