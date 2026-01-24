20+ историй о ночевках в гостях, которые пошли не по плану, зато теперь есть что вспомнить

Если вы когда-нибудь решались на ночевку вне родных стен, то уже наверняка знаете, что это всегда лотерея с непредсказуемым результатом. Можно проспать до утра как младенец, а можно и всю ночь прятаться от «монстра», который на поверку окажется соседским питомцем. Так что порой самый обычный визит к друзьям или родственникам превращается в сюжет для искрометной комедии, а иногда и в самый настоящий квест!
Встречалась с коллегой достаточно долго. Хороший парень, достойный кандидат в мужья. Ночевали всегда у него, так как на работу ближе ехать. А тут решила пригласить к себе. На следующий день мы расстались, а все потому, что в процессе выяснилось, что у него дикая аллергия на моих котов. Он предложил мне расстаться, так как жить с котами он не сможет, а котов я не брошу. А если и брошу, то жить с предательницей друзей он бы не смог. Я бы, конечно, не бросила котов, а парня (теперь бывшего) еще больше зауважала. © Подслушано / Ideer Подруга пригласила на дачу. Ничего не предвещало беды. Как вдруг ночью из угла послышался тихий детский плач словно из фильма ужасов. А детей-то мы с собой не брали! Я долго дрожала под одеялом, потом не выдержала и рванула спасать ребенка. А там оказалась... клетка с говорящим попугаем, который в темноте идеально имитировал звуки младенца. Хозяйка просто забыла меня о нем предупредить! «Мой друг забыл у меня дома свою зубную щетку. Я отправила ему эти фото, чтобы показать ему, как хорошо о ней забочусь»
Если девушка всегда ночевала у парня, то как она занималась своими котами? По факту она уже бросила своих котов.
На выходных парень заночевал у меня. Весь вечер втыкал в телефон. Когда он отошел, я решила проверить, с кем он так оживленно переписывается. Заглянула в его телефон, а там недописанное сообщение для меня с пожеланием сладких снов. Оказалось, что у него в отложенных больше полусотни сообщений, запланированных на следующий месяц! В общем, чтобы не заморачиваться, он заранее набирает кучу сообщений, выбирает рандомное время отправки, чтобы не палиться, и они автоматически мне приходят. Как так можно?! © Подслушано / Ideer Однажды друг остался у меня на ночевку. Болтали ночью, ну, я и уснул. А утром он меня попросил, чтобы я никому не рассказывал тот секрет, который он мне поведал. А вот мне теперь обидно, что я не знаю какого-то секрета. © Подслушано / Ideer «Мои двоюродные братья и сестры на вечеринке с ночевкой отрываются по полной!» Как-то ночевала у подруги, спала с ней в одной комнате. Почему-то решила ночью достать лыжи из шкафа. Спокойно встала и начала шебуршить в шкафу. Очень шумела, понимая, что могу разбудить подругу, но в три часа ночи мне были необходимы эти лыжи! Достала одну и легла спать. Решила, что вторую достану завтра. Подруга очень удивилась, когда увидела рядом с кроватью свою лыжу. Я все помнила, но объяснить не могла... © Подслушано / Ideer В юности я пошла к подружке с ночевкой, а мама уговорила меня младшую сестру взять с собой. В гостях сестренка пошла в ванную и чем-то там жужжала. А потом выходит со словами: «Оль, я твою щеточку для бровей взяла». Мы смотрим, а на лице у нее бровей нет! Не щеточка это была, а триммер. Короче, больше мама ее со мной на ночевки не отправляла. © puffpuff_pass / Reddit Ночевала у друзей. Они мне постелили в гостевой комнате и ушли спать, предупредив, что дверь на ночь лучше закрыть. Я сходила в туалет, и, видимо, про дверь забыла. Проснулась от странного ощущения, что мне очень жарко. Оказалось, ко мне пробрался их мейн-кун и уснул у меня на голове. Еще и лапами ее обнял как шапка. Ласковый котейка страшно любил гостей и дружил с каждым, кто попадал в квартиру. © jamiklisa «Летели к родственникам. Сынишка вот так уснул в аэропорту» Бывшая девушка сказала, что хочет провести Новый год с мамой. Остаться у нее с ночевкой. «Конечно, — говорю, — это ведь мама твоя. Оставайся». Договорились утром встретиться. Но утром звонит мне ее мама и спрашивает, не видел ли я ее дочь. Я отвечаю, мол, так она же у вас спала. Оказалось, что она ночевала вовсе не у мамы. 5 лет отношений в топку. © DisengageKL / Reddit Знакомый устроился работать в квест-комнату. Ночью она закрывается, и он там спит. Прихожу я как-то к нему, и он мне предложил заночевать. А комната выглядит так: стены бетонные, реквизит как из фильмов ужасов. «Пойдем, — говорит, — свет включим». И ползет под кровать! Там проход в другую локацию. 40 см на 40 см. Ну, поползли. Вылезли куда-то. Темно, не видно ничего. Друг говорит: «Подожди, я сейчас», — и уходит. И пропал! «Ты где?» — кричу, а в ответ тишина. На ощупь пытаюсь найти хотя бы тот проход, через который мы сюда попали, а прохода тоже нет! Уже чуть ли не подвываю и вдруг нашариваю руками что-то. Это что-то орет — я тоже ору. Друга нашел, в общем. Свет почему-то не работает, поэтому мы обратно поползли. Легли спать, а утром он меня растолкал и отправил на улицу через тот же проход ползти, чтобы хозяйка помещения меня не увидела. © dessert_fan_1990 Я была в гостях у друзей, которых не видела лет десять. Они очень далеко живут. Постелили мне и предупредили, что их собака ночью любит совершать обход. У меня у самой собака, и я их в общем-то не боюсь, но... Ночью проснулась. Их Линда решила рядом со мной привалиться и поспать. А Линда — это собака, напоминающая Бетховена из одноименного фильма, в ней около 60 кг веса. А я вешу 47 кг. Добрая псинка, но внушительных размеров. © irina.zt «Брату нужно было где-то переночевать, вот я и обустроил ему домик» Когда я была маленькая, мои родители взяли меня с собой на свадьбу в деревню. После ЗАГСа мы приехали в частный дом: на улице стояли длинные столы, играла музыка. Я пошла в деревянный туалет. Тут как раз заиграла моя любимая песня, и я начала танцевать. Доски проломились — я провалилась вниз... © Подслушано / Ideer Остались мы ночевать на Новый год у подруги. Лежим, болтаем. Все остальные уснули, и тут нам приперло страшилки рассказывать. Вроде люди-то уже взрослые, но все равно дрожь по телу идет от таких разговоров. И вот собрался я спать, поворачиваюсь в сторону, а там черный силуэт сидит и смотрит мне прямо в глаза. Темно — только контуры видно. Как же я тогда визжал! Оказалось, другу попить приспичило, вот он и встал. © pashtetvkletku / Pikabu Поссорился с девушкой из-за какого-то пустяка. Решил показать характер и ушел ночевать в машину. Сижу злой, дуюсь, холодно еще. Ну, думаю, надо машину прогреть. Завожу, включаю фары. И в их свете вижу картину: прямо передо машиной стоит моя ненаглядная. В тапках, пижаме и с самым возмущенным выражением лица. В одной руке подушка, в другой — одеяло. Молча открывает дверь, садится рядом, заворачивается в одеяло и выдыхает: «Ну раз ты такой упертый, будем спать тут вместе». © Палата *** / VK «Если кому-то интересно, чем занимаются парни на вечеринках с ночевкой, то вот вам наглядное пособие» Ночевали мы как-то в хостеле, и к нам в комнату поселили семью. Хорошая такая семья, трое детишек. Все очень воспитанные, добрые. Легли спать. Ночью я вдруг просыпаюсь, глаза открываю, а у меня перед лицом огромный черный кот! Ребята забыли предупредить, что у них в рюкзаке котейка сидит, а потом выпустили — и он решил именно на мне поспать. Ну, я его обняла — так всю ночь и продрыхли. © annajadan В 4 года братишка ночевал у тети. Она в то время была одинокой молодой девушкой. Пришла она домой, зашла в туалет, и в этот момент в дверь постучался молодой человек, который за ней ухаживал. Братишка, как его учили, дверь не открыл, но спросил, кто там. Когда спросили тетю, он крикнул своим детским тонким голоском: «Она в туалете сидит!» Тетя, естественно, все это услышала и очень не хотела потом выходить из этого туалета. © anonymous.almaty «У бабушки и дедушки дома. Кто-нибудь, скажите моему 8-летнему сыну, чтобы он перевернул собаку к себе передом, к лесу задом?» Пошел к другу на ночевку. Вечером мы смотрели «Полтергейста». Это самый страшный фильм, который я когда-либо видел! Когда пришло время ложиться, мне постелили матрас на полу между кроватями. На одной спал мой друг, а на другой — его брат. Короче, я не сомкнул глаз всю ночь, ожидая, что вот-вот явится страшный клоун из фильма. После этой истории еще очень долго я спал только у себя дома. © Unknown author / Reddit Подруга на третьем свидании пошла к парню с ночевкой. Ей приспичило в туалет, но прямо сказать ему об этом она постеснялась. Кокетливо сообщила, что ей нужно в душ, и ушла в ванную. Воду включила. Парень, недолго думая, решил, что это намек, и влетел в уборную. А она там на унитазе, извините, сидит. И водичка в раковине включена. © bergeurus Когда мой муж первый раз ночевал у меня, я приготовила яичницу. Он очень удивился, потому что пригорело все. Яйца прилипли к сковородке! Ну, и он подумал, что нам не по пути. Поменял решение, когда увидел, как я готовлю суп своей собаке. Там все хорошо получилось. © kukrkna
