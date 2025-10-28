15 человек решили сходить на оздоровительные процедуры, а вернулись с шутками-прибаутками

Не понимаю зачем мучить ребёнка, тем более если у неё от этого ещё и голова болит? Если маме так нравится, пусть себе отращивает такие тяжеленные волосы, а если не может, то наращивает. Моя мама никогда не запрещала что-либо делать с волосами, я их могла и покрасить и постричь и отрастить, как сама того хотела, поэтому я не понимаю мам, которые запрещают дочкам, что либо делать с волосами, ну это же их волосы, их способ самовыражаться!