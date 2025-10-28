Не понимаю зачем мучить ребёнка, тем более если у неё от этого ещё и голова болит? Если маме так нравится, пусть себе отращивает такие тяжеленные волосы, а если не может, то наращивает. Моя мама никогда не запрещала что-либо делать с волосами, я их могла и покрасить и постричь и отрастить, как сама того хотела, поэтому я не понимаю мам, которые запрещают дочкам, что либо делать с волосами, ну это же их волосы, их способ самовыражаться!
15 человек решили сходить на оздоровительные процедуры, а вернулись с шутками-прибаутками
Народное творчество
1 час назад
Баня, санаторий, массажный салон — мы идем в эти места, чтобы отдохнуть и оздоровиться. Мало кто подозревает, что там найдется место для незабываемых историй. Мы подобрали для вас реальные случаи, которыми люди поделились в интернете.
- Работаю в бассейне. У нас есть странный посетитель, он просто одержим тюленями и морскими львами. Говорит фразы типа: «Да, у меня нет волос на голове, но я плаваю быстрее! Прямо как тюлень!» Он часто рассказывает мне факты про морских львов и считает, что они круче всех остальных животных. Про себя я называю его величественным человеком-тюленем и сочиняю эпические истории о его приключениях, где он защищает свое водное царство от злобной группы аквааэробики. © Unknown author / Reddit
- Дочери было 6 лет, когда я отдала ее в санаторий. На тот момент у нее только начали меняться зубы — выпал первый, сверху. Через три недели забираю, дают на подпись бумагу, что претензий к здоровью, комплектации и внешнему виду ребенка не имею. В шутку возмутилась — как это не имею? Сдавала ребенка без одного зуба, а вернули без четырех! © Мамдаринка / VK
- Жена подарила мне на день рождения путевку в санаторий, где были классные лечебные ванны из грязи. Сначала я возмутился, даже обидно как-то стало, ведь я же не дед какой-то дряблый, мне не сто лет, еще даже седых волос нет. Но в тот же день, когда я немного обиделся, у меня защемило позвоночник, даже нагнуться было сложно. В тот момент я осознал, что ароматические ванны, грязевые процедуры, массажи и нарды с дедушками — не самый худший вариант. © Палата № 6 / VK
- Со мной случился реально неловкий случай. Пошли с подругой в СПА. У них там бассейн и несколько парилок. Мы уже поплавали, идем обратно. Я иду впереди и о чем-то увлеченно болтаю. Вижу значок раздевалки и поворачиваю туда. А это — мужская раздевалка! Там сначала душ, а потом зона для переодевания. Выскочила я оттуда на крейсерской скорости. И смех, и грех.
- Впервые в Турции. Наш гид зазывал нас в хамам при отеле. Пугал, что в других хамамах в городе плохой сервис и вообще. Пошли мы гулять и увидели женщин из нашего отеля, выходящих из городского хамама. Спрашиваем их, нормально все? А они со смехом выдают: «Девушка, все не только нормально, еще и в два раза дешевле». Оказалось, что хамам при отеле в 2 раза дороже, а эти туристки тут уже не первый раз и эту фишку просекли.
- В детстве летом ездила в санаторий, где выяснилось, что я лунатик. Просто однажды увидела сон, как иду по бесконечному темному коридору и не могу найти свою комнату. Наутро мне подруга рассказала, что проснулась от каких-то звуков (я во сне звала ее по имени), выглянула в коридор и увидела, как я там хожу, стуча по стенам и дверям. Наутро еще выяснилось, что все из соседних комнат слышали мои хождения и боялись выйти, думая, что это какое-то приведение. С тех пор ни разу не лунатила. Вроде бы... © Подслушано / Ideer
- Сидели мы с мужиками как-то в бане, расслаблялись, общались. Вдруг одному из нас захотелось выйти из парилки воздуха глотнуть. Подходит к двери, дергает, а она не открывается. Мы все подскочили, начали тоже дергать, не поддается никак. И когда мы уже реально испугались, объявился хозяин бани и открыл дверь со словами: «Вы вообще нормальные?» Оказалось, что дверь открывалась в другую сторону. А наш товарищ, который первый пробовал выйти, просто потянул ее не туда, а мы стадным инстинктом за ним повторяли. © Палата № 6 / VK
- В детстве в санатории была у нас одна девочка, Алена, 15 лет. Всех поразила своей шикарной, толстой, блестящей косой. В заплетенном виде волосы не доставали до пола сантиметров десять. Все восхищались, завидовали, а она только и жаловалась, что хочет отрезать, но мама запрещает.
Голова, говорит, болит вечно, волосы тяжелые очень. Мыть голову приходится в три приема и с помощью мамы. А еще почти каждый трогает косу, это неприятно терпеть.
И в конце смены она решилась — вышла с каре и абсолютно счастливая!
А косу, сказала, маме в чемодане привeзет. © Палата № 6 / VK
- Выписал мне врач, значит, оздоровительный массаж при клинике. Шейного отдела. Прихожу, мне говорят садиться и опустить голову. Дальше мне просто легонько гладили шею. Через 5 минут сказали, что сеанс окончен. Я в шоке.
- Пошла я заниматься к инструктору по ЛФК. Договаривались по телефону, когда пришла на прием, обалдела — какой же вежливый и обходительный парень. И, главное, красивый. У нас и общие интересы нашлись, разговорились про китайскую культуру. Если вы думаете, что я сейчас скажу, что у нас уже второе свидание, то нет. Я приглашала его сходить куда-нибудь, но он вежливо отказался. Какой облом!
- Есть у меня массажист. Не просто хороший — волшебный. Руки у него будто с завода поставлены на разборку и сборку человека. Спину вправит, шею отпустит, мышцы уговорит не болеть — золото, а не человек. Я бы даже его в друзья добавила, если бы он не был таким болтливым. Он не просто болтливый — он сплетник уровня подъездной бабушки с биноклем. Начинает массаж с фразы: «Ты не представляешь, кто ко мне вчера пришел!» — и все, поехали. Пока он мне копчик разминает, я уже знаю, у кого из его клиентов муж изменяет, кто сделал попу, но сказал, что спортом накачал, кто нарастил волосы, а теперь не может спать на спине. Пока терплю и улыбаюсь, но думаю о поиске нового массажиста. © Подслушано / Ideer
- У меня парикмахер такой. Тоже парень. Но мне нравится, потому что каждая его история это stand up. Я постоянно ржу. Он великолепный рассказчик! Имен не называет или говорит типа рандомная МарьВанна. Даже если он про меня что-то другим говорит в таком ключе — да и пусть. Его выступление бесподобно. © Подслушано / Ideer
- Нравится мне мой дядька-массажист. Наверное, просто так молчать ему скучно. Он постоянно рассказывает какие-то исторические факты. Ты и на массаж, и на лекцию по истории сходил — два в одном! Вот одно мне не нравится — это шутки про женщин. Про жену, про тещу вот это вот все. Но приходится терпеть, массажист-то он хороший.
- Я расскажу вам о веселой бабуле. Это женщина лет 70-ти, которая ходит к нам в бассейн уже больше десяти лет. Она очень милая, но странная. К примеру, у нее такой смех, что даже хохот Злой Ведьмы Запада кажется приятным хихиканьем. Ее смех пугает персонал (новичков). Нам, опытным сотрудникам, это кажется смешным. © Unknown author / Reddit
- Была в общественной бане в Австрии. Большая часть посетителей — бабулечки лет за 80. Надела обычный раздельный купальник, захожу в парилку, они на меня осуждающе смотрят. Таращились минут 5, и тут одна выдает: «Девушка, а вы вообще не видели, что у нас тут купальные костюмы запрещены? Вы объявление перед входом читали?»
